新冠疫情：中國多省出現新確診病例，疑為旅遊團致「破防」

17 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國大陸仍然繼續奉行緊密追蹤和檢測的「清零」防疫政策。

中國大陸連續五天報告出現多宗2019冠狀病毒病（Covid-19）本土新增確診病例，其中據報有多地出現跨省關聯的病例。

據中國國家衛健委的通報數據，10月20日全國新增確診病例21例，其中包括13宗本土病例，一共涉及至少11個省市級行政區。

中國大陸仍然繼續奉行緊密追蹤的「清零」防疫政策，各地政府在最新一輪傳播下再度加強防疫追蹤和檢測。

涉及11個省市級行政區

路透社報道，周一和周二（10月18、19日）的本土新增病例當中有一半是一對確認年長夫婦的密切接觸者。他們近日曾經在陝西、甘肅和內蒙古等省份出遊，於周日（10月17日）確診感染。

目前未知該夫婦是否新一輪新增病例的源頭，他們如何感染亦尚未明確，但是他們出行歷史當中涉及的省市均陸續緊急加強對密切接觸者的追蹤。其中甘肅省嘉裕關市在短期內第二次進行全員核酸檢測。

10月19日的新增病例當中包括一宗出現在北京，該市正在籌備明年2月的冬季奧運會。

中國官方媒體報道，這一輪疫情疑似是一條「旅遊團傳播鏈」：一個旅遊團在10月9日在上海出發，經停西安前往甘肅省和內蒙古等多地旅遊，之後部分人員返回西安後確診，另一人則從甘肅返回寧夏後確診。

中國官方中央電視台報道稱，該旅遊團在內蒙古光顧過的一家餐廳當中存在多人確診，並有軌跡交集。

至周四，該鏈條的密切接觸者當中通告檢測呈陽性人員已經涉及9個省份。

另有報道指，一些未涉及省份的旅遊區開始實施禁止來自有新增病例省份的人員入住酒店等措施——據報浙江烏鎮一家酒店甚至出現在旅客入住一晚之後，依據新政策不得不禁止他們再進入的情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名醫護人員在北京街頭的一個攤位上進行核酸檢測。

官方未公布近日新增病例的感染地點，而路透社指，有跡象顯示出現多源頭感染，令「清零」政策的形勢變得複雜。

內蒙古在近日有3宗確診病例被指源頭不明。

疫情將會「比原本所需的時間多持續一年」

新冠疫情逐漸鋪開，在歐美多國開始逐漸放寬隔離及防疫限制之際，中國目前是少數仍然堅持奉行「清零」防疫政策的國家之一。

而世界衛生組織（WHO）表示，由於很多較貧窮國家尚未獲得需要的疫苗，這場全球大流行疫情將會「比原本所需的時間多持續一年」。

世衛總幹事組織變革高級顧問布魯斯·艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，這意味著新冠疫情的危機可能「輕易拖到2022年下半年」。

目前，非洲只有5%的人口已經接種新冠疫苗，其他多數國家則已經達到40%。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 較低收入國家的疫苗供應問題可能繼續令新冠疫情長時間持續。

英國已經向有需要的國家交付了超過1000萬劑疫苗——它此前曾承諾將總共交付1億劑。