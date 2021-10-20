朝鮮宣稱成功試射新型潛射彈道導彈

48 分钟前

圖像來源，KCNA via REUTERS 圖像加註文字， 朝中社發佈圖片，顯示朝鮮導彈從一艘潛艇發射。

朝鮮確認已於周二（10月19日）成功試驗一種新型的潛射彈道導彈。

朝鮮官方朝中社（KCNA）表示，該導彈擁有「先進的導航控制技術」，令它更加難以被追蹤。

朝鮮在最近數周已經進行過一系列武器試驗，包括發射它所聲稱的高超音速以及遠程武器。

聯合國有禁令禁止朝鮮試驗彈道導彈和核武器。

彈道導彈被認為是比巡航導彈更有威脅，因為它的有效載荷更大，射程更遠，飛行速度更快。

朝鮮官方媒體周三表示，這種最新的導彈擁有新的「控制與歸位」技術，令它能夠橫向移動。它還能夠進行「滑翔和跳躍的運動」。官媒還發佈了導彈發射的照片。

該官媒表示，導彈是由2016年試射一枚舊式導彈的同一艘潛艇發射。

上周平壤舉行的國防展覽當中展出多種新武器，這種導彈就是其中之一。

報道並未提及朝鮮領袖金正恩，顯示他沒有到場監督試射。

周二，韓國參謀長聯席會議表示，一枚導彈從位於朝鮮東部的新浦市港口發射，平壤的潛艇通常駐守在該處。

導彈落入東海，亦稱日本海，全程運行約450公里（280英里），最高高度為60公里。

為什麼「潛艇發射」如此重要？

2019年10月，朝鮮試射了一枚潛艇發射的彈道導彈，這枚北極星3型導彈從水下平台發射。

當時，朝中社表示，它是向高角度發射，以將「對外威脅降到最低」。

然而，假如該導彈是以常規軌道發射而不是垂直，則可能將行1900公里。這將覆蓋整個韓國及日本。

從潛艇發射導彈，還能夠令它更加難以監測，也讓朝鮮有能力將武力用於朝鮮半島之外。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 朝鮮大閲兵：金正恩在拜登就職前宣稱美國是最大敵人

最新一次試射之際，韓國亦在研發其自己的武器，觀察人士表示朝韓之間已在開展軍備競賽。

首爾本周正在舉行號稱是韓國有史以來最大的國防展覽。據報展覽還會為一種新型戰鬥機揭幕，還有導彈等導航武器。韓國還將在不久後發射自己的太空火箭。

令朝鮮半島分裂的朝鮮戰爭之後，朝韓在理論上仍處在戰爭狀態——1953年簽署的是一份休戰協議，美國則支持韓國。

金正恩在上周表示，他不希望戰爭再次爆發。他說，他的國家需要繼續發展武器作為自衛抵禦外敵之用，也就是他所指的來自美國的敵意。

與此同時，韓國、日本和美國情報部門高層正在首爾會面，商討朝鮮問題。

預計美國朝鮮問題特使金星容將會討論如何與平壤重啟對話，包括是否應該正式宣佈朝鮮戰爭結束。

他在本周強調了拜登政府的立場，即對不設前提地與朝鮮展開對話持開放態度。

美朝過去的對話曾因在無核化問題上的根本分歧而破裂。