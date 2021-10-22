拜登稱如果台灣遭中國攻擊美國承諾防衛 白宮澄清「對台政策未變」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統拜登表示，美國有防衛台灣的承諾

美國總統拜登表示，如果中國攻擊台灣的話，美國會防衛台灣。這與美國一貫維持的「戰略模糊」政策明顯不同。

但是白宮一名發言人後來表示，美國並沒有改變對台灣的政策，拜登亦沒有宣佈任何改變。美台的防禦關係是以《台灣關係法》為指引，過去40年一向如此。

根據美國1979年生效的《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），美國需要協助台灣自衛。

但是美國一直都維持「戰略模糊」的政策，避免明確表態如果中國對台動武美國會採取什麼行動。

10月21日，美國總統拜登（Joe Biden）出席一個電視節目，被記者問到如果台灣遭到中國攻擊，美國會否保衛台灣。拜登表示：「會，我們對此有承諾。」

拜登和白宮都說了什麼？

在美國有線電視新聞網（CNN）的一次與民眾對話的節目上，一位參與者就最近有關中國試射高超音速導彈的消息提問，詢問拜登是否能「鄭重承諾保護台灣」，以及要如何應對中國的軍事發展。

拜登回應他說「是的，是的」，並表示沒有必要「擔心他們是否會變得更強大」，因為「中國、俄羅斯和全世界都知道，我們有世界歷史上最強大的軍力」。

CNN主播安德森·庫珀（Anderson Cooper）之後再次詢問拜登，如果中國攻擊台灣，美國是否會防衛台灣？拜登對此回答：「是的，我們有承諾那麼做。（Yes, we have a commitment to do that.）」

但是後來白宮一名發言人似乎試圖澄清拜登的發言，表示美國「並不是在宣佈任何政策變化，我們的政策沒有改變。」

這已經是拜登第二次表示美國會防衛台灣。今年8月，拜登在ABC新聞的採訪中說過同樣的話，表示如果台灣遭到入侵，美國將會做出「回應」。

當時白宮也曾經澄清指出，美國對台政策並未改變。

美國和台灣沒有正式外交關係，但依據《台灣關係法》對台灣出售防衛性武器，該法也要求美國必須提供台灣自衛的能力。

美國和中國有正式的外交關係，並且承認中國主張的「一個中國」政策。

中國把台灣視為分離的一省，最終將重新成為國家的一部分；而台灣將自己視為一個主權國家，許多台灣人認為他們實際上已經是一個國家，不論正式宣佈獨立與否。

台灣和中國如何反應？

台灣總統府發言人張惇涵表示，「有注意到拜登總統的相關談話，從拜登總統上任以來，美國政府持續以實際行動，展現對台灣堅若磐石的支持。」

「台灣的立場始終如一，那就是『遇到壓力不屈服，得到支持不冒進』。台灣會展現堅定的自我防衛決心，並持續與理念相近的國家，共同為台海及印太地區和平穩定貢獻良善力量。」

中國外交部發言人汪文斌表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。」

「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。」

BBC駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）分析：

近日來各方有許多關於台海局勢緊張升高，甚至可能出現武力對抗的談話，但應該要先記住幾件事情。

北京用武力收回台灣的任何嘗試都會是困難的、可怖的。

爆發軍事衝突的可能性不是沒有，但發動攻擊的中國領導人開啟的是一場同種族人民、不同意識形態之間的戰爭，而且動用的都是高科技的先進武器。

不論中國政府認為他們動用國家宣傳機器將台獨分子妖魔化能夠讓其人民對這場戰爭有多麼地支持，也不論《環球時報》如何粉飾戰爭的正當性，等到人們看到敵方士兵在墾丁沙灘上屍橫遍野的時候，就再也很難粉飾。

就算中國真的能以武力攻佔台灣，但要真正贏得民心治理台灣也不是那麼簡單，畢竟台灣2300多萬人口絶大多數都反對共產黨的統治。

除了要為上述所有的事情負責之外，發動戰爭的中國領導人還要背負破壞地區穩定、有可能引起美國軍事介入或是澳大利亞甚至日本軍事介入的責任。

習近平肯定樂見在他的領導下中國統一台灣，但是如果考慮到上述幾點，你就不難了解到底代價有多高。

因此，雖然中國武統派在媒體上不斷叫嚷武力攻台，但可以想見的是政府決策者維持冷靜不會考慮立即動武。