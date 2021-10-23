美國情報部門警告氣候變化帶來國際緊張和動蕩的五個重點

戈登·科拉雷（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國情報機構評估報告中提及的受氣候變化影響的幾個國家當中包括乍得。

美國情報部門對氣候變化問題進行評估之後公布了一份對前景極不看好的報告。

該報告警告，氣候變化將導致國際緊張局勢加劇。

這是有史以來第一份以氣候變化為重點的美國國家情報評估報告，旨在探討從現在到2040年氣候問題對國家安全的影響。

1、報告主要有哪些內容？

報告稱，在如何應對氣候變化問題上，各國將爭論不休，而受影響最大的是較貧窮的國家，因為它們適應氣候變化的能力最弱。

該報告還警告某些國家如果單獨行動部署未來的地球工程技術將會帶來風險。

這份報告共27頁，匯總了18個美國情報機構的共同意見。這是美國情報部門第一次展望氣候對國家安全的影響。

根據這份報告的預測，全球將無法在氣候問題上展開合作，而結果將是危險的競爭和動蕩。該報告公布之時，正值美國總統拜登即將出席下個月在英國格拉斯哥舉行世界氣候峰會COP26之際。該峰會的主旨是尋求各國在氣候問題上達成協議。

報告警告說，各國將努力保護自己的經濟，並在開發新技術方面尋求優勢。一些國家也可能對國際聯手行動的意願產生牴觸情緒，因為有20多個國家的經濟與石油出口息息相關，總出口收入的50%來自石油。

報告說：「化石燃料收入的減少將使中東國家更加緊張，這些國家預計將面對氣候變化的更大影響。」

報告同時警告，全世界都將很快感受到氣候變化帶來的影響。

2、哪些國家和地區風險更大？

美國情報部門指出11個國家和兩個地區的能源、食品、水和健康安全面臨特別的風險。這些國家往往更窮，適應能力更差，增加了動蕩和內部衝突的風險。熱浪和乾旱可能對電力供應等基礎服務造成壓力。

11個國家中：

5個在南亞和東亞：阿富汗、緬甸、印度、巴基斯坦和朝鮮；

4個在中美洲和加勒比地區：危地馬拉、海地、洪都拉斯和尼加拉；

還有兩個是哥倫比亞和伊拉克；

中部非洲和太平洋地區的小國也面臨風險。

局部動蕩可能會特別以難民潮的形式向外擴散。報告警告說，這可能會給美國南部邊境帶來壓力，並產生新的人道救援需求。

3、潛在的衝突熱點有哪些？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯一艘核動力破冰船在西北部港口城市摩爾曼斯克（Murmansk），北冰洋被美國情報部門列為可能的國際衝突熱點地區

由於北極地區冰雪消融，更容易進入，為獲取魚類資源可能會開通新的航道，但也會因為軍隊的進入而產生誤判風險。

水資源利用也將成為問題的根源。在中東和北非，大約60%的地表水資源流經國界。巴基斯坦和印度之間圍繞水資源的爭執由來已久。

報告同時警告說，湄公河可能在中國與柬埔寨和越南之間引發問題。

4、未來技術帶來哪些潛在風險？

另一個可能造成風險的根源是，某些國家可能決定使用地球工程來應對氣候變化。

這涉及到使用未來科技，例如，向大氣平流層的上部發送反射粒子模仿火山爆發的冷卻效果，或使用氣溶膠冷卻某個地區的海洋。

但是，如果一個國家單獨採取行動，它可能只是把問題轉移到另一個地區，會造成那些受到負面影響、或者沒有同等行動能力的國家和地區的憤怒情緒。

目前包括澳大利亞、中國、印度、俄羅斯、英國和美國以及一些歐盟成員國的研究人員，都在研究這些技術，但卻基本沒有設定相關的規定或管理條例。

5、國際間如何才能通力合作？

美國情報部門的報告說，世界要避免未來如此黯淡也有一些辦法。技術突破，包括使用世界認可接受的地球工程技術就是方法之一；另外，氣候災難的發生推動更為廣泛的合作也是一種方法。

這一報告的出爐表明，氣候現在已經成為國家安全考量的核心部分，這將使現有問題更加嚴重，並催生新的問題。

曾任職美國國家情報委員會，現任美國氣候與安全中心主任的艾琳·西科爾斯基（Erin Sikorsky）向BBC表示：「各國政府越來越認識到，氣候變化正在以前所未有的方式塑造國家安全格局。」

「氣候問題的考量與其他安全問題，如美國與中國的競爭等問題分不開。中國面臨著複雜的氣候風險，從海平面上升影響沿海城市數百萬人，到內陸洪水威脅能源基礎設施，以及沙漠化和魚群遷移破壞其食品安全等。國家安全戰略不把這些因素考慮在內，就不能正確回答有關中國行為方式的重要問題。」

這份新的情報部門評估報告列出了未來的嚴峻挑戰。