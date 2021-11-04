COP26：私人飛機如何影響氣候 BBC核查與會貴賓碳足跡

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BBC新聞部

42 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登乘搭「空軍一號」專機抵達英國蘇格蘭的愛丁堡機場參加在格拉斯哥的氣候峰會。

在英國格拉斯哥舉行的氣候峰會COP26，來自世界各國的領導人和其他代表乘坐私人飛機遠道而來參加，引發了批評。

他們對環境造成了多大的破壞？ 領導人還有其他交通途徑可選嗎？

峰會前後有多少架私人飛機到格拉斯哥？

南艾爾郡（South Ayrshire）普雷斯特威克機場（Prestwick Airport）的航空迷們最近有眼福欣賞到降落在此的各種不同尋常的飛機。

到這裏來的，不僅僅有那些運載世界各地領導人的飛機，還有運載直升機和車隊專車的貨運飛機。

圖像來源，Google Map 圖像加註文字， 運載貴賓到格拉斯哥參加COP26氣候峰會的私人飛機，會繼續飛行41公里停泊到格拉斯哥普雷斯特威克機場。

舉例來說，我們知道美國總統拜登來格拉斯哥開會備有一輛被稱為「野獸」的防彈車，他周日在羅馬時乘坐的也是。

追蹤航班實時動向的網站「24小時航班雷達」（FlightRadar24）查看了自10月27日以來進入格拉斯哥、普雷斯特威克和愛丁堡機場的、不包括貨運、定期或內陸航班的非商業航班的數量。

該網站發現，此類非商業航班大約有182個，大約是此前六天總數的兩倍。這還不包括一些國家的包機，如拜登總統的專機「空軍一號」。

航空分析公司Cirium向BBC表示，在11月1日之前的四天裏，共有76架次私人飛機航班或貴賓航班抵達格拉斯哥及其周圍地區。

私人飛機在佩斯利的格拉斯哥機場放下乘客之後，還飛往41公里外的格拉斯哥普雷斯特威克機場停泊。

私人飛機航程有多少碳足跡？

飛行會產生主要為二氧化碳（CO2）的溫室氣體。這些溫室氣體帶來全球氣候變暖。

圖像來源，PA Media

據悉，飛機每公里飛行的溫室氣體排放量一般比任何其他形式的交通工具要高很多。

但飛機的大小、載客量多少和飛機的節能效率也會造成排放的差異。私人飛機每位乘客的排放量通常比商業航班的每位乘客更多。

私人飛機有許多不同的型號，美國塞斯納公司生產的Cessna Citation XLS一直是最受歡迎的飛機之一。它平均每小時燃燒225加侖（約1023升）的航空燃料。

就以乘坐私人飛機從羅馬到格拉斯哥的旅程為例來計算，因為這是20國集團的一些領導人在羅馬開完峰會後來格拉斯哥參加COP26的旅程，這個航程需時大約2小時45分鐘，需要2813升的航空燃料。

英國商業、能源和工業戰略部（BEIS）表示，每燃燒一升航空燃料就會排放2.52公斤的二氧化碳。因此，這樣一程飛行將產生7.1噸的二氧化碳。

然而，英國商業、能源和工業戰略部建議，為了「精凖掌握航班的最大氣候影響」，此二氧化碳排放數字還應乘以1.9，以反映飛機在高空釋放的非二氧化碳排放對氣候的影響，而科學家們說，這樣的排放更增加了氣候變暖效應。

因此，從羅馬到格拉斯哥單程飛行的總排放量將是13.5噸二氧化碳，以飛機9人的載客量計算，每位乘客的排放量為1.5噸。

然而，如果領導人們決定乘坐商業航班從羅馬到格拉斯哥，他們的排放量將是每人0.25噸。儘管商業航班每小時使用更多的燃料，但它的載客量遠遠多過私人飛機，因此每個人產生的二氧化碳排放量更少。

牛津大學的交通減碳問題專家黛比·霍普金斯博士（Debbie Hopkins）說：「無論飛機上載有多少乘客，飛機在起飛和降落過程中都會使用大量的燃料。因此，就航空這種已經造成污染的運輸方式而言，私人飛機比商業飛機更糟糕。」

領導人為什麼要親自來開會？

今年4月，美國總統拜登為世界領導人主持了一個網絡氣候峰會，會議期間各國對氣候變化問題做出了一些承諾。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 美國總統拜登的車隊從愛丁堡機場前往格拉斯哥。

但是有些領導人在此次峰會上已經談論到面對面會談的重要性。

塞拉利昂總統說：「我已經走了很多地方，因為我必須在場，我們討論的是塞拉利昂的困難和環境問題。如果我不來格拉斯哥開會，他們怎麼會知道呢？」

英國外交大臣麗茲·特拉斯（Liz Truss）說，像這樣的「重要談判」需要面對面的會談。

為什麼G20必須在羅馬舉行？

社交媒體上網民提出的另一個問題是：格拉斯哥COP26之前舉行的20國集團峰會為什麼必須在羅馬舉行?

20國集團是一個由大型經濟體和歐盟組成的集團。它每年舉行一次峰會，由擔任該集團輪值主席國的國家主持。