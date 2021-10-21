美國前總統特朗普宣佈新平台對抗科技巨頭「暴政」的三個看點

54 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統特朗普說，他創建的新社交媒體平台將「對抗大科技公司的暴政」。

美國前總統特朗普宣佈將推出一個新的社交媒體網絡，名為「真相社交」（TRUTH Social）。

他說，這個平台將「對抗大科技公司的暴政」，指責這些科技大公司在美國壓制反對者的異議聲音。

特朗普雖然在2020年的美國總統大選中落敗，但他將重新參加下一次大選的念頭似乎並沒有打消。儘管他從來沒有正式宣佈，卻曾經暗示有意角逐2024年的總統大選，而且一直保持高調。

特朗普為什麼需要社交新平台？

社交媒體在特朗普2016年競選美國總統的過程中發揮了關鍵作用，也是他出任總統期間最喜歡的發佈信息方式。

特朗普擔任總統的四年間，共發出36000多個推特信息，有8800萬粉絲。他甚至通過推特宣佈白宮的重大人事任免。

今年1月，自從特朗普的支持者衝擊美國國會大廈後，特朗普的社交媒體平台被封。

特朗普在美國總統大選中敗選後，2021年1月6日他的支持者衝擊了美國國會，包括推特（Twitter），臉書（Facebook）等社交巨頭採取措施，禁止特朗普用它們的平台發佈信息。

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其他科技巨頭公司谷歌（Google）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）則下架了特朗普支持者廣泛使用的應用程式Parler，停止為Parler提供相關網絡服務。

在特朗普擔任總統期間，社交媒體公司一直面臨壓力禁封他的發言，因為他的推文被批評具侮辱性、煽動性或散佈錯誤的信息。

其中最引發爭議的包括他稱新冠病毒「還沒有流感致命」、美國總統大選中有「舞弊」以及衝擊美國國會的支持者是「愛國人士」。

不過，美國社交媒體封禁特朗普，也曾在國際間引起廣泛的爭議。

德國總理默克爾就曾透過發言人表示：「自由表達意見是極為重要的根本權利」，任何對言論自由的限制都應該由法律來決定，而不是由私人公司決定。

特朗普如何為自己打造新平台？

特朗普和支持者一直計劃推出新的平台。今年年初，他曾推出網站——「來自特朗普辦公桌的消息」（From the Desk of Donald J Trump），但外界認為它更像是博客。

不過這個網站只吸引了非常少的讀者，在運營了不到一個月後就被關閉了。

根據特朗普媒體及科技集團（ Trump Media & Technology Group ，TMTG)最新發表的聲明說，特朗普將新推出的平台「真相社交」，將在11月份向收到邀請的使用者開放，並將從2022年的第一個季度向美國全國推出。

特朗普在聲明寫道：「我打造真相社交，創建特朗普媒體及科技集團公司的目的，是要對抗科技巨頭的暴政。我們現在生活的世界裏，（阿富汗）塔利班在推特上都有大量發言，但是你們最喜歡的美國總統卻被噤聲。」

「所有人都問我：為什麼沒有人站起來與大科技公司對著幹？那麼我想告訴你們的是，很快就會有行動了。」

特朗普的社交平台前景如何？

BBC北美科技事務記者詹姆士·科雷頓（James Clayton）有以下分析：

特朗普的團隊正在廣泛宣傳大做文章。然而，沒有跡象表明這家新公司的新社交平台已經開始了運作。新網站還僅僅只是一個簡單的註冊頁面。

特朗普想創建一個能與推特或臉書打擂台的社交平台，但這根本不可能發生。

就其性質而言，該平台是公開政治化的。它不會像推特那樣成為一個思想交流的場所，也不會像臉書那樣成為一個全家老少都會參與的地方。

它可能會像Parler或Gab一樣成為又一個「自由言論」平台，只不過可能辦得更為成功而已。