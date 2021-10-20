雷切爾·萊文：跨性別軍官宣誓就任美軍四星上將

49 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 63歲的雷切爾·萊文現在是美國公共及衛生服務部軍官團的上將。

美國新任助理衛生部長宣誓上任，成為美國歷史上第一個任職四星官員的跨性別人士。

63歲的醫學博士雷切爾·萊文（Dr Rachel Levine）現在是美國公共及衛生服務部軍官團的上將。

萊文由美國總統拜登任命，並且已經是美國公開跨性別身份的最高級別官員。

在周二的宣誓講話中，她形容這是一個「重大」且「歷史性」的時刻。

「讓今天這一次任命作為開始，未來將有很多，我們創造了一個多元和更包容的未來，」她在演講中說，同時還致敬了在她之前的其他LGBTQ（同性戀、雙性戀及跨性別）人士。

萊文是哈佛學院（Harvard College）和杜蘭大學醫學院（Tulane University School of Medicine）畢業生，過去曾擔任兒科醫生。

美國公共及衛生服務部軍官團有約6000名穿制服的軍官，任務是對象新冠疫情全球大流行以及自然災害等衛生危機作出響應。

美國衛生與公共服務部長貝科拉（Xavier Becerra）形容，萊文的上任是「這個國家邁向平等的重大一步」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 萊文將會領導6000人的團隊。

她還曾擔任賓夕法尼亞州的內科醫生和該州的衛生部長，應對象鴉片類藥物廣泛成癮的問題。

萊文於3月在參議院以52票贊成、48票反對被確定任命為美國助理衛生部長。

在確認過程中，這名被提名人面對過質疑，關於她作為賓州衛生部長期間，在新冠疫情對療養院的處理問題。

批評者指責，是一項要求療養院接受新冠病人的州政策導致了很多長者死亡。

在措施施行之後不久，萊文承認，在確診病例上升時已經將她自己的母親撤出一所療養院。

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