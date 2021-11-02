氣候變化：印度能否達成它的減排目標

施魯蒂·梅農（ Shruti Menon）

BBC事實核查團隊

37 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度學生參加全球氣候大罷課活動。

印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）給他的國家定下目標，至2070年達到溫室氣體淨排放為零，這個目標比格拉斯哥氣候峰會上的很多與會國家所定的限制都更晚。

印度是世界上第三大二氧化碳（CO2）排放國，僅次於中國和美國。

隨著其人口迅速增長，以及經濟嚴重依賴煤和石油，印度的碳排放肯定將處在急劇上升的軌道上，除非採取激進的行動來阻止上升趨勢。

印度的減排承諾

印度一直抗拒設定一個總體減排目標，聲稱工業化國家需要承擔的應該更多，因為它們從長期來看排放了更多的溫室氣體。

印度表示，「排放強度」目標反映了一個國家的經濟增長，這是將其與其他國家進行比較的更公平的方式。

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莫迪表示，至2030年，印度會將其經濟當中的碳強度降至45%，這一目標比此前定下的目標更進取——此前印度的目標是至2030年達到的碳排放強度比2005年的水平降低33-35%。

不過，碳強度的下降並不一定意味著總體排放會減少。

印度近年相對迅速的經濟增長主要動力來自於對化石燃料的依賴——這也是該國溫室氣體的主要來源。

政府間氣候變化委員會（IPCC）表示，至2050年全球要達到零淨排放——即沒有一個國家會增加大氣溫室氣體的總量——是將氣溫上升限制在1.5攝氏度以下所需的最低指標。

超過130個國家已經公開承諾將會實現這個目標。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度70%的電網能源供應來自煤。

印度總理承諾至2030年將會提高非化石燃料能源發電力至500千兆瓦。

這是一個具有雄心的目標，因為它目前在這方面的發電力只有約100千兆瓦，而且曾經自定目標至明年達到175千兆瓦。

同樣在2015年，印度承諾至2030年以非化石燃料提供40%的電力。莫迪現在將這個數字大幅提升至更大膽的50%。

根據國際能源署（IEA）數據，在2019年，這個數字大約在23%。

氣候行動追蹤組織（CAT）的辛蒂·巴克斯特（Cindy Baxter）表示，像印度這樣的發展中國家，需要國際支持來讓它們的經濟脫碳，並完成《巴黎氣候協議》當中將氣溫上升控制在1.5攝氏度以內的目標。

「印度沒有計劃脫碳，」巴克斯特說。

「也沒有一個有條件的目標來確定它在哪些領域需要支援，或者甚至它需要多少支援。」

印度的森林在擴大嗎？

印度多次強調，它希望讓森林覆蓋其三分之一的陸地。

但是它沒有給出時間表——而且進展參差不齊。

雖然印度南部有再造林計劃，東北部最近則是失去了森林的覆蓋。

擴大的綠化覆蓋能夠成為碳匯。

而印度計劃至2030年種植足夠的樹林，來從大氣中再吸收25至30億噸二氧化碳。

由馬里蘭大學、谷歌（Google）、美國地質調查局（United States Geological Survey）和美國太空總署（Nasa）共同合作的全球森林觀察（Global Forest Watch）估算，印度在2001至2020年間失去了18%的原始森林和5%的樹林覆蓋。

但是印度政府自己的調查數據卻顯示，2001至2019年間的森林覆蓋增加了5.2%。

這是因為全球森林觀察的報道只計算高於5米（16英尺）的植被，而印度的官方統計則是甚至某個特定區域的樹木密度。