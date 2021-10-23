中共六中全會、高雄大火、吳京現象等本周重要新聞

18 分钟前

圖像來源，EPA

在十月的第三周，在中國大陸，中共中央政治局召開會議決定，將於11月8日至11日在北京召開第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）；兩部宣傳中國民族主義精神的電影——《長津湖》與《我和我的父輩》，成為最為賣座的電影；北京否認在今年曾試射一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，並表示該試驗是一次例行的航天器測試。

在台灣，高雄老城區鹽埕區「城中城」大樓著火，造成至少46人死亡，40多人受傷。在美國，前國務卿科林·盧瑟·鮑威爾上將（Gen Colin Luther Powell；台灣譯柯林·鮑爾）因新冠併發症病逝，享年84歲。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

中共中央政治局10月18日召開會議決定，於11月8日至11日在北京召開第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）， 其中將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

即將召開的這一屆六中全會——「中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議」——恰逢中共二十大前，最高層面臨傳統上的「大換屆」，因而更加引人關注。

分析人士認為，六中全會「研判歷史」意在為即將於2022年召開的二十大大作鋪墊，習近平將為尋求再次連任、長期執政「找個說法」。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 《戰狼》系列由吳京自導自演，具有濃烈的愛國主義色彩，開啟了中國主旋律電影的一個新篇章。

中國「十·一」國慶假期是傳統的電影黃金檔期。在今年的這個黃金周，兩部宣傳民族主義精神的電影——《長津湖》與《我和我的父輩》，成為最為賣座的電影。除了都是「主旋律」電影之外，兩部作品還有一個共同之處：關鍵角色都是由演員吳京扮演。

台灣高雄老城區鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨大火，造成至少46人死亡，40多人受傷，震驚全台。

台灣輿論除了聚焦起火原因及咎責之外，此次重大災情引起有關貧窮族群的居住安全問題討論。

批評者稱，經濟弱勢的人口所住高風險建築存在全台灣多年，每次發生意外傷亡都很嚴重，也是公共安全問題。但是地方及中央政府，還有房東等礙於法令及自身利益，無人願意大刀闊斧出面解決。

圖像來源，Powell family photo 圖像加註文字， 鮑威爾在越戰期間曾於當地受傷。

美國前任國務卿科林·盧瑟·鮑威爾上將（Gen Colin Luther Powell；台灣譯柯林·鮑爾）因新冠併發症病逝，享年84歲。

鮑威爾於2000年12月獲共和黨總統喬治·沃克·布什（George W Bush）任命，成為美國歷史上首位黑人國務卿。他上任後即遇上中美軍機於南中國海相撞事件，後來因承認自己因誤判而支持布什出兵入侵伊拉克而備受爭議。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國火箭軍在最近的夜間演練種試射了射程達4千公里的東風-26彈道導彈。

媒體報道中國在今年曾試射一枚可攜帶核彈頭的高超音速導彈，北京方面予以否認，並表示該試驗是一次例行的航天器測試。

《金融時報》（Financial Times）報道指，華盛頓方面對此表示關注，而中國的這一行動令美國情報部門措手不及。