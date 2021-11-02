COP26：全球氣候談判必須面對的五大障礙

17 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候會議會場外放出標語，指"我們現在採取行動就能達成目標"。

各國領袖開始抵達蘇格蘭格拉斯哥出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），討論如何實現十分具挑戰性的減排溫室氣體目標，防止全球進一步升溫。

這次會議為期兩星期，各方都需要討論不同議題，達成妥協和共識，但以下五個不利因素是各方需要克服的。

各國欠缺互相信任

在開始討論氣候變化之前，各國領袖都必先解決互相信任不足的問題。上一次主要的氣候峰會，是2015年在巴黎舉行的大會，但國際關係至今已經出現翻天覆地的變化。

中國和美國當年達成了協議，但經過美國前總統特朗普四年任期後，兩國競爭白熱化，它們互相抱有懷疑的態度。另外，當年多個島國、發展中國家和歐盟組成了「高目標聯盟」，在2015年的峰會推動了多項計劃，這個聯盟的影響力已經大不如前。

除了這些，金錢也是一個問題，國際社會曾經承諾會提供約1000億美元，協助貧窮國家應對氣候變化的挑戰，但至今仍然未成現實。從哪個角度來看，這都是在關鍵時刻破壞了信任。

聯合國秘書長古特雷斯前往格拉斯哥前點出了各國互相信任的重要性，他指出如果要達到真正的成功，而不是海市蜃樓，就需要更大的野心和更多的行動。 「這需要很大的政治動員，否則不可能，而這也需要關鍵角色互相信任。」

「現在信任度不足，誠信也有嚴重問題。」

圖像來源，IISD/ENB - Kiara Worth 圖像加註文字， 英國房屋和規劃國務大臣阿洛克·夏爾馬（Alok Sharma，又譯岑浩文）將主持這次會議。

主辦國誠信問題

格拉斯哥峰會要成功，主辦國的誠信必不可缺。法國在2015年主辦巴黎氣候峰會，外界普遍視它為一個成功的東道主。

英國在應對氣候變化面臨一點挑戰，但並非完全沒有建樹。氣候變化談論員、美國智庫氣候與能源解決中心（Centre for Climate and Energy Solutions）副主席桂蘭（Kaveh Guilanpour）形容，英國多年來都是位於領導角色。

他說，英國政府一直都有承諾，在2050年或之前達到碳中和，這讓英國政府有一定誠信。

但同一時間，英國政府計劃在坎布里亞郡開挖一個新的煤礦，上星期又宣佈調低向飛機旅客收取的旅客稅率，這都令英國政府惹上一點麻煩。外界也留意到英國政府削減了向其他國家援助的金額，從佔全國收入的0.7%降到0.5%。

英國智庫能源與氣候能源與氣候信息小組（The Energy and Climate Intelligence Unit）主席布萊克（Richard Black）形容，英國首相約翰遜和他的內閣的做法，無疑是「給自己添麻煩」。

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工作量太多

這次峰會原定去年舉行，但因為新冠肺炎疫情進遲，這是造成峰會期間各國代表工作量龐大的其中一個原因，但另一個原因是代表都不願意透過視像會議達成任何共識，寧可等到親身碰面時才作決定。

因此格拉斯哥會議的議程十分緊密，尤其是如何為各個國家提供資金應對氣候變化。

除此以外，如何實行巴黎氣候峰會一些複雜的細節也未有定案，這包括提高透明度、碳交易市場、協調各國減排的時間表，經過過去六年的談判後都仍然未有定案。

桂蘭說，兩個星期的談判後，得出的結果很有可能是各國因為一個相對很小的問題談判破裂。 「累積了的工作，也代表有很多很具爭議性的議程，可能造成延誤。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這次會議在蘇格蘭格拉斯哥舉行。

談判方式不合時宜

許多參加應對氣候變化談判的外交人員都慢慢覺得，這種透過聯合國框架談判的方式已經變得不合時宜。因為這種機制講求要聯合國全體197名成員取得共識，加上談判講求法律和技術討論，令實際上可以討價還價的空間並不多。

在今年的峰會上，英國決意要引用一些真實的成功例子，證明對抗氣候變化對環境和營商環境都有好處。它也希望在森林破壞、甲烷、煤炭和保護環境等議題上達成協作。它認為氣候變化峰會不應該被視為只是紙上談兵的場合，也應該被視為是採取行動的機會。

一些與會者認為，氣候危機已經嚴重到需要改革氣候峰會，加入一些獎勵和懲罰的機制。

大西洋島國安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）的氣候變化顧問布魯斯南（Deborah Brosnan）形容，氣候峰會需要引入一個問責的元素，如果沒有，國家就什麼都可以承諾，什麼都可以答應。

政治宣傳

數個月來，政客、談判代表和記者都不斷討論，這個會議要達成什麼才可以算是一次成功的會議。

這與2015年巴黎氣候會議和2009年哥本哈根會議不同，當時外界認為達成協議就是成功、沒有協議就是失敗。

英國提出的建議是，保障把氣溫上升控制在攝氏1.5度的承諾，也就是指氣候變化造成的全球溫化時，各國要採取措施，不讓年均平均氣溫比工業革命前上升超過1.5度。而具體上，英國提出了時間表，讓各國改變現時每五年檢視碳排放目標的做法，改為訂立短期目標。

但最終的結果，可能是一個有雄心壯志但欠缺實質內容的政治宣言。這個宣言可能還包括一些承諾減低甲烷排放、減低航海業排放等的東西，但都不會有實質機制說明如何達成。

分析認為，這輪談判結束後，英國等國就會發出一連串令人頭昏腦脹的訊息，嘗試說服外界這次談判達成了一些事情。

英國智庫能源與氣候能源與氣候信息小組主席布萊克解釋，政要通常會給記者直接髮新聞稿，但這些記者大多沒有採訪聯合國氣候變化談判過程的經驗。「新聞報道通常只會聚焦政治的炒作，甚少提及背後真正的議題。」

但現在的核心問題應該是，把氣溫上升控制在攝氏1.5度的前景是否更加樂觀？