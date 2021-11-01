中美關係：布林肯和王毅羅馬會面 再就台灣問題針鋒相對

56 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅在意大利羅馬會面。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國國務委員兼外交部長王毅周日（10月31日）在意大利羅馬會面，兩國再就台灣問題唇槍舌劍，警告對方不要採取可能進一步加劇台海緊張局勢的舉措。

此次會面在G20峰會中方代表團下榻的酒店舉行，持續了約一個小時，是布林肯和王毅今年3月在阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）進行激烈辯論以來的首次面對面會見。

美國國務院在一份聲明中稱，布林肯對中國「破壞基於規則的國際秩序、違背我們和盟友的價值觀和利益」的行為表示擔憂，並提及了中國在新疆、西藏和香港侵犯人權的行為，以及台灣和南海問題。

儘管中美關係目前處於多年來的低谷，但布林肯表示，兩國可以在朝鮮、伊朗、緬甸、阿富汗和氣候等問題上合作。

布林肯還強調了保持開放的溝通渠道至關重要，並表示希望負責任地管理世界上兩個最大經濟體之間的激烈競爭。

中國外交部在一份聲明中表示，王毅就美方「損害中方正當權益的各類問題表明了中方的嚴正關切」，並要求美方改弦更張，推動中美關係重回健康發展軌道。

圖像來源，Getty Images

王毅表示，美國指責中國改變台灣現狀是一種誤導，台海局勢的徵結是「因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架」，而美國對「台獨」勢力的縱容支持「難辭其咎」。

中國一直將台灣視為其領土的一部分，並稱任何其他國家插手台灣問題都是對中國內政的干涉。

政策不變

在兩人的會晤中，台灣問題再次成為重點。路透社援引美國國務院一名高級官員的話稱，布林肯在會談中「非常明確」地表示，華盛頓反對北京方面對台灣現狀的任何單方面改變。

中國軍機最近密集進入台灣西南防空識別區。台灣稱，在10月上旬的三天內有近百架中國軍機「擾台」，打破紀錄。上周，台灣總統蔡英文首次證實有美軍在台灣協助台軍訓練，再次引發北京的嚴厲抨擊和警告。

美國與台灣沒有建交，但華盛頓是台灣最重要的國際盟友和武器提供者。美國《與台系法》規定該國將向台灣提供防衛物資和技術，確保台灣能維持足夠的自衛能力。

華盛頓長期以來一直奉行「戰略模糊」的政策，即對「如果中國大陸發動進攻，美國是否會進行軍事干預以護衛台灣」的問題持保留態度，但美國總統拜登（Joe Biden）上周表示，如果有必要，美國將會出手。

美國國務院官員稱，布林肯明確表示，華盛頓並未改變其在台灣問題上的「一個中國」政策。當提及拜登此前的言論時，布林肯重申，「我們的政策沒有改變」。

「我們有一個長期的承諾，」布林肯說，「我們希望確保任何人都不會採取任何破壞台灣現狀的單邊行動。這一點沒有改變。」

圖像來源，EPA/TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 中國軍機最近密集進入台灣西南防空識別區。

而王毅在會談中表示，台灣問題是中美之間「最敏感的問題」，若處理失誤將對中美關係造成「顛覆性、全局性破壞」。

「我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套，」王毅說。

上周，在布林肯表態鼓勵聯合國成員與美國共同支持台灣參與聯合國系統後，中國官員和官方媒體對其進行了嚴厲抨擊。新華社警告稱，布林肯的行為「如同玩火，向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，站在了14億中國人民和世界絶大多數國家的對立面」。

高層對話

自2018年美中開始貿易戰以來，兩國關係便持續惡化。拜登在今年1月入主白宮後，兩國關係並未見到明顯改善。在3月舉行的阿拉斯加會談上，兩國最高外交官甚至罕見公開互嗆，「中國人不吃這一套」在中國社交媒體廣為流傳。

儘管如此，兩國在下半年以來進行了頻繁的高層對話，似乎顯示雙方都希望能給緊張局勢降溫。

今年9月，習近平和拜登進行了自後者上任以來的第二次電話交談。兩人提到要管控分歧，「避免誤解、誤判和意外衝突」，並推進在其他議題上的協調和合作。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年3月1日，中美在阿拉斯加會談。

10月6日，中共中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和美國國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）在蘇黎世會晤，試圖繼續改善兩個戰略對手之間的溝通。

美國國務院官員表示，布林肯和王毅的此次會晤"非常坦誠"但富有成效，這料將有助於為今年晚些時候拜登和習近平的線上峰會奠定基礎。

中國官媒中央電視台旗下的社交媒體賬號「玉淵譚天」發佈的視頻顯示，王毅和布林肯在會面前並未握手或進行王毅出訪時常用的碰肘。另一段視頻則顯示，兩人在會談結束後看起來更放鬆，雙方互相握手並拍了拍對方的手臂。