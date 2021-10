拜登稱如果台灣遭中國攻擊美國承諾防衛 白宮澄清「對台政策未變」

1 小时前

拜登和白宮都說了什麼?

CNN主播安德森·庫珀(Anderson Cooper)之後再次詢問拜登,如果中國攻擊台灣,美國是否會防衛台灣?拜登對此回答:「是的,我們有承諾那麼做。(Yes, we have a commitment to do that.)」