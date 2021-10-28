「康涅狄格號」再引關注 中國官媒稱發現受損美軍核潛艇傷情

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國海軍核動力潛艇「康涅狄格號」（資料圖片）

中國官媒發佈衛星圖片，聲稱通過影像分析披露美國海軍核動力潛艇「康涅狄格號」（USS Connecticut）在南中國海撞擊事故後的損傷狀況。

央視軍事引用一家名為「遙感智庫」的機構所進行的衛星圖像分析，聲稱得出康涅狄格號的現狀。

報道指該核潛艇撞擊事故「疑似導致前端導流罩受損」，以及「艇艏的消音瓦和黑色塗漆損壞脫落；艇身前端結構有所缺失」。

該報道以模擬動畫顯示潛艇的狀況，但是未提及撞擊的原因及過程。報道得到多家官方機構轉發，包括中國外交部發言人趙立堅。

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不過，相關信息未獲美國方面證實。

公開資料顯示，「遙感智庫」是中國北京一家以航天遙感技術進行影像解譯和技術分析的機構。公司簡介沒有提及是否有官方背景，但聲稱「以支援國家發展戰略為己任」，以及「做衛星遙感應用軍民融合的踐行者」。

康涅狄格號在本月較早前在南海國際海域撞上「不明物體」，造成十餘名官兵受輕傷。

「遮遮掩掩」

圖像來源，US Navy / handout 圖像加註文字， 「康涅狄格號」2011年4月返回位於華盛頓州的基薩普海軍基地（資料圖片）。

美國官員當時聲稱撞擊原因不明確，但是中國在過去幾星期一直反覆就事件要求美方作說明。

中國外交部發言人趙立堅周二（10月26日）指美國對事件的處理「不負責任、遮遮掩掩」。

「直到今天，我們所看到的也只有美國軍方拖延許久才發表的語焉不詳的簡短聲明。」趙立堅表示，「讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方的意圖。」

他要求美方交代該潛艇在南海航行的目的以及事故的細節，包括是否造成核洩漏和核污染等。

「美方作為當事方有責任、有義務詳細說明事件相關情況，回應地區國家和國際社會的關切疑慮，」趙立堅說。

兩周前，中國國防部發言人譚克非也表達了類似的說法，指「美國軍方此次刻意拖延和隱瞞了事故詳情」，做法「缺乏透明度」。

美軍太平洋艦隊在10月7日曾發表聲明稱，康涅狄格號在10月2日與「一個物體」發生撞擊，但是沒有造成危及生命的傷情。

聲明還表示，事故五天後才發表聲明，是基於安全理由。中方則以此為由，指美國做法令人懷疑。

五角大樓發言人約翰·柯比（John Kirby）在10月12日否認中方指控，並表示美方就事件發表了聲明，聲稱「要以這種方式掩蓋一件事也是很奇怪」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 關島美軍基地（資料圖片）。「康涅狄格號」目前停泊在這裏進行維修。

世界最有爭議的區域之一

康涅狄格號撞擊事故發生時，正逢中國解放軍軍機連日進入台灣防空識別區之際。

當時美國海軍發言人稱，這艘潛艇現正向美屬關島駛去。

撞擊事故發生的位置是世界最有爭議的地區之一——幾十年來，中國聲稱對南海幾乎整個海域擁有主權，但周邊國家和美國持不同意見。

菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南也一直對此持不同意見。近年來，該區域的緊張局勢呈持續上升狀況。美國對這些國家和地區持支持態度。