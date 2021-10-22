NBA球星坎特公開批評習近平引爭議，凱爾特人隊比賽中國遭停播

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在推特發佈的一段視頻中，坎特表達了對「自由西藏」運動的支持。

美國職業籃球聯賽（NBA）球員埃內斯·坎特（Enes Kanter，簡達）稱呼中國國家主席習近平為「殘暴的獨裁者（brutal dictator）」，在中國引起輿論反彈。 據報，在中國騰訊公司（Tencent）的串流播放應用程式上取消轉播其所在的凱爾特人隊接下來的比賽。

在推特（Twitter）發佈的一段視頻當中，這名波士頓凱爾特人隊（Boston Celtics，波士頓塞爾特人）的球員還表達了對「自由西藏（Free Tibet）」運動的支持。

在相關言論發表之後，他的名字在中國社交平台新浪微博上也已經被封禁。

中國外交部指坎特是「博眼球、求關注」。

這是繼兩年前休斯敦火箭隊（Houston Rockets）總經理達雷爾·莫雷（Daryl Morey）在推特上發表令中國不滿的言論之後，NBA再度因為類似事件而捲入風波。

「我要給中國政府的訊息是，解放西藏，」坎特在推特上向他的關注者表示，「西藏屬於西藏人。」

多年來，有指控稱，中國壓制以佛教為主的西藏地區的文化和宗教自由。北京否認有關指控，並表示西藏在其管治下取得了巨大的發展。

在發佈相關視頻的同一天，坎特還公開展示了一雙有「Free Tibet（自由西藏）」字樣的球鞋，由現居澳大利亞的中國異見漫畫家巴丟草設計。他原計劃要在與紐約尼克斯（New York Knicks，紐約人）的比賽中穿它上場，但他並沒有在該場比賽中出場。坎特沒有被派上場的決定是否與他的政治表達有關，目前尚未明確。

巴丟草向BBC表示，坎特在多個星期前聯繫他，希望在這個項目上合作。「他有非常清晰的想法，他想要為西藏人社群發聲，」這名漫畫家說。

「他一分鐘都沒有上過場，這令人失望。」

騰訊公司的串流播放應用程式上，沒有了凱爾特人隊接下來的比賽賽程表。

凱爾特人隊的官方網站上，一些粉絲呼籲將他開除出球隊，另一些則敦促道歉。

在凱爾特人隊官方微博帳戶未就事件作出評論，但是在其最新一條博文下有大量網民的留言是關於坎特的言論。

有評論稱球隊官方應該「給個說法」，也有不少留言呼籲球隊解僱坎特。

也有網民表達了對禁言的另一種擔憂：「把NBA踢出中國市場，球員以後就更沒有禁忌了……」

中國外交部發言人汪文斌表示，坎特的言論「不值一駁」。

汪文斌表示：「我們歡迎所有不帶偏見、秉持客觀立場的各國朋友到西藏參觀訪問，同時絶不接受那些對西藏發展進步的攻擊、抹黑。」

坎特一向以積極介入社運活動著稱，曾經因為批評土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）而被該國政府註銷護照。2019年，土耳其的檢察官發出一份針對坎特的國際拘捕令，聲稱他與2016年一場失敗的武裝政變有關聯，坎特否認了相關的指控。

分析：當政治與體育糾纏不清

BBC記者馮兆音，發自華盛頓

NBA又一次在它的主要市場裏踩到了地雷。

一夜之間，埃內斯·坎特幾乎就從中國的互聯網上消失了，但是與兩年前達雷爾·莫雷關於香港的推文所引發的社交媒體風暴相比，中國對坎特言論的反響是相對緩和的。

很多在中國的NBA球迷可能對坎特的具體言論知之甚少，只是知道他冒犯了中國當局。中國一名NBA博主在不提及坎特言論的情況下表示，這名球員「忘記了自己的位置」，而試圖迎合美國。「他只是一名籃球員……他應該專注打球就好。」

這場爭議背後更大的背景是，2022年北京冬奧會轉眼就要開幕，政治和體育似乎又將撞在一起。

活動人士一直在敦促就中國的人權紀錄抵制北京冬奧會，而中國則反覆批評這些呼籲是「將體育政治化」。國際奧委會（IOC）一名高級成員最近表示，以任何人權問題向中國政府問責超出了該組織的權力範圍。

隨著中國的體育實力提升，以及它與西方的緊張關係持續，不用多久，運動員、企業和國際賽事聯盟要將政治與體育千絲萬縷的聯繫區別清楚將幾乎變得不可能。