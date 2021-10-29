Facebook更名Meta 重大品牌重塑背後的意義

丹尼爾·托馬斯（Daniel Thomas）

BBC駐紐約商業記者

16 分钟前

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 馬克·扎克伯格是元空間概念的主要推動者。

Facebook將公司名稱改為Meta，表示其重大品牌重塑計劃的一部分。

該公司表示，生意已經從社交媒體擴展到了虛擬現實等領域，改名可以更好地「涵蓋」它的業務。

這一變化並不適用於Facebook、Instagram和Whatsapp等單個平台，只適用於擁有這些平台的母公司。

此前，一名前僱員弗朗西斯·豪根（Frances Haugen）洩露的文件引發了一系列有關Facebook的負面報道。

豪根指責該公司「利潤重於安全」。

2015年，谷歌重組了公司，將其母公司命名為Alphabet，但這個名字並不流行。

Facebook老闆馬克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣佈了這個新名字，他還公布了建立「元世界」計劃。「元世界」是一個人們可以在虛擬環境中玩遊戲、工作和交流的網絡世界，通常使用虛擬現實的頭盔來進入。

扎克伯格表示，現有的品牌「不能代表我們所做的一切，更不用說未來了」，因此需要做出改變。

他在一個虛擬會議上表示：「日轉星移，希望我們被視為一家元宇宙公司，將我們的工作和身份向公司的發展方向靠攏。」

「我們現在將業務劃分為兩個不同的領域，一個是應用系列，另一個是未來平台。

「是時候採用新的公司品牌來涵蓋我們所做的一切，這是業務的一部分，也反應我們是誰，我們希望建立什麼。」

圖像來源，Meta

周四，該公司還在美國加州門洛帕克（Menlo Park）的總部發佈了新標識，用一個表示無限的藍色形狀取代了豎起大拇指的「Like」標識。

扎克伯格表示，新名稱反映出，未來用戶將不再需要通過Facebook來使用該公司的其他服務。

「meta」這個詞來自希臘語，意思是「超越」。

在外人看來，元宇宙可能是虛擬現實的一個版本，但有些人認為它可能是互聯網的未來。

在元宇宙中，人們可能會使用耳機進入連接各種數字環境的虛擬世界，而不是在電腦上進行。

人們希望這個虛擬世界可以用於工作、娛樂、音樂會以及與朋友和家人的社交活動。

Facebook表示，它打算從12月1日開始使用新的股票代碼MVRS交易其股票。

洩密的文件

該公司的聲譽已受到多次打擊，據《華盛頓郵報》報道稱，Facebook在疫情期間向政策制定者隱瞞了有關疫苗的重要信息。

這份內部文件由前僱員豪根女士洩露給媒體，是引發爭議的最新一起事件。除此之外，這些報告還稱，Facebook擱置了一項研究，該研究表明Instagram損害了青少年的心理健康，並努力從其美國以外的平台上刪除仇恨言論。

扎克伯格將這些報道描述為「有選擇地利用洩露文件來描繪我們公司的虛假形象」。

分析

詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

北美科技記者

對一個公司命名是很困難的。扎克伯格說他選擇了Meta，因為它在希臘語中的意思是「超越」。這也包括「元宇宙」的涵義，這是他想要建立的在線虛擬綠洲。

在讓所有人稱Facebook為Meta時，可能會遇到一些問題，以下是原因。

首先，這個時機讓它看起來像是一場重塑品牌的運動，目的是把人們的注意力從目前圍繞公司的負面報道上轉移開。批評人士認為，Facebook之所以這麼做，是因為這個品牌已經變得有害。他們很可能不會接受Facebook改名，繼續稱其為Facebook。

其次，元宇宙還不存在。扎克伯格喜歡強調這是長期產品。所以，擁有一個與你的主要產品完全無關的名稱可能有點……奇怪。Facebook幾乎所有的收入都來自Facebook和Instagram的廣告。

再次，我們知道其他大型科技公司的重塑計劃都失敗了。谷歌在2015年改名為「Alphabet」，但幾乎沒有人把它稱為「Alphabet」。

很明顯，運營Instagram和Facebook並不是讓扎克伯格感到興奮的事。他對創造新的網絡世界，即虛擬現實很感興趣。公眾不斷批評他管理社交媒體公司的方式有問題，這肯定讓他筋疲力盡。這次重組可能會讓他更專注於他感興趣的部分。