鮑威爾逝世：越戰老兵出身、深陷入侵伊拉克爭議和南海撞機事件中的美國國務卿

1 小时前

圖像來源，Getty Images

美國前任國務卿科林·盧瑟·鮑威爾上將（Gen Colin Luther Powell；台灣譯柯林·鮑爾）因新冠併發症病逝，享年84歲。

鮑威爾家族訃告說，鮑威爾10月18日早晨在首都華盛頓市郊馬里蘭州境內一家軍醫院病逝。他生前已完成接種新冠病毒疫苗。

鮑威爾於2000年12月獲共和黨總統喬治·沃克·布什（George W Bush）任命，成為美國歷史上首位黑人國務卿。他上任後即遇上中美軍機於南中國海相撞事件，後來因承認自己因誤判而支持布什出兵入侵伊拉克而備受爭議。

民主黨籍的現任美國總統喬·拜登（Joe Biden）以「親愛的朋友」稱呼鮑威爾，讚揚他是「最理想的戰士與外交家」；小布什致哀時稱其為「偉大的公僕」。

美國媒體指出，鮑威爾此前被確診患有多發性骨髓瘤（multiple myeloma），這種病的患者一旦感染新冠病毒，更有可能出現併發症。此外，他也患有帕金遜症（Parkinson's disease）。

2003年，鮑威爾曾患上前列腺癌，在馬里蘭州沃爾特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受手術切除腫瘤。病逝前， 他也是在該醫療中心接受救治。

出身寒微的鮑威爾

鮑威爾父母原本按傳統英式英語，把他名字柯林（Colin）裏面的「o」發輕聲，但其本人後來改從美式口音，以向二戰太平洋反日戰事中陣亡的空軍飛行員柯林·克里（Colin Kelly）致敬。

鮑威爾本人曾憶述他年少時學業平平，高中畢業時對前路茫然。 他進入紐約城市學院（City College of New York）修讀地質學本科學位時，報名加入美軍為發掘未來軍事領袖而設的預備役軍官訓練營（Reserve Officers Training Corps, ROTC）。

圖像來源，Powell family photo 圖像加註文字， 鮑威爾在越戰期間於當地受傷。

鮑威爾日後回憶這段經歷，形容這是他畢生最快樂的日子。鮑威爾說：「我不但喜歡它，還幹得不錯。」

1958年畢業後，鮑威爾獲美國陸軍聘為少尉，到佐治亞州（Georgia）受訓。當時，膚色讓他在酒吧、餐館被拒光顧。

1962年，時任總統約翰·肯尼迪（John F. Kennedy）派遣數千名軍事顧問到南越，指導南越軍隊對抗北越的越共武裝。鮑威爾是其中一員。他在南越期間誤踏尖竹釘陷阱（punji stick）而受傷，又遇上直升機空難，大難不死的鮑威爾從焚燒中的機體殘骸救出了三名同胞。

兩岸外交部門哀悼鮑威爾

北京與台北分別對鮑威爾病逝發表評論。

10月19日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上說：「我們對他的逝世表示深切哀悼，向他的家人表示誠摯慰問。」汪文斌形容鮑威爾是「美國資深外交家」。

台灣外交部18日晚在鮑威爾死訊公布後不久即透過Twitter表示：「台灣政府與人民向鮑威爾親朋與摯愛致以最深切慰問。這位軍人外交家的傑出公共服務與非凡人生將啟蒙後世。願他安息。」

在野國民黨主席朱立倫也在Facebook發文致哀。朱立倫說：「鮑爾將軍是真正的台灣老朋友，他的辭世也是美台關係的損失！」

一些台灣媒體在報道鮑威爾死訊時，突出了他在2004年10月訪問北京時稱「台灣非主權國」的言論。中國大陸媒體則多有強調他曾為支持布什總統出兵伊拉克而作偽證，官方中共《人民日報》子公司人民網旗下平台「人民微看點」的文章更質問：「他那瓶做假證的『洗衣粉』去哪兒了？」。

在官方新華社報道中國外交部向鮑威爾致哀的微博帖文下，不少跟帖網友對其死訊加以譏諷。

軍中嶄露頭角

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑威爾從軍35年，官拜四星上將。

1968年，鮑威爾從越南迴到美國，因墜機後拯救行動而獲頒英勇勳章。他隨後被委派調查這樣一起案件：一位現役士兵來信，佐證美萊村屠殺（Mỹ Lai Massacre）真有其事。1968年3月，美國陸軍一群士兵被指控在南越山靜縣（今越南廣義省山靜縣）美萊村殺害數百名平民，包括兒童。

縱然當時指控美軍殘酷對待平民的證據不斷浮現，鮑威爾結論說：「要是直接否定此描述，則美軍士兵與越南人們的關係極其友好。」

鮑威爾的報告內容直到1970年才公諸於世，引來世人指罵他替屠殺事件「洗白」。

1971年，鮑威爾自華盛頓喬治城大學（Georgetown University）工商管理碩士課程畢業，繼而考獲白宮學者（White House Fellowship；又譯白宮研修員）。當時的總統是尼克松（Richard Nixon）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年，鮑威爾宣誓就任參謀長聯席會議主席，時任防長切尼（左）監誓，鮑威爾夫人阿爾瑪（Alma Powell；中）為其舉起《聖經》。

至此，鮑威爾已被視為明日之星。他先被派到駐韓美軍擔任中校，後被調回五角大樓（Pentagon）任職。經過短暫的軍校生涯，鮑威爾獲升任准將，加入陸軍第101空降師（101st Airborne Division）。

此後他轉為擔當軍事顧問角色，在卡特總統（Jimmy Carter）政府內任職，後來在列根（Ronald Reagan）政府上台後擔任防長溫伯格（Caspar Weinberger）的高級軍事幕僚。

鮑威爾主義

1987年，鮑威爾出任白宮國家安全顧問，此時美國深陷拉丁美洲國家之間的所謂「骯髒戰爭」，包括給尼加拉瓜（Nicaragua）的右翼凖軍事組織撐腰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1991年1月，鮑威爾在五角大樓向媒體說明「沙漠之盾」行動。

美國在1989年12月入侵巴拿馬（Panama）推翻獨裁元首諾列加將軍（Gen Manuel Noriega），招致聯合國強烈譴責。這成為鮑威爾就任參謀長聯席會議主席之後面對的首場重大危機。

1990年海灣戰爭爆發，他採用了一套後來被稱為「鮑威爾主義」（The Powell Doctrine；又譯「鮑威爾信條」）策略。

鮑威爾認為，直到一切外交、政治與經濟手段耗盡之前，美國不應訴諸軍事力量。然而，一旦採取武裝行動，就該傾巢而出，先發制人，從而把美軍人員傷亡減至最低。此外，還必須確保軍事行動得到一定程度的民意支持。其宗旨是要讓美國再也不會陷入像越戰一樣漫長而毫無成果的戰事。

鮑威爾最初與時任國防部長切尼（Dick Cheney）意見相左，不欲出兵中東，但「沙漠風暴」與「沙漠之盾」行動大獲全勝，讓鮑威爾的名字變得家喻戶曉。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑威爾在視察沙特阿拉伯美軍期間使用戰地電話。

棄戎從政

1993年，比爾·克林頓（Bill Clinton）接任總統，鮑威爾仍然留任參謀長聯席會議主席，但他不久便發現自己與克林頓政府的自由派作風格格不入，不但在允許同性戀者參軍議題上與克林頓正面衝突，也在美國軍事介入波斯尼亞（Bosnia）局勢問題上與時任美國駐聯合國代表奧爾布賴特（Madeleine Albright）不和。鮑威爾堅信，只有美國利益受到威脅才出兵。

鮑威爾曾說：「美國地面武裝部隊（GI）可不是在什麼國際棋盤上給任意擺佈的玩具士兵。」

1993年，鮑威爾卸任軍職，從事慈善工作和寫作自傳。其作品登上《紐約時報》暢銷書榜首位。

卸下了現役軍人的重擔，鮑威爾開始參與政黨政治。共和民主兩黨裏均有人對他肅然起敬，紛紛倡議提名他競逐副總統職位。1995年，鮑威爾正式宣告自己為共和黨人。

1996年大選來臨之際，本來有呼聲請鮑威爾出選挑戰克林頓，但他始終認為自己並不熱衷從政。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2000年11月，鮑威爾與時任總統布什和副總統切尼聚餐。

分析：典型的美國成功故事

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

鮑威爾一生可謂具有象徵意義的美國成功故事。作為移民之子，他成為第一位攀上美國軍事與外交系統頂峰的黑人。

1990年代，鮑威爾是為數不多能打破政治界限的公眾人物，堪比二戰後的艾森豪威爾將軍（Gen Dwight D Eisenhower）。

但鮑威爾有別於艾森豪威爾，他不曾考慮問鼎總統寶座，即使曾有不少呼聲希望他參選。

但這些呼聲在2003年美軍入侵伊拉克之後沉寂下來，鮑威爾後來也承認那是其人生的「瑕疵」。他在伊拉克大殺傷力武器問題上賭上了一己聲譽，蒙受損失。

鮑威爾晚年變成另一種標桿人物。隨著特朗普（Donald Trump）崛起，他跟共和黨漸行漸遠。這反映鮑威爾的溫和、國際主義思想對美國保守運動的影響江河日下。

如今鮑威爾成了迄今因新冠病毒而死最有名的美國人，他的死因也許會擋住了人們對其一生中其它成就的關注。

南海撞機

911與攻伊偽證

戰事持續18個月後，伊拉克獨裁者薩達姆·侯賽因（Saddam Hussein）倒台，鮑威爾承認指控侯賽因藏有「大殺傷力武器」的情報「幾乎肯定是錯的」。2004年11月，鮑威爾宣佈辭去國務卿職務。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2018年12月4日，鮑威爾等「沙漠風暴」行動指揮官在老布什總統喪禮上向其靈柩行軍禮。

卸任後的鮑威爾仍不時對時局直言不諱，包括批評布什政府對待古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）基地囚徒手法。2008年，鮑威爾公開支持民主黨籍的奧巴馬（Barack Obama）參選總統。

在壁壘分明的兩黨政治裏，鮑威爾可謂左右逢源，這充分說明其外交手腕之高超。他在國務院裏風評不俗，員工普遍形容他彬彬有禮，平易近人。

他深信結盟勝過對立，抗拒拉姆斯菲爾德的單邊軍事介入，這讓美國在反恐戰爭中得以建立一定程度的國際盟友支持。

鮑威爾曾說：「戰爭應該是政治的最後手段，而當我們決定參戰，我們得出師有名，以獲取人民的理解與支持。」