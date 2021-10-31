G20峰會：各國領袖達成歷史性企業稅協議，氣候變化大會揭幕在即
世界20大主要經濟體的領袖通過了一項全球協議，將採取措施將大企業的最低所得稅率設定在至少15%。
此前，外界擔心跨國公司會將利潤轉移到低稅率的司法區域。
在羅馬參加20國集團（G20）峰會的所有領袖一致同意這一協議。
氣候變化和新冠疫情也在峰會的議程內，這也是各國領袖在疫情全球大流行開始以來首次親自到場聚會。
不過，由19國加上歐盟組成的20國集團此次有兩個成員缺席現場會議——中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京選擇通過視像連線參加。
據路透社報道，這項稅務協議是由美國提出，預計將會在周日（10月31日）正式通過，2023年正式實施。
美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，這項歷史性的協議對全球經濟而言是一個「關鍵時刻」，並且將會「終結企業稅率競相逐低的惡性競爭」。
她在推特（Twitter）上表示，美國企業和工作者將會從這項協議當中獲益，儘管很多位於美國的大企業也將會支付更高的稅。
20國集團峰會之後，備受矚目的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於周一在格拉斯哥舉行。G20峰會上的議程將可能為COP26定調，而多國之間就各自應對氣候變化的承諾仍然有尖銳的分歧。
意大利總理德拉吉（Mario Draghi）以團結為主旨為兩天的G20峰會致開幕辭，向世界各國領袖表示：「獨自行動絶不是選項，我們必須盡我們所能來解決我們的分歧。」
專家已經警告，如果沒有緊急的行動來減少碳排放，未來將會越來越嚴峻。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）接受BBC訪問時形容，氣候變化是「對人類最大的威脅」，表示它帶來了「文明倒退的風險」。
不過，他承認，無論是G20峰會還是COP26，都不會阻止全球變暖，但是如果採取適當措施的話，可能會「限制地球溫度的上升」。
據路透社報道，一份草案公告列出了G20國家的承諾，致力於將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度（2.7華氏度），表示它「將需要所有國家作出有意義和有效的行動。」
草案還提到，需要「發達國家從現在到2025年每年從公共和私有資源當中撥出1000億美元（730億英鎊），去解決發展中國家的需要」，以讓它們能夠應對氣候變化——這個承諾最初在2009年就提出來了，但是富裕國家卻沒有兌現。
給伊朗的信號
另一方面，美、德、法和英國則會面討論對於伊朗核活動「越來越嚴重的擔憂」。伊朗並不是G20成員。
在一份聯合聲明當中，這幾個國家表示，若伊朗繼續其核活動，將會影響其重回2015年與美國達成的核協議，以及解除經濟制裁的可能。
幾國領導人敦促伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）「改變路線……以避免一場危險的升級」。
美國前總統特朗普（Donald Trump）在2018年放棄了協議，重新對伊朗實施嚴厲的制裁。自此，伊朗增加了核活動，嚴重違背這項多國協議。
與德黑蘭政府的談判中止多月，將於11月重啟。
分析：從自掃門前雪到重新考慮全球利益
BBC外交事務記者 詹姆斯·蘭代爾（James Landale）
過去幾年世界看到很多國家都是在自掃門前雪。它們製造自己的疫苗，自己建起貿易壁壘，將自己的經濟增長置於改善氣候危機之上。
德拉吉的觀點是，這必須停止了。意大利總理說的是，如果G20的領袖們想要阻止全球變暖，結束疫苗不平等，還有找到經濟復蘇的辦法，他們就必須開始以更多邊的方式來思考和行動。
僅僅召開峰會是不夠的。有時候，它意味著將更廣大的全球利益置於狹隘的本國事務上。這是一個令人為難的要求，因為它常常意味著要挑戰選民。目前為止，並不是所有世界領袖都凖備好了這樣做。
還有，對於那些富裕得多的國家是否凖備好減少碳排放、向發展中國家貢獻更多新冠疫苗，以及穩定漂浮不定的能源價格等，還有很多的分歧。
G20峰會將會產生很多言論，但是重要的是行動，其中最重要的是關於氣候變化，因為這將很大程度上決定格拉斯哥COP26峰會的成敗。
COP26氣候峰會基本概況
- 氣候變化是世界面臨的最迫切問題之一。各國政府必須承諾更高要求的溫室氣體減排計劃，才能避免更嚴重的氣溫上升；
- 格拉斯哥峰會是改變可能會發生的地方。你需要關注世界最大的污染國，像美國和中國所作出的承諾，以及貧窮國家是否能得到它們所需要的支援；
- 我們的生活將會改變。在這裏所作出的決定將會影響我們的工作，影響我們家居取暖的方式，還有我們吃什麼食物，及如何出行。
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