蘋果公司：它會是美國科技巨頭在中國市場的「僅存碩果」嗎？

詹姆斯•克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技記者

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果與許多同行不同，它在中國佔有巨大的市場份額。

曾幾何時，美國科技巨頭紛紛落戶中國，這其中甚至包括Facebook。這讓蘋果目前在中國市場長驅直入顯得愈加扎眼。

上周，仍在中國運營的微軟公司（Microsoft）宣佈，將關閉它在中國的社交網絡領英（LinkedIn）。

微軟表示，要遵守中國政府的規管越來越具有挑戰性，因此放棄努力。

在審查方面，蘋果公司也並非一帆風順。

BBC上周報道稱，兩款受歡迎的宗教應用程序已從蘋果的中國應用商店（App Store）中下架。

後來有消息稱，亞馬遜旗下的有聲書應用Audible和雅虎財經（Yahoo Finance）也被下架。

負責監控應用商店組織蘋果審查（Apple Censorship）表示，本月被下架的應用程序（程式）有所增加。

到底發生了什麼？

科技領域的大規模打壓

眾所周知，很難判斷中國當局閉門談論了什麼。

不過，越來越明顯地可以看出，蘋果和微軟也成了當局與中國科技行業之間的鬥爭的一部分。

中國有自己的科技巨頭，包括騰訊、阿里巴巴和華為，這些都是大型跨國公司。但中國政府越來越擔心這些公司手中的權力。

*今年4月，阿里巴巴接受了創紀錄的28億美元（合20億英鎊）罰款，此前一項調查發現該公司濫用市場主導地位

*今年8月，中國政府公布了一項五年計劃，稱將對科技行業實施更嚴格的監管

*政府還一直在打擊比特幣

美國公司也未能倖免於這場「科技領域的大規模打壓」。

「這次打壓行動表明，蘋果和微軟很清楚，他們的處境與之前相比更加微妙。他們知道需要小心行事，」《牆國志：中國如何控制網路》（The Great Firewall of China）一書的作者詹姆斯•格里菲斯（James Griffiths）表示。

對微軟來說，壓垮駱駝的最後一根稻草也許是將於11月1日生效的《個人信息保護法》，該法律將要求微軟遵守更多規定。

微軟在一份聲明中解釋撤走領英的決定，其中提到：「我們在中國的經營環境更具挑戰性，面臨的要求也更嚴格。」

斯坦福大學（Stanford University）數字中國項目（DigiChina Project）主編格雷厄姆·韋伯斯特（Graham Webster）表示：「我認為他們覺得這樣做不值得。」

韋伯斯特將領英告別中國的決定與該國即將實施的《個人信息保護法》聯繫起來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果在中國的旗艦店，比如上海這家，與世界上其他主要城市的旗艦店相當。

在「魔鬼交易」中討價還價

不過針對中國市場，蘋果公司與微軟有不同的盤算。

它比任何一家美國科技公司都要更加深陷中國市場。

上個季度，蘋果在中國大陸和台灣獲得了近150億美元收入，這一數字非同尋常。

蘋果的全球供應鏈也依賴於中國製造。在中國，蘋果知道它必須遵守中國的規則——即便這意味著自我審查。

你可能會問：為什麼蘋果不能只在中國銷售硬件，而關了應用商店呢？

問題是，蘋果認為其應用商店和iPhone設備是不可分割的。它不想開這樣一個先例，讓用戶側載應用程序，也就是它不想人們可以在iPhone上從其他商店中下載應用。

先不說別的，如果這樣做的話，它賺的錢就會少得多。

因此如果蘋果想要在中國銷售產品，就必須繼續在中國運營應用商店。

韋伯斯特說：「多年來，蘋果一直在下加應用程序，這基本上是在以某種方式進行審查。」

但格里菲斯認為，蘋果進入中國市場後，那裏的審查制度逐漸變得嚴格。

他說：「蘋果自己接受了這種魔鬼交易。」

「一旦你開始同意刪除應用，這項交易就不會真正停止。」

秘密策略

其他公司比微軟更早地看到了不祥之兆。

谷歌在2010年將其搜索引擎從中國移除，此前谷歌稱其受到來自中國的黑客攻擊。該公司表示，對審查公眾的搜索感到不快。

《硅谷之龍》（Silicon Dragons）一書的作者麗貝卡•范寧（Rebecca Fannin）認為，微軟撤出領英反而讓蘋果成了「大目標」。

但她認為，蘋果將竭力留在中國。

「你知道，蘋果確實是中國市場的領導者之一……我認為蘋果不會因為這些問題在短期內撤出中國。「

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國目前仍是蘋果設備的重要市場。

而且，我們不知道蘋果和中國當局之間私底下有何種交易。

也許蘋果會有所反抗，也許由於該公司的堅持，許多應用程序在中國的應用商店中繼續存在。我們不知道接下來會發生什麼。

蘋果很少對這些報道發表評論，它提醒記者公司有自己的人權政策，該政策指出，公司要遵守所在國的法律，即便它不認同。

而在中國，他們一直在這麼做。

一旦當局真的想下架一款應用，這款應用就會消失。

蘋果在中國的存在像是從另一個時代來的遺留之物。大型科技公司在中國已經沒有多少存在感了。