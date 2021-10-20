新冠疫情：從煤炭玩具到咖啡芯片，全球各國這個冬天都面臨缺貨

丹尼爾·克雷默（Daniel Kraemer）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

在世界各地，消費者和企業都面臨著從咖啡到煤炭的各種短缺。新冠疫情造成的破壞是主要原因，但原因有很多，影響正在以不同的方式體現出來。

中國：煤炭和紙

中國的一場「完美風暴」正在衝擊國內外的消費者和企業。

牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）的米哈爾·梅丹（Michal Meidan）博士表示，從紙張、食品、紡織品到玩具，再到iPhone芯片，一切都受到了影響。

她說，這些物品「可能在今年聖誕節會出現供應短缺」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國電力供應對煤炭依賴度很高。

這一問題主要源於電力危機，有20多個省份出現了停電現象。

中國一半以上的電力來自煤炭，而全球煤炭都在漲價。由於有嚴格的煤價限制，這些成本無法轉嫁給中國消費者，因此能源公司在減少產量。

梅丹說，煤炭生產也受到了新的煤礦安全檢查、更嚴格的環保要求和最近洪水的影響。

這意味著，即使對中國商品的需求激增，工廠也不得不被迫減少使用能源，甚至需要關閉一段時間。

美國：玩具和廁紙

一位白宮官員警告，聖誕節期間有些東西可能會難以買到。

玩具庫存將受到影響，衛生紙、瓶裝水、新衣服和寵物食品等日用品也將受到影響。

部分問題在於美國港口遇到的瓶頸。每10個進入美國的集裝箱中，就有4個通過兩個港口：洛杉磯和加州長灘。

9月的一天，73艘船創紀錄地被迫在洛杉磯港口外排隊。在新冠疫情之前，哪怕排隊的船超過一艘也是很不尋常的。

為了緩解壓力，兩個港口現在都是24/7全天候運營。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 假期期間玩具可能會短缺

在某些情況下，短缺也是由其他國家正在發生的新冠疫情和相關問題造成。

例如，美國運動服裝巨頭耐克的許多產品都是在越南等東南亞國家生產的，而這些國家有工廠已經關閉。

哈佛商學院教授史兆威（Willy Shih）表示，即使生產出了商品，將它們運送到零售商手中也變得更加困難。

他說，美國消費者支出激增，但工廠、港口以及「超負荷」的公路和鐵路網成了障礙。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， There could be shortages of toys during the holiday season

印度：汽車和電腦芯片

印度最大的汽車製造商馬魯蒂鈴木（Maruti Suzuki）產量大幅下降，部分原因是全球電腦芯片短缺。

這些芯片控制如發動機輸出和緊急制動等功能。

短缺是日本和韓國等地與疫情有關的混亂造成的。

由於採用5G技術，這種芯片（也用於手機和電腦）的全球需求在疫情前就已經在上升。由於人們轉變為在家辦公，需要工作筆記本電腦或網絡攝像頭，導致需求再次上升。

印度本國能源供應出現中斷，加劇了零部件的短缺。

煤炭庫存正處於危險的低水平狀態。印度經濟在致命的第二波新冠疫情後開始復蘇，導致能源需求增加。但全球煤炭價格上漲，印度煤炭進口下降。

印度煤炭有限公司（Coal India Limited）前首席執行官卓拉·查特吉（Zohra Chatterji）說，影響很廣泛。

「一旦煤炭短缺，整個製造業水泥、鋼鐵、建築都會受到影響。」她說。

專家指出，隨著電價上漲，印度家庭也將受到影響。高通脹意味著食品和石油等必需品的價格已經上漲。

巴西：咖啡和水

巴西出現近一個世紀以來最嚴重的乾旱，是今年咖啡收成不佳的部分原因。

再加上霜凍和收成的自然循環，導致咖啡產量顯著下降。

由於運輸成本高和集裝箱短缺，咖啡生產商面臨的挑戰更加嚴峻。

因為巴西是世界上最大的咖啡生產國和出口國，咖啡成本的上升將會轉嫁到全球各地咖啡館。

由於該國大部分電力來自利用水庫的水力發電，水資源短缺正對該國的能源供應產生直接影響。

隨著能源價格的上漲，當局要求人們限制用電以避免配給。據《華盛頓郵報》報道，能源部長表示，政府機構已被要求減少20%的用電量。

尼日利亞：天然氣

尼日利亞正出現液化天然氣（LNG）的短缺，這種天然氣主要用於烹飪。

儘管這個國家擁有非洲最大的天然氣儲量，4月至7月，液化天然氣的價格上漲了近60%，使許多尼日利亞人無法承受。

因此，家庭和企業轉而使用更髒的木炭或木柴來做飯。

圖像來源，Getty Images

價格上漲的原因之一是全球供應短缺，該國仍依賴進口液化天然氣。

貨幣貶值和重新徵收液化天然氣稅可能使情況變得更糟。

專家警告說，隨著人們轉向更便宜但更危險的燃料替代品，燃料短缺可能會對健康和環境產生令人擔憂的影響。

黎巴嫩：水和藥品

人們擔心黎巴嫩的水、藥品和燃料出現短缺。

在過去的18個月，黎巴嫩經歷了一場經濟危機，讓四分之三的人口陷入貧困，貨幣貶值，並引發了反對政府和黎巴嫩政治體制的大規模示威活動。

在新冠疫情爆發之前，該國的經濟就已經出現了問題。但疫情使情況變得更糟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 最近的一次停電迫使許多人改用發電機。

燃料短缺導致頻繁停電，導致企業和家庭在負擔得起的情況下依賴昂貴的私人柴油發電機發電。