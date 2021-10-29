《魷魚遊戲》：美國校區禁止學生在萬聖節打扮成該劇角色

15 分钟前

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》的製作方網絡串流平台網飛（Netflix ） 在多個地方都把這部劇集列為"不適宜兒童觀看"。

韓國劇集《魷魚遊戲》在全球廣受歡迎，但當中的暴力元素也引起各地家長關注。其中，美國紐約州有最少三家學校近日宣佈，將禁止學生穿著類似韓國劇集《魷魚遊戲》內角色的服裝，認為這些服裝會鼓吹暴力行為。

美國媒體CBS引述紐約的費耶特維爾-曼柳斯學區（Fayetteville-Manlius School District）監督克雷格·泰斯（Craig Tice ） 說，學區在周日（10月31日）萬聖節前夕公布凖則，包括禁止學生穿著一些「可以被視為武器」的衣著，一些「太暴力或令人驚嚇」的衣飾也被禁止。

泰斯表示，學生在休息時間重演《魷魚遊戲》中部份場景，一些校長警告，鼓吹暴力的遊戲「並不恰當」。

但部份家長不滿校區的做法，形容做法「過份」。一名家長接受CBS訪問時指出，那只是一件服裝，家長只需要不讓自己的孩子觀看這部劇集就可以。

《魷魚遊戲》的製作方網絡串流平台網飛（Netflix ） 在多個地方都把這部劇集列為「不適宜兒童觀看」。但除了美國，不少地方的家長都對《魷魚遊戲》當中的暴力內容感到擔心。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 韓國劇集《魷魚遊戲》在全球廣受歡迎，但當中的暴力元素也引起各地家長關注。

英格蘭中百福郡（Central Bedfordshire）市政廳早前透過電郵通知當地家長，指收到投訴有學生在校園內模仿《魷魚遊戲》內部份場景。

市政廳的電郵指出，除了網飛，學童透過YouTube和TikTok等平台也可以觀看《魷魚遊戲》，「而因為這部劇集受歡迎，Roblox等不少遊戲平台先後都按它的藍本製作了小遊戲」。

「我們強烈建議兒童不應觀看這部劇集，它有很多的暴力場景。」

市政廳又對BBC說，事後當局發出指引，教導他們如何在電腦系統內教家長設定，也分享了一些如何在網絡上保護兒童的資料。

另外，一家比利時的學校也表示，有學生在學校因為模仿劇中的遊戲，落敗者被其餘學生懲罰圍毆而引發暴力事件，因此在社交網站Facebook撰文呼籲家長要看管好孩子。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《魷魚遊戲》中國大陸受追捧，周邊產品淘寶熱賣

在澳門，教育及青年發展局也不點名批評《魷魚遊戲》內容有「大量暴力血腥、令人驚慄」的元素，提醒當地公眾這部劇集不適合兒童及青少年觀看，也呼籲不要模仿劇集中的暴力不當行為。

教育及青年發展局的聲明將這部劇集稱為「XX遊戲」，又指如果兒童及青少年看到了劇中暴力血腥的部分，會對其產生心理上的影響，甚至模仿劇中的暴力行為。