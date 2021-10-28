蔡英文受訪證實美軍在台灣並稱願與習近平「坐下來談」 釋放了何種信息

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圖像來源，Office of the President, ROC (Taiwan) 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文接受CNN專訪。

此外，蔡英文強調，如果中國國家主席習近平願意，「會與他坐下來談，避免誤判」，引起台灣輿論高度關注。

解讀蔡英文此次談話，台灣國防部智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對BBC中文分析稱，蔡英文在專訪中使用的英文是「presence of military trainers」，亦即指美軍的存在，而非「美軍駐防」的正式軍事詞語，譬如residence或station。蘇紫雲說，這「凸顯蔡總統的外交用語的老練精確，同時也向北京傳達對話的誠意。」

蘇紫雲又強調，蔡英文針對此事的說法「應與美方取得默契」：一方面不過度刺激中國，另一方面展現美軍協助台灣的事實。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上被問及蔡英文的發言時說，「一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西。」

蔡英文說了什麼？

此次專訪是蔡英文2020年勝選近兩年後，首次接受外媒專訪，其中蔡英文提到的兩點宣示特別引發外界關注。首先是自今年10月起陸續被媒體披露，台灣有現役美軍「駐防」的敏感話題。一向對此議題保持低調的台灣官方，在蔡英文的專訪中得到確認。

蔡英文在專訪說，台灣有美軍訓練官員的存在，「數目不是大家想的那樣多。」

蔡英文是1979年美國在外交上承認中華人民共和國，在台正式駐軍離台後，首位確認有現役美軍在台的台灣總統。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣海軍陸戰隊特種部隊在金門進行金門島反侵略演習（2019年5月25日資料照片）。

事實上，相關消息在去年開始在國際媒體上披露。2020年初，美國軍方發佈一段影片顯示「美軍特種部隊」在台灣訓練士兵，但稍後刪除，台灣國防部不願就此議題表態。

2021年10月，《華爾街日報》援引美國官員說法報導美軍在台訓練相關細節。該報道強調，此次部署的原因是北京方面多年來的軍事集結和最近對台灣的威脅行動，美國國防部對台灣的戰術能力感到憂慮。

不過，當時台灣一位不願具名的知情人士向BBC說，美台軍事合作訓練並非為了應對最近的緊張台海局勢，也非臨時軍事計劃，而是定期培訓。

本周一（10月25日），美國雜誌《商業內幕》（Business Insider）又進一步揭露「美軍特種部隊」在台灣的秘密訓練方式。其中，訓練特別聚焦形成對中國的封鎖圈與包圍。該報導說，美軍輪番部署被稱為「綠扁帽」（Green Berets）的美國陸軍特種部隊成員，到台灣協助訓練台軍，訓練活動似乎與高強度戰鬥有關。

台灣國防部長邱國正周三在台灣立法院表示，美軍「是協助沒錯，是有部分人抵台，但沒有部隊進駐。而他們（美軍）要來協訓，當然會住在這裏，是個交流的範疇。」

蘇紫雲則分析，所謂綠扁帽應該只是來台協助訓練的部隊之一，「研判主要任務是協助台灣涼山部隊進行特種作戰，以強化台灣本土防衛的堅韌性。」

針對兩岸關係，蔡英文向美媒說，為了區域和平，她願意與中國國家主席習近平「坐下來談」。

蔡英文強調，她未放棄改善兩岸關係的可能：「我會鼓勵他（習近平）與台灣政府和人民進行更多對話。我們一再表示希望與中國對話，這是避免在處理兩岸關係時，出現誤解、誤判和誤導的最好方式。」

圖像來源，Taiwan Defense Ministry

北京強烈回應

針對蔡英文的媒體專訪說法，中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會上抨擊美國及民進黨政府。他說，「民進黨當局的謀獨行徑絲毫改變不了台灣是中國一部分的『鐵的事實』，也撼動不了國際社會普遍認可一個中國原則的穩固格局。」

他又稱，「中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。美軍近來多次在台灣海峽大秀肌肉挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。」

如同許多學者提到，北京對於美國近年來以「切香腸」（salami slicing）方式處理台灣問題十分不滿，在拜登上任後，美方作法並未緩和。

台灣中山大學副教授沈旭暉稱，所謂「切香腸」是指像「透過不斷製造一些動作和舉措，最終換來巨大的戰略成果......過去二十年間，北京不斷透過不同的細微手段，逐漸提升自己在國際間的影響力，等其他國家發現時已經不可收拾。」

近期，拜登政府不斷針對台灣議題觸碰北京敏感神經，引發諸多討論。今年稍早，美國在G7峰會的聯合聲明中將台海和平與安全納入議題。

圖像來源，Office of the President, ROC (Taiwan)

拜登上周（10月21日）在美國直播節目上，被問及美國是否「勢必會軍事保台」時，他回應稱：「沒錯！這是我們承諾過的責任。」

本周開始，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）指稱中國「誤用」聯合國2758決議案。翌日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）又公開提議，台灣應加入聯合國體系，凡此種種，被認為美方不僅是在「切香腸」，更有可能轉為捨棄「戰略模糊」，而轉為「戰略清晰」處理兩岸問題。

蘇紫雲對BBC表示，這顯示美國台海政策的調整轉為「建設性清晰」（constructive clear），「傳統的戰略模糊、戰略清晰等方法已不適用現況」。

但是，就北京立場而言，白宮高層多次涉台發言，已經嚴重冒犯北京。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮向中國官媒觀察者網分析稱，美方稱「支持台灣回到聯合國系統」，除了對「台獨」分子有鼓勵作用，其實是種新思路，亦即將「台灣問題進一步國際化，把它變成聯合國內的一個問題，進而對我們（中國）形成某種牽制。這些人的動機應該是這樣的，能不能達到是另外一回事。」