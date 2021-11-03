COP26：拜登批中俄領導人缺席 北京稱主辦方未提供視頻發言機會

34 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登

第26屆聯合國氣候變化大會在英國格拉斯哥舉行，美國總統喬·拜登批評中國和俄羅斯領導人缺席會議。而中國駐聯合國代表表示，中國一直在用實際行動應對氣候變化，而美國的氣候政策卻出現反覆和倒退。

拜登在周二（11月2日）晚間的講話中表示，氣候是「一個巨大的問題」，而中國「迴避了」。他還稱，「俄羅斯和普京也是如此」。

俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平都沒有出席此次峰會。但兩國都派出了代表團參加會談，會談將持續兩周，直到11月14日。

中國是全球最大的二氧化碳排放國，其次是美國。俄羅斯是全球第五大排放國，僅次於歐盟和印度。

120多名領導人出席了在蘇格蘭最大城市格拉斯哥舉行的會議。

各國已經宣佈了重大協議，包括全球承諾到2030年降低甲烷水平，並在同一年結束和逆轉森林砍伐。

中國和俄羅斯都簽署了扭轉森林砍伐的許諾。拜登發表講話之前，普京在周二舉行的峰會上就森林管理問題發表了講話。

克里姆林宮發佈的一份新聞稿顯示，普京表示，俄羅斯採取了「最強有力、最果斷的措施來保護」林地。

拜登批評

當被問及中國、俄羅斯和沙特阿拉伯等其他國家迄今在談判中所扮演的角色時，美國總統做出了上述評論。

拜登認為，習近平缺席此次會議是一個「重大錯誤」。

他認為普京也是一樣，稱俄羅斯的荒野正在燃燒，而他們的總統對這個問題「保持沉默」。

10月，當普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）宣佈普京不會出席此次峰會時，沒有給出不出席的理由，儘管他表示，氣候變化是俄羅斯的一項「重要」優先事項。

圖像來源，Getty Images

同月，官員們曾警告英國首相約翰遜，中國國家主席習近平預計不會出席峰會。據悉，習近平自2020年初以來就沒有離開過中國。

習近平9月宣佈，中國的目標是到2060年實現碳中和，計劃在2030年之前達到排放峰值。

普京總統在10月13日的國際能源論壇講話中表示，俄羅斯將努力在「不遲於2060年」實現碳中和。

淨零排放或碳中和意味著不會增加大氣中的溫室氣體。

中國說法

此次第26屆聯合國氣候變化大會在英國格拉斯哥舉行，中國領導人習近平僅發表書面致辭。他在致辭中提出「維護多邊共識、聚焦務實行動、加速綠色轉型」三點建議。

路透社記者周二在中國外交部記者會上提問，為何中方領導人只發表書面講話，而不是以視頻連線的方式出席。

中國外交部發言人汪文斌回應稱：「會議主辦方沒有提供視頻與會方式。」他還稱，習近平發表書面致辭「體現了中方積極推進應對氣候變化國際合作、呵護地球共同家園的堅定立場和大國擔當」。

中國常駐聯合國代表張軍周三在推特上表示，中國領導人在峰會上發言分享了中國應對氣候變化的措施，中國也宣佈了碳中和目標，發佈了行動計劃和政策，「我們的成就有目共睹」。

「中國一直積極支持氣候行動，我們不是退出《巴黎協定》的國家。但美國已經多次在氣候政策上倒退。現在應該做的是承擔責任，採取實際行動，而不是推卸責任。」他說。

他稱，解決氣候變化問題，需要的是堅定的承諾和持續行動，不需要空洞的口號和反覆變化的政策。

中國官媒《環球時報》周一發社評稱，拜登政府沒資格就氣候變化問題指責中俄。

《環球時報》稱，北京宣佈的目標是實打實的，而美國「光說不練」。

「氣變問題涉及全人類利益，本應超越地緣政治。但是美國平時發起地緣政治攻擊時言必稱中俄，現在談氣變，拜登政府又拿中俄說事。他們在攪亂聯合國氣候行動本應有的眾志成城，讓它變味。」社評稱。

COP26氣候峰會

氣候變化是世界上最緊迫的問題之一。如果我們要阻止全球氣溫進一步上升，各國政府必須承諾更大幅度地減少溫室氣體排放。

格拉斯哥峰會可能會帶來改變。你需要關注世界上最大的污染國，如美國和中國的承諾，以及貧窮國家是否得到了他們所需要的支持。