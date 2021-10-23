中俄軍艦首次同時穿越津輕海峽與台海自由航行

35 分钟前

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 中俄"海上聯合-2021"軍演後，首次聯合編隊通過津輕海峽。

在亞太複雜的安全局勢下，中國和俄國軍艦首次同時穿越日本津輕海峽，引起地區間、特別是日本的高度關注。

中國官方媒體將中俄軍艦聯合通過津輕海峽稱為「中俄聯合戰略巡航」，並引述中國軍事專家說，這有助於震懾美國及其地區盟友。

日本表示，政府「高度重視並密切注視」中國和俄羅斯軍艦在日本周邊的舉動。

分析人士關注的一個問題是，在台海局勢緊張之際，中國的行動是否與美國倡導的台灣海峽自由航行有關聯。

津輕海峽在什麼地方？中俄新舉動對亞太地區安全可能有何影響？

津輕海峽在哪裏？

津輕海峽位於太平洋西北部日本本州與北海道島之間。它西通日本海，東接太平洋，長約130公里，是第一島鏈地帶北部的重要海峽。

由海峽北上，可直達俄國鄂霍次克海及美國最西端的阿留申群島，南下則為夏威夷群島和太平洋，海峽的交通和戰略地位十分重要。

津輕海峽也是日本東部沿海航行到西部的必經之地，世界最長的海底隧道連接海峽兩側日本本州與北海道。這是日本最重要的海峽之一，也是日本海北部唯一不凍海峽。

津輕海峽中部為國際航道，各國的船隻都可以通行。

中國軍艦以前來過嗎？

中國軍艦過去曾經單獨穿越津輕海峽，首次是在2008年10月。

以前中國軍艦穿越津輕海峽主要原因是因為中國軍艦分別對俄羅斯或美國、加拿大等國訪問的前後。2017年，中國海警公務船也首次穿越過津輕海峽。

此次中俄聯合穿越津輕海峽後，有中國的軍事分析人士指出，今後類似的軍事行動還可能出現並、頻率可能增加。

為何這次穿越引發關注？

這次，中國海軍的5艘導彈驅逐艦和俄羅斯海軍的5艘驅逐艦在俄羅斯彼得大帝灣附近舉行了中俄「海上聯合-2021」軍演後，通過津輕海峽向太平洋航行。

這次中俄軍艦的聯合行動，在日本引發了不小的震動。

日本派出海上自衛隊反潛巡邏機和掃雷艇隊的艦艇進行信息收集和警報監測。日本內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上表示，對中俄軍艦活動在日本周邊活動高度關注。

日本長期以來和中俄兩國都有領土上的糾紛。中日在東海上針對釣魚島群島（日本稱尖閣諸島）有主權爭議，日俄在北海道附近的南千島群島（日本稱北方四島）上也有主權爭議。

日本與中俄兩國就上述島嶼的爭議近兩年來有激烈化趨勢。但中俄兩國均採取比較強硬的立場，比如岸田文雄出任日本首相後，俄羅斯副總理兼政府辦公廳主任格里戈連科和副總理胡斯努林2021年10月中旬都登上了南千島群島中的擇捉島考察經濟開發問題，這是俄國政要首次登上這個日俄爭議島嶼。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 中俄海軍2021年海上聯合事演習在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域舉行，以「維護海上戰略通道安全」為課題。

為什麼台灣海峽聯繫在一起？

有報道稱，日本沒有將寬度不足12海里的海峽定為自己的領海而劃為國際航道，原因是過去半個世紀方便美國船艦通過。但沒想到到了2021年中俄海軍艦艇聯合來到這裏。

中國外交部在回答媒體有關中俄此次穿越津輕海峽目的的提問時表示，對於中俄軍艦穿過津輕海峽的目的，請媒體去問中國國防部。

也有媒體問到，台灣海峽與津輕海峽均為合法國際水域、軍艦可以過航，但中方此前為什麼會稱外國軍艦過航台灣海峽「性質惡劣」。

對此，中國外交部發言人說：「是誰在炫耀武力、滋事挑釁，是誰打著航行自由的幌子搞軍事威懾、破壞地區和平穩定，國際社會看得清清楚楚」。

中美關係緊張期間，美國軍艦也多次通過台灣海峽，展示自由航行。

今年10月，一艘美國和一艘加拿大軍艦於駛過台灣海峽，是美軍近年來首次聯合他國艦艇穿越台灣海峽。中國軍方隨即指責美加「勾連挑釁」、「性質惡劣」、「嚴重危害台海和平和穩定」。

過去在台灣總統李登輝時期，台灣與大陸關係惡化。1996年中國解放軍曾在台海舉行大規模軍演，而台灣成功策反的解放軍少將劉連昆向台灣透露了大陸方面的布署意圖後，美軍在台灣請求下派航母介入台海巡航。

很多報道稱，當時的美軍自由航行一舉迫使當時軍事實力很弱的解放軍退避三舍，還非正式對美承諾導彈不對凖台灣，軍艦飛機不過海峽中線。此舉維護了中美關係，並且讓中國後來在幾年內成功加入國際貿易組織。

圖像來源，COMMANDER, U.S. 7TH FLEET PUBLIC AFFAIRS 圖像加註文字， 美國伯克級導彈驅逐艦"紀德"號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦"穆洛"號（Munro）在8月27日通過台灣海峽。

到2021年，台海兩岸軍事實力對比改變，中國解放軍擁有更加強大的軍力。北京指責台灣總統蔡英文政府走台獨路線、台海雙方關係直趨而下之際，解放軍軍機不斷越過海峽中線活動。

為此，台灣蔡英文政府高官不斷呼籲國際介入。2021年10月初，台灣外長吳釗燮在接受澳大利亞廣播公司 （ABC）節目採訪時警告說，台灣正在為台海戰爭備戰，他還承諾將戰鬥到底。

日本的對台政策怎樣？

過去在中美關係順利發展的半個世紀裏，原來針對主要是前蘇聯在亞太勢力擴張的日美安保同盟並沒有涉及台灣問題。

近期日本內部也出現了很多呼聲，稱應該將台灣視為日本自己的利益。

日本防衛副大臣中山泰秀2021年6月在接受美國智庫邀請發表談話時曾經說，中俄加強合作構成日益嚴重的威脅，並表示日本應該保護台灣。這個說法雖然沒有得到日本官方當時的正式支持，但之後不斷有政界和軍界人士公開表示贊同。

面對台海局勢，日本新上台首相岸田文雄也表示，應對台灣日益緊張的局勢而進行凖備和立法是十分必要。

中俄會不會聯合對日？

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 2021年8月，中國俄國舉行了前所未有的寧夏陸上聯合軍事演習，受到日本專家關注。

2021年10月，俄羅斯總統普京在接受美國CNBC訪談中說，中國領導人習近平（最近）的講話提及了有和平統一的可能性，他認為軍事威脅不大。中國無需動用武力，只用經濟實力即可統一。

在普京此番講話前後，俄羅斯官員一再在國際場合表態，支持北京的一個中國政策。與此同時，中俄舉行海上聯合演習。

2021年8月，中國俄國還舉行了前所未有的寧夏陸上聯合軍事演習，也受到日本的關注。有日本學者近藤大輔當時就表示，北京和莫斯科不斷接近，有可能下一個目標是千島群島。

分析人士說，他的預見現在似乎被中俄艦隊聯合通過津輕海峽之舉證實。