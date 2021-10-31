新冠疫情：美國情報機構稱病毒非生化武器起源可能無法知曉

18 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國情報機構表示，他們可能永遠無法查到2019新冠病毒的起源，但可以肯定的是這不是一種人為開發的生化武器。

美國國家情報總監辦公室發佈了更新後的病毒溯源評估報告，報告稱，人與受感染的動物接觸以及實驗室洩露兩種假說對於解釋病毒如何傳播都是合理的。但沒有足夠信息得出一個明確的結論。

中國對這份報告提出了批評。

這些信息來自一份解密的報告。之前美國總統拜登要求情報機構在90天內向他提交一份關於新冠起源的報告，這份報告於今年8月提交給了白宮，但當時只向外界通報了其要點。

在這份報告中，不同情報機關對此事態度迥異。4家情報機關認為，病毒可能是由人類與染有病毒、或病毒近親的動物接觸，繼而傳染到人類。這個結論的信心程度為「低度」（low confidence）。

有一家情報機關指，第一宗人感染新冠可能是源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故，對這個結論的信心程度為「中度」（moderate confidence）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 武漢華南海鮮市場起初被認為是疫情最早的爆發地。

報告還認為，中國官員在2019年底武漢疫情最初爆發之前對這種病毒的存在並不知情。但同時認為中國曾持續阻礙國際調查，不願意分享信息。

中國當局將早期的新冠疫情和一個海鮮市場關聯，導致科學家指向動物傳人的理論解釋。

但今年年初，美國媒體稱有越來越多的證據表明病毒可能來自武漢的這間實驗室，有可能來自一次事故導致的洩露。

美國總統拜登5月要求情報機構調查病毒源頭，以及實驗室洩露的說法。中國一直否認實驗室洩露的說法。

中國駐華盛頓大使館在回應路透社的聲明中說，美國依靠情報機構而不是科學家來對病毒溯源的做法是政治鬧劇。「我們支持以科學方式進行溯源，今後還將繼續積極參與。但我們反對將此事政治化。」

截至目前全球新冠感染總數約為2.4億，其中490萬人死亡。