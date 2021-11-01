「疫苗」Vax 成為《牛津英語詞典》2021年度熱詞

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 和疫苗有關的多個詞匯出現頻率大增

Vax（疫苗）一詞被選為《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）2021年度熱詞。

2021年和疫苗有關的多個詞匯出現頻率大增，包括：

double-vaxxed ：打過兩劑疫苗的

：打過兩劑疫苗的 unvaxxed ：沒打過疫苗的

：沒打過疫苗的 anti-vaxxer：反對疫苗者

《牛津英語詞典》高級編輯麥克弗森（Fiona McPherson ）表示，選擇「疫苗」一詞作為年度熱詞理由很簡單，因為它「最為顯著的深刻影響」。

她說，「這個詞至少可以回溯到1980年代，但是據牛津英語詞典全集的記載，在今年以前人們很少使用。」

「如果考慮到『vax』這一詞可以和其他字合併創造新詞，例如vaxxie（打疫苗的自拍照或照片），vax-a-thon（馬拉松式打疫苗活動），vaxinista （高調宣傳自己打了疫苗的人），那麼『vax』一詞就更加突出明顯了。」

這個詞有兩種拼法：vax或vaxx都可以，但是vax比較常見。

《牛津英語詞典》對vax的定義：

vax，名詞，疫苗或疫苗注射

vax，動詞，給某人注射疫苗以產生能抵抗某種疾病的免疫力，打疫苗

vaxxie，名詞，注射疫苗（尤指新冠疫苗），或注射疫苗之前或之後的照片，通常會分享在社交媒體上；打疫苗自拍照

anti-vax，形容詞，反對疫苗的

anti-vaxxer，名詞，反對疫苗者

double-vaxxed，形容詞，打過兩劑疫苗的

「pandemic」（全球傳染病大流行）這個字的使用次數今年也增加超過57,000%。

《牛津英語詞典》和《柯林斯英語詞典》（Collins English Dictionary）每年都會分別選出年度熱詞，去年《柯林斯英語詞典》選出的年度熱詞是封城（lockdown）。

《牛津英語詞典》去年首創先例將年度熱詞擴充為好幾個，包括lockdown（封城），bushfires（山林野火）和Covid-19（2019年冠狀病毒病），WFH（在家工作），Black Lives Matter（黑人的命也是命），keyworkers（關鍵崗位員工），furlough（被強制休假）等。

今年《牛津英語詞典》的年度熱詞vax，1799年首次出現在英語，其衍生詞vaccinate和vaccination在1800年首次出現。

這個詞最早起源於拉丁文vacca，意思是牛，根據《牛津英語詞典》，1790至1800年代，英國醫生愛德華·詹納（Edward Jenner）首創接種牛痘預防天花的方法，因此成為疫苗接種的意思。