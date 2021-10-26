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NETFLIX日本開設學院助力年輕動畫師
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NETFLIX日本開設學院助力年輕動畫師
17 分钟前
在《鬼滅之刃》票房大獲成功之際，日本正面臨著動畫人才的短缺。Netflix正在日本資助一項動畫師培訓計劃，以滿足市場對人才的需求。
素材來源：AFP法新社
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