COP26：各國領導人承諾到2030年停止砍伐森林

喬治娜·蘭納德（Georgina Rannard）

BBC記者

32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了滿足世界對肉類的需求，需要砍伐樹木創造牧場

第26屆聯合國氣候變化大會上達成第一項重大協議，100多名世界領導人將承諾到2030年結束並逆轉毀壞森林。

巴西是周二簽署協議的國家之一，該國大片亞馬遜雨林遭到砍伐。

該承諾包含近140億英鎊的公共和私人基金。

專家們對舉措表示歡迎，但警告2014年的一份協議「根本未能減緩毀壞森林」，承諾需要被兌現。

砍伐樹木會導致氣候變化，因為它耗盡了森林，這些森林會吸收大量溫室氣體二氧化碳。

如果要控制氣候變化，此次為期兩周的格拉斯哥峰會被認為非常重要。

包括加拿大、巴西、俄羅斯和印度尼西亞在內的國家表示將簽署這份協議，這些國家擁有世界上大約85%的森林。

其中一些資金將用於發展中國家修復受損土地、應對野火和支持土著社區。

28個國家政府還將承諾在全球食品和其他農產品（如棕櫚油、大豆和可可）的貿易中消除毀滅森林。

這些產業通過砍伐樹木來為動物放牧或弄作物生長騰出空間，從而導致森林受損。

超過30家全球最大公司將承諾停止對毀林有關活動投資。

為保護剛果盆地的全球第二大熱帶雨林，將設立11億英鎊的基金。

在格拉斯哥主持這次全球會議的英國首相約翰遜稱，這是「保護恢復地球森林的具有里程碑意義的協議」。

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倫敦大學學院氣候和森林專家劉易斯（Simon Lewis）教授說：「這麼多國家做出停止毀林的政治承諾，並提供了大量資金來推進進程，這是一個好消息。」

但他在接受BBC採訪時表示，全球「也曾有過承諾」。2014年在紐約發表了一份宣言，「但這根本未能減緩森林砍伐」。

他還說，這項新協議沒有解決一些產品逐漸增長的需求，如在雨林土地上生產肉類等，需要解決美國和英國等國大量肉類消費問題。

生態學家賽澤（Nigel Sizer）博士稱該協議是「一件大事」，但有些人會發現2030年的目標令人失望。

「我們正面臨氣候緊急狀況，所以再給我們10年時間來解決這個問題似乎與此不太相符，」賽澤說。

「但也許這是現實的，也是他們能達成的最好結果。」

亞馬遜盆地土著社區協調組織（Coordination of Indigenous Communities of the Amazon Basin）的賈坦（Tuntiak Katan）對該協議表示歡迎，對BBC表示，土著社區是停止毀林的前線。

賈坦是來自厄瓜多爾的土著希瓦羅人。他說，全球土著社區保護世界80%的生物多樣性，但卻面臨威脅和暴力。

「多年來，我們一直在保護自己的生活方式，這也保護了生態系統和森林。沒有我們，沒有資金或政策可以阻止氣候變化，」他說。

該協議的簽署國將包括一些重要國家。

印尼是世界上最大的棕櫚油出口國，從洗髮水到餅乾都要用到棕櫚油。生產導致樹木被破壞，土著人民土地減少。

同時，俄羅斯巨大的天然森林佔地球樹木五分之一以上，每年吸收超過15億噸碳。

2020年，在巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）領導下，地球上最大的雨林亞馬遜森林砍伐速度加快至12年來的最高水平。

英國皇家戰略研究所可持續發展加速器（Chatham House Sustainability Accelerator）執行董事安娜·楊（Ana Yang）是《反思巴西亞馬遜》（Rethinking the Brazilian Amazon）報告的合著者之一。她說：「這項協議涉及更多國家、更多參與者和更多資金。但我們魔鬼藏在細節中，我們仍需要了解細節。」

「這是COP26會議上非常重要的一步。這次會議的主要目的是提高目標水平，將全球氣溫升幅控制在1.5攝氏度以下。這是一個重要的部分。」她說。

圖像來源，Getty Images

「讓巴西簽署這項協議非常重要，因為巴西擁有大片熱帶森林。但資金必須流向那些能在實地開展工作的人。」楊說。

她還說，許多生活在亞馬遜地區的人，包括在城市地區的人，都依靠森林維持生計，他們需要得到支持，才能找到新的收入來源。

在這個不斷變暖的世界中，樹木是我們的主要防禦措施之一。它們從大氣中吸收二氧化碳，充當所謂的碳匯。它們吸收了全球每年排放的約三分之一的二氧化碳。

目前，每分鐘就有27個足球場那麼大的森林面積消失。

枯竭的森林也會開始釋放二氧化碳。科學家們擔心，如砍伐太多的樹木，地球將達到一個臨界點，引發突然和不可預測的氣候變化。

在氣候峰會第二天，美國和歐盟還啟動了一項倡議，旨在推動全球行動減少甲烷排放。甲烷是一種溫室氣體，源自化石燃料開採和畜牧業等。

幾十個國家首腦將加入這一倡議，承諾各國到2030年減少30%的氣體排放。

在格拉斯哥會議的開幕日，印度承諾到2070年將其溫室氣體排放減少到零，這沒有達到COP26峰會上，各國承諾到2050年實現這一目標。

英國女王在峰會上發表講話，她在視頻中敦促全球領導人「為了我們的孩子和我們孩子的孩子」採取行動，「超越當前政治」。

會場外，氣候活動人士格雷塔·桑伯格（Greta Thunberg）告訴年輕的抗議者，參加峰會的政客們「假裝認真對待我們的未來」，呼籲結束廢話。