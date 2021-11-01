G20應對氣候變化缺乏承諾 格拉斯哥COP26峰會能否達成目標

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圖像來源，Getty Images

全球主要經濟體的領導人同意採取「有意義和有效的行動」，努力控制全球變暖。

但是，在羅馬舉行的G20峰會上達成的協議幾乎沒有做出具體承諾，這讓活動人士感到失望。

主辦國意大利曾希望在格拉斯哥召開的COP26峰會之前設定明確目標，而這次峰會現在已經開始了。

主持COP26峰會的英國首相約翰遜表示，各國領導人沒有行動的承諾「聽起來空洞」。

「這些承諾……只是一個迅速變暖的海洋中的水滴，」約翰遜說。

美國總統拜登表示，20國集團舉行了「一系列富有成效的會議」，並說，他「期待」格拉斯哥峰會在氣候問題上「繼續取得進展」。

他還表示，位列全球主要污染來源國的中國和俄羅斯在氣候問題上「基本上沒有露面」，這「令人失望」。

20國集團由19個國家和歐盟組成，佔全球排放量的80%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 環境活動組織在羅馬G20會場外示威。

各國領導人髮佈的官方公報也沒有提到，在2050年實現淨零排放。

不過，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在閉幕聲明中表示，20國集團所有成員國都致力於在本世紀中葉實現這一目標。科學家們表示，為了避免氣候災難，必須在2050年前實現這一目標，大多數國家已經同意。

然而，中國作為世界上最大的污染國，和俄羅斯一道已將自己實現這一目標的時間推遲到2060年。

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中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京都沒有到羅馬參會，而是通過視頻連線參加。他們的缺席引發人們擔憂達成協議並不容易。

普京表示，他的計劃是「不僅要實現碳中和，還要確保在未來30年內，俄羅斯的溫室氣體排放量低於我們的鄰國和歐盟同僚國家」。

公報承諾，到今年年底，將停止國際資助新建的、未減產的燃煤企業。這對中國、俄羅斯和印度等依賴煤炭的國家來說，是一個強烈的信號。但是20國集團領導人沒有同意在他們自己的國家停止使用煤電。

德拉吉表示，他們已接近實現每年向發展中國家提供1000億美元氣候資助的目標。這是一項關鍵承諾，已被推遲到2023年。

聯合國秘書長古特雷斯在推特上表示，他帶著未實現的願望離開羅馬，但這些希望並沒有消失。

約翰遜表示，G20峰會是「合理的」，取得了一些進展，但「目前，巴黎協議及其帶來的希望只是一張紙」，仍有很多工作要做。

各國領導人將於周日晚上離開羅馬，抵達格拉斯哥，並於周一舉行氣候談判。

約翰遜在會議開始前傳遞了一個悲觀的信息：「如果格拉斯哥（談判）失敗了，那麼整件事情就失敗了。」

活動人士表達了他們對公報的失望，覺得它不夠嚴厲。

國際線上倡議社群Avaaz的奧斯卡·索裏亞（Oscar Soria）表示，G20「沒有什麼緊迫感」，並說：「沒有更多時間制定模糊的願望清單，我們需要具體的承諾和行動。」

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然而，也有一些人熱衷於將20國集團峰會描繪成COP26大會的階梯。在格拉斯哥舉行的氣候變化大會上，近200個國家的代表將聚在一起，討論削減碳排放問題。

一名美國官員告訴記者，G20峰會是在各國領導人前往格拉斯哥前「幫助建立勢頭」，而法國總統馬克龍對《星期日報》表示，「在COP前沒有成文的東西」。

目前地球氣溫比工業化前至少高1.1攝氏度。氣候科學家希望將升溫控制在1.5攝氏度以內，以防止氣候災難。

COP26氣候峰會

氣候變化是世界上最緊迫的問題之一。如果我們要阻止全球氣溫進一步上升，各國政府必須承諾更大幅度地減少溫室氣體排放。

格拉斯哥峰會可能會帶來改變。你需要關注世界上最大的污染國，如美國和中國的承諾，以及貧窮國家是否得到了他們所需要的支持。