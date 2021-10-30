孟晚舟事件餘波、給中國經濟把脈、台灣退聯50年和本周更多重要故事

38 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 恆大狀況讓人擔心，中國經濟同樣讓人擔心。

2021年10月來到尾聲，由恆大問題與新冠疫情引發的對中國經濟的憂慮仍是熱點話題。與此同時，華為創辦人任正非千金孟晚舟獲釋以後，中國與加拿大、美國的三邊關係將如何發展，仍待解答。

這一周也是聯合國大會2758號決議通過50週年，也就是「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年」和「中華民國退出聯合國50週年」。就此兩岸爭議再起。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 孟晚舟、中加美三國關係、小黑屋與蘋果在華前途

圖像來源，DND-MDN Canada/Reuters 圖像加註文字， 康明凱在孟晚舟獲釋後重獲自由。

一個月前在多倫多皮爾遜機場（Pearson Airport）的停機坪上，康明凱（Michael Kovrig）與妻子維娜·納吉布拉（Vina Nadjibulla）相擁的一刻被攝影記者記錄了下來。彼時，他已經在中國的一個混凝土牢房裏度過了超過1000天的時光。在康明凱回家前一天，美國檢察官允許華為首席財務官孟晚舟離開加拿大。

雖然這場持續數年的外交對峙告一段落，但是這個事件的影響將持續——一項分析警告，它結束的方式顯示了一個信號，中國會運用任何強硬的策略，包括「人質外交」。

另一方面，像華為、騰訊、阿里巴巴這些中國科技巨頭，也都是大型跨國公司。從最近連串事件所見，中國政府越來越擔心這些公司手中的權力，當局與科技行業之間的鬥爭正在發生，而來自美國的蘋果和微軟似乎也被牽涉其中。

同樣被卷進這漩渦中的還有中國赴美留學生。美國政府對中國學生的懷疑程度，在2020年大選前似乎走到了一個高峰，好些學生在美國入境時會被帶進一間「小黑屋」——二次審查室（Secondary Inspection）。他們在裏面都經歷過什麼？

2. 房產稅、通脹與恆大危機：給中國經濟把脈

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 在上海重慶啟動中國第一輪房產稅試點十年之後，這一備受關注的新稅種終於有了新的實質進展。

中國領導人習近平發聲要推進房地產稅立法和試點後，中國全國人民代表大會常務委員會10月23日宣佈，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。專家認為，徵收房地產稅會抬高低收入購房者的買房成本，同時不太可能抑制房價上漲。

房地產價格可推高物價，日常肉菜價格亦然，影響老百姓的生活。進入10月後，中國大陸很多地方菜價大幅上漲，甚至不乏「菜比肉貴」現象，不少網友在社交媒體平台上叫苦不迭。

縱觀全球，作為通脹預期指標的美國10年期盈虧平衡通脹率，目前已升至九年來最高水平。通脹，作為新冠疫情的後遺症，成為每個人都不得不面對的現實。

3. 聯大2758號決議50週年與台灣軍事表態

圖像來源，TASS/Getty Images

50年前的這一周，聯合國大會通過第2758號決議。海峽兩岸對這一歷史時刻的表述各有不同，中國大陸官方稱其為「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年」，台灣媒體則稱為「中華民國退出聯合國50週年」或「被迫退出聯合國50週年」。

最近這項決議再次成為美中台三方之間的新「角力場」：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在星期二（26日）的一則聲明中公開表示：「台灣有意義地參與聯合國系統不是政治議題，而是務實議題。」

而在美國總統拜登（Joe Biden）近日於美國有線新聞網（CNN）節目上稱美國對台灣「有所承諾」之後，台灣總統蔡英文在星期三（28日）播出的CNN專訪中首次證實有美軍在台灣協助台軍訓練。她並表示，對美國協防台灣有「信心」（faith）。

兩岸關係學者又有哪些解讀呢？

4. 《魷魚遊戲》中的韓國社會

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》中編號067的玩家是一名脫北者。

網絡流媒體Netflix韓語電視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）上線之後在90個國家成為最多人收看的電視劇集，它的成功也讓外界得以看到韓國社會的多個現狀。此前，電影《寄生蟲》（Parasite，又稱《寄生上流》或《上流寄生族》）也因為呈現韓國貧富家庭的巨大差距而叫好叫座，成為獲得奧斯卡金像獎最佳影片的首部非英語電影。

許多外國觀眾，尤其是西方國家的觀眾過去可能不是很了解韓國面臨的社會問題，但是現在因為韓國影視作品走進西方主流媒體，很多人都透過電視劇對韓國社會有所認識。

5. 塑造習近平世界觀及思想的五個元素

圖像來源，Getty Images

台海日益緊張的局勢引起了人們對中國的關注，許多人都好奇中國國家主席習近平如何看待中國在世界舞台上所處的位置。牛津大學歷史學教授拉納·米特（Rana Mitter）撰文稱，也許過去可以提供一些線索。