G20峰會：各國領袖達成歷史性企業稅協議，氣候變化大會揭幕在即

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在羅馬舉行的20國集團羅馬峰會將會為之後在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會定調。

世界20大主要經濟體的領袖通過了一項全球協議，將採取措施將大企業的最低所得稅率設定在至少15%。

此前，外界擔心跨國公司會將利潤轉移到低稅率的司法區域。

在羅馬參加20國集團（G20）峰會的所有領袖一致同意這一協議。

氣候變化和新冠疫情也在峰會的議程內，這也是各國領袖在疫情全球大流行開始以來首次親自到場聚會。

不過，由19國加上歐盟組成的20國集團此次有兩個成員缺席現場會議——中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京選擇通過視像連線參加。

據路透社報道，這項稅務協議是由美國提出，預計將會在周日（10月31日）正式通過，2023年正式實施。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，這項歷史性的協議對全球經濟而言是一個「關鍵時刻」，並且將會「終結企業稅率競相逐低的惡性競爭」。

她在推特（Twitter）上表示，美國企業和工作者將會從這項協議當中獲益，儘管很多位於美國的大企業也將會支付更高的稅。

20國集團峰會之後，備受矚目的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於周一在格拉斯哥舉行。G20峰會上的議程將可能為COP26定調，而多國之間就各自應對氣候變化的承諾仍然有尖銳的分歧。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）以團結為主旨為兩天的G20峰會致開幕辭，向世界各國領袖表示：「獨自行動絶不是選項，我們必須盡我們所能來解決我們的分歧。」

專家已經警告，如果沒有緊急的行動來減少碳排放，未來將會越來越嚴峻。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）接受BBC訪問時形容，氣候變化是「對人類最大的威脅」，表示它帶來了「文明倒退的風險」。

不過，他承認，無論是G20峰會還是COP26，都不會阻止全球變暖，但是如果採取適當措施的話，可能會「限制地球溫度的上升」。

據路透社報道，一份草案公告列出了G20國家的承諾，致力於將溫度上升幅度限制在1.5攝氏度（2.7華氏度），表示它「將需要所有國家作出有意義和有效的行動。」

草案還提到，需要「發達國家從現在到2025年每年從公共和私有資源當中撥出1000億美元（730億英鎊），去解決發展中國家的需要」，以讓它們能夠應對氣候變化——這個承諾最初在2009年就提出來了，但是富裕國家卻沒有兌現。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 氣候變化威脅韓國海女生計，數百年傳統或難以為繼

給伊朗的信號

另一方面，美、德、法和英國則會面討論對於伊朗核活動「越來越嚴重的擔憂」。伊朗並不是G20成員。

幾國領導人敦促伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）「改變路線……以避免一場危險的升級」。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在2018年放棄了協議，重新對伊朗實施嚴厲的制裁。自此，伊朗增加了核活動，嚴重違背這項多國協議。

與德黑蘭政府的談判中止多月，將於11月重啟。

分析：從自掃門前雪到重新考慮全球利益

BBC外交事務記者 詹姆斯·蘭代爾（James Landale）

過去幾年世界看到很多國家都是在自掃門前雪。它們製造自己的疫苗，自己建起貿易壁壘，將自己的經濟增長置於改善氣候危機之上。

德拉吉的觀點是，這必須停止了。意大利總理說的是，如果G20的領袖們想要阻止全球變暖，結束疫苗不平等，還有找到經濟復蘇的辦法，他們就必須開始以更多邊的方式來思考和行動。

僅僅召開峰會是不夠的。有時候，它意味著將更廣大的全球利益置於狹隘的本國事務上。這是一個令人為難的要求，因為它常常意味著要挑戰選民。目前為止，並不是所有世界領袖都凖備好了這樣做。

還有，對於那些富裕得多的國家是否凖備好減少碳排放、向發展中國家貢獻更多新冠疫苗，以及穩定漂浮不定的能源價格等，還有很多的分歧。

G20峰會將會產生很多言論，但是重要的是行動，其中最重要的是關於氣候變化，因為這將很大程度上決定格拉斯哥COP26峰會的成敗。

COP26氣候峰會基本概況