維基百科中文版上演「編輯之戰」 中立原則受挑戰

希羅馬·席爾瓦（Shiroma Silva）

BBC Click

31 分钟前

圖像來源，Getty Images

維基百科在中國話題上保持中立的能力受到質疑，此前這個全球性平台禁止了幾名中國大陸的「編輯」撰寫和更新頁面。

在香港和中國大陸關係緊張的背景下，2019年至2020年發生的反政府示威活動遭到鎮壓，觸發了親民主和親北京的維基百科編輯之間的話語權爭奪戰。

任何人都可以編輯大部分維基百科頁面，但只有一小部分用戶會主動編輯，而且只有一部分用戶經常這樣做。

今年9月事態發展到了緊要關頭。當時，維基百科的管理層禁止了7名活躍的親北京編輯的權限，並取消了另外12名編輯的行政權力。

涉事人員被指控欺凌和恐嚇持親民主立場的編輯。

但BBC Click調查中的親北京人士表示，這些行動意味著，有關中國和香港的論述將偏向西方立場。

「維基百科，尤其是中文維基百科，應該找到一種平衡，」前維基百科管理員閆恩銘（Enming Yan）說。他比一般用戶擁有更大的編輯權限，目前居住在中國大陸以外。他已被禁止使用該平台，但他否認濫用平台給與的權限。

「你正在消除親北京的聲音，因此天平將向維基百科內部的反北京力量傾斜。」

不過，維基百科的創始人吉米·威爾士（Jimmy Wales）表示，該平台的言論自由和中立原則適用於全球。

威爾士表示：「我同世界各地的人都有深入交流，其中一點是在中國，人們被如此洗腦，已經分辨不出中立本身卻成了一個偽命題。」

「很多人會說，『我就是這麼看世界的，但還有其他觀點，百科全書應該以公平的方式對這些觀點做出解釋』。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 維基百科上的話語權爭奪戰

「編輯大戰」

BBC Click的調查發現，在與香港有關的問題上，親北京和親民主的編輯之間爆發「編輯之戰」，主要發生在中文網站上，但英文版也有。

「親北京的人經常刪除同情抗議的內容，比如發射催淚瓦斯和設置路障的圖片。他們還添加了自己的內容，」一位名叫「約翰」的香港編輯說。由於擔心受到恐嚇，他不願透露姓名。

但他承認，「編輯之戰」是雙方掀起的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這篇文章的中文版本在兩天內出現了123個編輯記錄。

他表示：「親民主的編輯往往會增加內容，以改變文章的平衡或語氣，但根據我的經驗，對方在大量炮製虛假信息方面要積極得多。」

「如果沒有外部干預，這個問題現在沒辦法解決。有人在試圖篡改歷史。」

他說，許多親北京的編輯都是居住在中國境外的愛國公民，而那些來自大陸的編輯則使用VPN（虛擬專用網絡）等方法來繞過政府對網站的屏蔽。

「編輯之戰」的一個案例發生在中文維基百科上的一篇文章，內容涉及2019年香港發生的元朗白衣人襲擊事件。

事件發生在香港抗議活動期間，當時約100名被認為是親北京的白衣男子在地鐵站襲擊了民眾。

從視頻中截取的兩張圖片顯示，白衣男子與香港警方並行走來。這兩張圖片最初並排出現在頁面上，但後來被刪除了。

此後，在2020年8月的兩天時間內，文章的文本至少進行了123次編輯。

描述白衣人的「農村派系」等詞匯被編輯成「恐怖分子」。描述這事件時「衝突」和「恐怖襲擊」兩詞都用到了。

圖像加註文字， 一些聊天平台中出現恐嚇信息。

恐嚇

對親北京編輯的禁令因為他們被指控恐嚇他人。

根據BBC的調查，有私人聊天平台上的信息顯示，有人建議利用香港《國安法》來對付親民主的編輯。

一條消息說：「把香港用戶組都舉報了吧」，另一條消息說：「……把他們的ID放到網上，然後舉報給國家安全警察……」

還有人指責維基百科系統的開放性容易被濫用，因為任何人都可以編輯文章。

「當我開始編輯時，親北京的編輯們聯合起來撤銷我的編輯記錄，」另一位住在英國的親民主編輯戴夫（Dave）說。出於對香港朋友和家人的擔憂，他也不願具名。

他說：「當我向上面表達擔憂，親北京的編輯們試圖利用人數優勢把我擠兌出去，所以我的聲音根本發不出來。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維基百科創始人吉米·威爾士說，中國大陸編輯的最大阻礙是中國政府本身。

與此同時，閆恩銘表示，他正在幫助建立一個代表北京觀點的新平台，不過這個平台將受到政府審查。

除此之外還有百度和奇虎360，後者目前在中國是維基百科的競爭對手。

「人們會有一個更好的平台來撰寫百科全書的文章，」他說。

但威爾士堅持認為，如果人們獲得的訪問權限適當的話，維基百科依然可以成為可靠的有關中國話題的高質量信息來源。

「阻止中國大陸人表達觀點的最大障礙是中國政府，因為他們不允許人們編輯維基百科。