日本真子公主與平民男友結婚同時脫離皇室

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兩人註冊後出席記者會，原本真子公主將就五條傳媒預先提交的問題作回應，但日本宮內廳指真子公主對於需要作口頭回應感到緊張，因此兩人改為只簡單致辭。

日本真子公主周二（10月26日）與平民男友小室圭結婚，也根據法律放棄皇室地位。她同時是首名同時放棄按慣例舉行皇室婚禮，也沒有收取女性皇室成員離開皇室時，一般會收到的一次性津貼的女性皇室成員。

根據日本法律，女性皇室成員下嫁平民的話，就會失去皇室地位，但男性皇室成員迎娶平民女子就可以保留地位。

真子公主和小室圭婚後，預計將會在美國生活，小室圭在當地是一位執業律師。

日本的梅根和哈里

真子公主和小室圭搬到美國的做法，令外界將他們與英國薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）相比，哈里王子和梅根早前搬到美國生活。

與梅根一樣，真子公主與小室圭的戀情曝光後，兩人都受到輿論密切關注。

例如小室圭最近回國的時候頭髮扎成馬尾，就被外界批評，他將要迎娶一名日本公主為妻，不應梳上這個髮型。

日本共同社報道，真子公主在東京時間早上約10時（即北京時間早上九時）乘車離開當地的居所，前往註冊結婚，又多次向自己的父母叩頭，離開前又與妹妹相擁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 真子公主離開當地的居所前與妹妹相擁。

兩人註冊後出席記者會，原本真子公主將就五條傳媒預先提交的問題作回應，但日本宮內廳指真子公主對於需要作口頭回應感到緊張，因此兩人改為只簡單致辭，然後以書面回應傳媒提問。

宮內廳早前透露，傳媒在過去多年非常廣泛報道有關兩人婚訊的消息，令真子公主患上創傷症候群。

真子公主在記者會說，她明白外界對兩人結婚有不同意見，對於帶給這些人煩惱表示抱歉。 「我對那些悄悄為我們感到擔憂的人、和那些繼續支持我們又沒有被虛假資訊影響的人表示感謝。」

小室圭在致辭時就說：「我愛真子，我希望可以與我愛的人渡過這一生。」

兩人的關係過去在日本輿論場引起廣泛關注。他們在2017年訂婚，原本計劃在之後一年結婚，但當地媒體報道小室圭的母親曾經向自己的前未婚夫借錢未曾償還，兩人之後推遲結婚計劃。