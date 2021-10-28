TikTok首次出席美國會聽證會 稱不會將數據交給中國

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， TikTok、Snapchat和YouTube三家視頻平台的代表本周參加了美國國會聽證會。

本周，TikTok、Snapchat和YouTube三家視頻平台的代表參加美國國會聽證會。

此前，前臉書（Facebook）產品經理豪根揭露臉書多起內幕，包括將自身商業成長置於公眾安全之上，引發軒然大波。

本次聽證會在此背景下舉行，美國參議員們擔心這些科技公司對年輕人的安全帶來隱患。

其中，TikTok是首次參與類似聽證會，與其他兩家公司不同的是，它還因為自己的中資背景受到嚴厲質詢。

「我們不會與中國政府分享信息」

TikTok美洲公共政策主管貝克曼（Michael Beckerman）成為該公司首位在國會作證的高管，他在參議院商務委員會的一個小組委員會作證。

共和黨籍參議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）表示，她對TikTok的數據收集，包括音頻和用戶的位置，以及中國政府獲得這些信息的可能性感到擔憂。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 字節跳動旗下的TikTok在全球範圍內收獲了大量用戶。

布萊克本詢問貝克曼，如果被要求提供數據，TikTok是否能違抗中國政府的要求。

「我們不會與中國政府分享信息，」貝克曼回應道。

然而中國科技公司的獨立性飽受質疑。據路透社報道，北京字節跳動科技有限公司有政府背景的中國公司已入股，擁有1%的股權，以及一個董事會席位。

中國的企業信用信息公示系統顯示，投資字節跳動的公司名為網投中文（北京）科技有限公司，該公司由三家中國國家機構所有——中國互聯網投資基金、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。

不過，在接受共和黨參議員克魯茲的提問時，貝克曼表示，TikTok與北京字節跳動科技有限公司「沒有關聯」。

「我們有一個世界知名的美國安全團隊來處理權限問題。」貝克曼還透露，TikTok的美國用戶數據存儲在美國，備份在新加坡。

在接受美國參議院質詢期間，TikTok、Snapchat和YouTube不斷試圖與「臉書」（Facebook）劃清界限。

過去幾個月來，臉書面臨越來越多的指控和審查。

前臉書產品經理37歲的弗朗西斯·豪根（Frances Haugen）披露大量臉書公司的內幕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去幾個月來，臉書面臨越來越多的指控和審查。

比如，臉書自己所做的內部研究發現，Instagram對青少年的精神健康產生影響，該社交平台對許多年輕人心理健康有害，但臉書並沒有作任何處理，也沒有對外公開其調查得到結果。

再比如，臉書對知名人物、政治人物和高知名度用戶採取不同的待遇。洩漏的資料顯示，臉書對這類知名人物有不同的管理政策，或者對其發表內容根本不進行任何管理或交叉核對。

豪根出席美國參議院一場名為「網絡保護兒童」的聽證會，她表示，「公眾利益和臉書利益之間有利益衝突，但臉書一再重覆地選擇優化自己的利益，例如賺更多的錢。」

對此，臉書公司表示，洩漏的資料或文件有誤導性，忽略了臉書研究所發現的正面內容。

作為那場聽證會的後續，TikTok、Snapchat和YouTube也坐上聽證席。在周一近四個小時的質詢中，他們極力將自己與臉書區別開。

但是他們被告知，「那個標凖（臉書）低到陰溝裏，你說自己跟它不一樣，並不算一種辯護。」

參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal)）在開場白中補充說，」我們聽到的是同樣的傷害故事。「

」問題很清楚——大科技公司掠奪兒童和青少年以賺取更多的錢。「

」你們所做的一切是為了增加用戶，特別是孩子，並讓他們留在你們的應用程序上。「