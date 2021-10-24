《魷魚遊戲》：網飛電視劇揭露出韓國社會的六個真相

費爾南多·杜爾特（Fernando Duarte）

BBC 國際部

38 分钟前

圖像來源，Netflix

韓國電視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）可以說是網絡流媒體Netflix播映的最受歡迎的劇集之一，上線之後在90個國家成為最多人收看的電視劇集，它的成功也讓外界得以看到韓國社會的多個現狀。

描述債務纏身的競賽者為了贏得巨額獎金而參與一場接著一場的生死遊戲，《魷魚遊戲》在扣人心弦的劇情之外，也因為忠實呈現了韓國的社會現狀而獲得好評。

此前，韓國電影《寄生蟲》（Parasite，寄生上流）也因為呈現韓國貧富家庭的巨大差距而叫好叫座，成為獲得奧斯卡金像獎最佳影片的首部非英語電影，該片一共贏得五座奧斯卡獎，包括最佳導演奉俊昊。

許多外國觀眾，尤其是西方國家的觀眾過去可能不是很了解韓國面臨的社會問題，但是現在因為韓國影視作品走進西方主流媒體，很多人都透過電視劇對韓國社會有所認識。

（本文可能含有劇透）

厭女傾向

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國性別平等方面仍然有許多需要改進的空間

根據世界經濟論壇2021年的「全球性別差距」調查，在全球性別平等評比上，韓國排名第102位。

《魷魚遊戲》也反映了韓國社會女性地位低下的保守文化。劇中人物、遊戲玩家之一（編號218）的投資銀行家曹尚佑就多次試圖阻止女性玩家負責團體任務。

但是《魷魚遊戲》劇中描述女性角色的手法也受到外界批評。

劇中一名女性玩家為求生存和獲勝機會，與另一名男性玩家發生性關係並加入他的團隊，最後又被該名男性玩家拋棄。

《魷魚遊戲》 編劇兼導演黃東赫否認該劇在描述女性角色的時候有歧視女性的嫌疑。他在接受《韓國日報》採訪時表示，劇中角色純屬虛構，每個角色各自的行為都是在「最糟糕的情況下」作出的反應。

脫北者的遭遇

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 編號067的玩家是一名脫北者

《魷魚遊戲》也觸及到韓國社會普遍存在的脫北者問題，編號067的玩家就是一名脫北者，她逃到韓國後當扒手謀生，反映出脫北者到韓國之後的困境。

在新冠疫情之前，每年都有超過1000名脫北者前往韓國，雖然韓國政府有一些協助脫北者的安置計劃，但是脫北者到了韓國後許多都陷入生活困頓，甚至受到南方同胞的歧視和懷疑。

編號067的玩家在劇中也試圖隱藏自己的身份，她模仿南方的口音，希望能贏得獎金把脫北失敗的家人接來韓國團聚，她只有在和弟弟講話的時候恢復北方口音。

貧窮問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 經合組織的數字顯示，韓國有17%的人口生活在貧窮線底下

按照聯合國人類發展指數（Human Development Index）的排名，韓國排在第23位，比法國、意大利和西班牙的排名還要高，如果你就此認為韓國沒有貧窮問題那也情有可原。

但是《魷魚遊戲》的主人翁，編號456的玩家成奇勳就是一名窮到連女兒生日禮物都負擔不起的失業汽車工人，因為汽車廠組織重整而下崗，自行創業兩次都生意失敗，整天躲避高利貸暴力討債。

因為失去工作，生意失敗，窮困潦倒，妻子也帶著女兒離他而去，再婚後凖備和新任丈夫搬到美國去，而他因為不想失去女兒，試圖翻轉貧困人生而決定鋌而走險參加遊戲，他的遭遇是韓國許多失業工人的縮影。

韓國財富分配不均的問題越來越嚴重，全國收入最高的20%人口，財富淨值是全國收入最低的20%的人口的166倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國的住房問題也是社會一大隱憂

經合組織（OECD）的數字顯示，在新冠疫情之前，韓國5100萬多人口中有17%的人生活在貧窮線底下。

韓國的居住環境小也是一大問題，城市裏許多人住在狹小的空間裏，一家好幾代人同住在一個公寓內也非常普遍。

韓國家庭債務也越來越高，伴隨著房價上漲，普通人的生活越來越困難。

移民受到剝削

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外國移工在韓國仍然面臨許多嚴峻問題

《魷魚遊戲》編號199的玩家阿里，是一名巴基斯坦外勞，他因為工業事故受傷，又被韓國僱主拖欠醫療費和工資而生活陷入困境。

巴基斯坦並不是韓國人數最多的外勞來源國家，但阿里的角色帶出了韓國社會面臨的外國移工問題，許多像他這樣離鄉背井的外國移工在韓國遭到不公平待遇卻又求助無門。

人權團體表示，雖然韓國政府過去20多年來通過許多保護移工的法案，但外國移工在韓國仍然面臨許多嚴峻問題。

政商界醜聞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國第一位女性總統朴槿惠陷入親信干政腐敗醜聞被彈劾下台

編號218的玩家曹尚佑，是故事主人翁、編號456的玩家成奇勳的幼時玩伴，考進頂尖的首爾大學並成為投資銀行家，原本是突破逆境的成功者，但卻因為挪用公款投資失利而背負巨額債務。

這也反映出多年來韓國政界和商界不斷出現的貪污、腐敗和其他醜聞。

2016年，韓國第一位女性總統朴槿惠陷入崔順實親信干政醜聞遭到彈劾下台，就是韓國近年來最大的一起醜聞。

和中國的微妙關係

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》在中國也大受歡迎，上海一商家順勢推出椪糖遊戲

《魷魚遊戲》劇中唯一和中國有關的只有一點，編號067的脫北者玩家的母親在取道中國逃往韓國的途中被拘留。

中國是朝鮮的盟友，因此與韓國的關係非常微妙。

《魷魚遊戲》劇中玩家穿著的綠色運動服，也被指和2019年的中國電影《老師·好》演員吳京穿著的運動服類似，引起中韓兩國網友互相指責抄襲。

Netflix在中國尚未開通服務，但中國已經有許多網站配上中文字幕違法播放。韓國駐華大使早前表示，中國目前約有60多個網站非法播放《魷魚遊戲》，這也再次凸顯文化和知識產權的問題。

此外，《魷魚遊戲》相關周邊商品也成為中國網上的熱賣商品，包括綠色運動服和符號面具和服裝，上海還出現了《魷魚遊戲》椪糖小店。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 編號456的玩家成奇勳拿著他的椪糖

在劇中，玩家必須在壓得薄薄的椪糖上剝落各種形狀，而且必須維持椪糖完整的圖形不能破損。

社交媒體TikTok上面出現了許多「椪糖挑戰」，創作者嘗試自己製作椪糖，並在上面壓出方形、三角形和圓形等圖案，冷卻後再剝落各種形狀。