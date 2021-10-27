氣候變化：減少炭足跡個人能做的四件事

48 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 減少碳足跡人人有責。

應對氣候變化無疑需要世界領導人在全球範圍內採取一致行動，但其實每個人每一天所作的每一件事情也都在留下「炭足跡」，從某種程度上對環境和氣候產生影響甚至傷害。

那作為個人，如何才能減少自己每日的炭足跡呢？BBC記者丹尼爾·克雷默（Daniel Kraemer）和喬·惠特威爾(Joe Whitwell)為人們總結出以下四點：

一，為房屋保暖

人們每日家中日常生活小事可以做許多改變來幫助地球，比如，從安裝更環保的熱力泵，或關掉暖氣。

倫敦帝國理工大學學者詹寧斯博士表示，把燃燒天然氣或燃油供暖的系統換成地熱泵會帶來顯著的不同。

詹寧斯博士還說，在日常生活中，養成隨手關燈和各種電器的習慣不僅可以省錢，同時也能減少炭排放，有益防止氣候變化。

英國政府從2022年4月開始將為住戶提供五千英鎊（相當於4萬5千人民幣）的補助，鼓勵人們安裝地熱泵。

還可以通過改善家中牆壁、窗戶以及天花板的保溫來改變家中保暖情況。

根據節能信託基金會（EST），防風是最廉價和有效的節能方式之一，比如，堵住窗戶、門或踢腳板周圍的縫隙，這些地方會散熱，並讓冷空氣進入。

EST估計，做好防風措施每年就能為家裏節省25英鎊的開支。

二，減少食品浪費並少吃紅肉

牲畜佔所有溫室氣體排放量的14%，其中牛的碳足跡最大。

人們減少碳足跡最簡單和最有效的方式就是飲食中少吃肉以及乳製品，尤其是像牛、羊肉這樣的紅肉。

這對純素食者無疑是個好消息，但還需要考慮其他一些因素。

阿伯丁大學生物學家吉爾教授表示，並非是給每單一產品貼上「好與壞」標籤這樣簡單的問題。

她說，任何食品的碳足跡還取決於其生產過程、產地以及是否是當季時令產品。

研究氣候變化解決方案的傅利博士表示，在家做飯份量小點可以省錢，並減少浪費，同時還可以把剩飯留下來下次再吃。

根據英國廢物及資源行動計劃的統計，全球浪費的食物比例高達25%至30%。

三，少開車，少坐飛機

圖像加註文字， 不同交通方式碳足跡不同：短途飛機碳排放量最高，火車相對較低。從上至下：短途飛行、長途飛行、一人開車、公共汽車、四人乘坐私家車、國內火車、長途汽車和歐洲之星火車。每人每公里的碳足跡以克計算。深藍色為二氧化碳排放量。

交通佔全球二氧化碳排放量的近四分之一。

詹寧斯博士說，無車生活可能是「我們能做的減少交通碳排放最有效的事情」。

然而，不開車未必對每個人都可行，特別是你如果住在公共交通不好的地方，或者你上夜班晚上沒車的時候。

平時步行和騎自行車去家附近商店這樣的小舉措也會有幫助，或者跟朋友或鄰居共享一段車旅。

電動車越來越普遍，但仍然很貴。只有當電動車所使用的電源是綠色能源，例如風能或太陽能才真正做到環保出行。

2020年，英國的低碳能源佔電能的58%，其中包括核能。

但不幸的是，對那些熱衷旅行人士，飛行是我們個人所造成的碳足跡最多的行為之一。其中，國內航班按每人每公斤計算碳足跡最大。

相比之下，火車是國內航班碳足跡的五分之一。

因此，詹寧斯博士說，對那些經常飛行的人士，減少飛行次數將會大大減少你個人的碳足跡。

四，消費購物之前要三思

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 衣服破了可以補，不要的衣物可以捐。

根據聯合國環境規劃署，製作一條牛仔褲需要3781公升的水，其中包括用於棉花生產、製造、運輸以及漂洗等用水 。

衣服破了可以補補，而不是總買新的。舊衣服不穿不要扔掉，可以捐出去。

同時，在購買服裝時可以選擇質量好、更持久的面料。這樣做都有利於減少你的碳足跡。

越來越多公司開始提供租衣服務，它有助於減少時裝業浪費現象。你也可以買二手服裝。