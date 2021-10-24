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緬甸釋放約5000名政治犯 但隨後再次拘捕部份人
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緬甸釋放約5000名政治犯 但隨後再次拘捕部份人
22 分钟前
在今年二月的反軍事政變示威中，緬甸軍方拘捕數以千計民眾。東南亞國家聯盟罕見地向緬甸施壓，令緬甸大規模釋放政治犯。
不過有報導指，有部份政治犯被釋放後，很快又再次被捕。
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