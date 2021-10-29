聯合國和台灣：為什麼一項50年前的決議再引爭議

斯影

BBC中文記者

25 分钟前

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在聯合國更改中國代表權50週年之際，有關台灣參與聯合國事務的問題再度引發爭議。50年前通過的聯大2758號決議成為美中台三方之間的新「角力場」。

海峽兩岸對這一歷史時刻的表述各有不同，大陸官方稱其為「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年」，台灣媒體則稱為「中華民國退出聯合國50週年」，或是「被迫退出聯合國50週年」。

台灣中央研究院前副研究員林泉忠對BBC中文分析，由美國國務卿在50週年這一「指標性時期」發表聲明意味著，美國在支持台灣參與聯合國事務的既定政策上「將出現歷史性變化」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯

什麼是聯大2758號決議

1971年10月25日，聯合國大會通過第2758號決議，表示中華人民共和國是聯合國的唯一合法代表，國民黨領導的中華民國政府則失去代表權。從此之後，台灣的國際地位及聯合國席位之爭就不時成為熱點話題。

第2758號決議的原文非常簡短，其中決定稱，「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」

彼時，由蔣介石領導的中華民國政府在國共內戰中失利，已經退守到台灣20多年。1970年代初，中華民國政府與其邦交國美國的關係岌岌可危，時任美國總統尼克松表示，為了尋求與中華人民共和國關係正常化，將在1972年訪問北京。美國的態度轉變被認為是蔣介石政府在聯合國中失去地位的重要原因。

台灣退出聯合國之後，也被要求退出隸屬於聯合國的各個國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等。

在國民黨馬英九任職總統期間，即2008年之後，台灣曾連續數年以觀察員的身份參與世界衛生組織大會（WHA）。當時WHO和北京都沒有聲稱這一舉動違反聯合國原則或國際法，被認為是兩岸政治緩和帶來的突破。

不過到了2016年，民進黨蔡英文勝選總統，時任世衛總幹事陳馮富珍在WHA的邀請函上首次加注聯合國大會第2758號決議，強調「一個中國」原則。當年台灣仍有參與WHA，但一年後就不再收到邀請函。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文

2758號決議引發了哪些爭議

聯合國的第2758號決議在法理上明確，台灣不能以代表中國的身份參與聯合國及其下屬組織的會議。

最大的爭論在於，該決議是否等同於確定了台灣的領土歸屬問題。決議的原文顯示「蔣介石的代表」，並沒提到「中華民國」或者「台灣」。

一些北京專家認為，該決議中的「中國」是指包含台灣在內的全部中國領土。中國官媒新華社25日發表時評指出，該決議未提台灣，「正是因為這一決議處理的是包括台灣在內的全中國的代表權問題，當時的海峽兩岸都主張世界上只有一個中國，這也是國際社會的共同認知。」

但不少台灣和國際專家表示，領土問題涉及複雜的國際法，而聯合國的決議並不能從法理上決定一個國家的疆界。

有學者認為另一個爭議涉及台灣的「國家地位」問題。

台灣國際關係學者張國城在《國家的決斷》一書中寫道，第2758號決議決議「增加了一個確定國家地位的要素」，但「並不意味著中華民國立刻失去國家地位」。

原因是，許多國家「逐漸撤銷承認中華民國是中國的唯一合法政府並不與聯合國對中國代表權的改換同步」。

在該決議通過之時，台灣仍與54個國家保持外交關係，包括美國、日本、澳大利亞、韓國等。與此同時，台灣還是世界銀行和國際貨幣基金組織的成員，直到1980年。

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50年後的「重新詮釋」與「公開表達」

對於北京來說， 2758號決議是「一個中國原則」的重要歷史記錄。過去，在世界衛生組織、國際航空組織等聯合國旗下的國際組織中，作為聯合國常任理事國的中國都援引2758號決議拒絶台灣參與。林泉忠形容該決議是北京的「法寶」。

在兩岸關係目前仍處冰凍時期，要北京在聯合國中支持台灣參與幾乎不可能。中國外交部發言人趙立堅27日回應布林肯聲明稱，「台灣地區參與國際組織活動必須按照一個中國原則處理。聯大第2758號決議已經從政治上、法律上和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。」

因此，如果要推動台灣參與聯合國事務，如何重新認識2758號決議似乎成了關鍵所在。

就在布林肯發表聲明前幾天，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）在一個論壇上罕見地批評中國「不當使用」（misuse）聯合國在50年前通過的一項決議，以阻止台灣參與聯合國事務。美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）不久前也在一場研討會表示，該決議"僅涉及中國的席次問題，台灣有權參與聯合國與其專門機構。"

林泉忠認為，美國正著力針對該決議進行「重新詮釋」，從而讓聯合國成員接受這種解釋，「這是美國推動台灣參與聯合國事務的重要一環，」他說。

台灣前駐美副代表、中央研究院歐美所研究員裘兆琳對BBC中文表示，美國一直都非常清楚第2758號決議的內涵，只不過未有公開表達。

她提到，2007年時任聯合國秘書長潘基文曾經「誤讀」了該決議，稱台灣是中華人民共和國的一部分。美國得知後，以「非文件」（non-paper）的方式向聯合國秘書處提交一份聲明，表明美國對2758號決議以及台灣參與國際組織的立場。

裘兆琳說，這份聲明提到，美國關切近年來若干聯合國相關組織主張聯合國依照先例，將台灣視為中華人民共和國的一部分，並且以符合這個地位的名稱來稱台灣；可是美國也清楚地說明，2758號決議事實上並沒有確立台灣是中華人民共和國的一個省。

轉變在於，「當時美國私下告訴聯合國秘書長，而現在，美國公開、大聲的表達出立場」，裘兆琳說。

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半世紀後的環境變化

聯合國的一條決議在半世紀後成為爭論焦點，這與國際環境的變化息息相關。

美中兩國持續交惡，台灣繼香港之後成為印太區域新的國際焦點。

「香港作為一個西方社會認為的自由世界崩潰了，這是冷戰以來首次失去一個自由地區，所以他們認為，專制的中國正在利用它的體制向外滲透，下一個目標就是台灣，」林泉忠認為，包括美國在內的西方社會越來越深刻地感受到中國帶來的危機感。

自去年6月底北京在香港推出《國安法》之後，香港社會經歷了巨大變化。不僅立法會很難再有民主派陣營的空間，非政府組織和公民團體也大批解散。原本凖備向台灣推廣的「一國兩制」遭到巨大質疑，台灣民眾越來越喪失對北京的信任。

另外，新冠疫情爆發後，台灣在早期處理疫情的良好表現令許多國家留意到台灣的價值。同時，台灣晶片產業的重要地位也讓它在全球供應鏈中的潛力與日劇增。這些都成為美國推動台灣「有意義地參與」聯合國事務的重要原因。