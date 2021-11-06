美國軍力報告警告中國「全球野心」 北京批評「混淆視聽」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國防部報告：中國是有能力集合經濟、外交、軍事和技術力量，持續挑戰穩定和開放國際體系的唯一競爭對手。

美國國防部最新公布的2021年中國軍力報告（Military and Security Developments Involving the People's Republic of China），大幅增加了對中國未來十年核威懾力的預估，被中國外交部批評在玩弄「操縱話術，混淆視聽的把戲」。

美國國防部自2000年開始每年都向國會提交中國軍力報告，本次最大的看點包括美國對台海局勢、中印邊境衝突、中國與俄羅斯關係以及中國未來十年核彈頭數量的預判和評估。

中國「野心」

美國國防部的中國軍力報告旨在向美國國會闡述中國國家戰略，涵蓋中國軍隊現代化和改革進展，分析中國的「區域和全球野心」，其中包括解放軍發展跨領域聯合遠程精確打擊的能力，空間、反空間和網絡能力，以及加速擴張核武裝。

報告稱「中國長期以來一直將美國視為競爭對手，並將之歸納為強國之間的戰略競爭和對立體制的衝突」。

報告還認同美國拜登總統上任後於2021年3月公布的《國家安全戰略初步指導》（Interim National Security Strategic Guidance）中的結論：「中國是有能力集合經濟、外交、軍事和技術力量，持續挑戰穩定和開放國際體系的唯一競爭對手。」

圖像來源，Xinhua

報告認為，中國的「野心和意圖日趨清晰」。北京尋求重新塑造國際秩序，使其更好地順應自身的專制制度和國家利益，這也是實現「中華民族偉大復興」戰略的重要組成部分。

報告特別提及中國在2020年12月通過修訂《國防法》，認為中國此舉「旨在增加使用武力保衛海外經濟利益的合法性」。

核能力大增

美國國防部2021年中國軍力報告預計，中國到 2027年，將擁有700 枚核彈頭；到2030年，中國很可能至少擁有 1000枚核彈頭。

而2020年的美國軍力報告估計中國的核彈頭數量只有略多於200枚，到2030年，中國的核彈頭總數至少增加一倍。

由此來看，美國大幅度調高了對中國未來十年核彈頭數量的評估。

對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，美國國防部發佈的這份報告同以往類似報告一樣，「罔顧事實，充滿偏見、炒作中國核威脅論，純屬操縱話術，混淆視聽的把戲。」

汪文斌還說，事實上美國才是全球最大的核威脅來源。

根據美國軍控協會（Arms Control Association）2021年的估算，現在世界上核彈頭最多的國家仍然是俄羅斯，共6255枚；其次是美國，共5550枚；第三是中國，共350枚。第四是法國，共290枚。英國排在第五，共有225枚。

台海關係

美國國防部的報告認為在2020年，中國對台灣的外交、政治和軍事壓力加強了。「2020年全年，解放軍在台灣海峽內外增加了挑釁和破壞穩定的行動，包括多次飛入台灣的防空識別區和進行奪島等作戰演習。」

至於美國與台灣的關係，報告仍然表示：美國堅持其一個中國政策，該政策以《台灣關係法》（TRA）、三個聯合公報和六項保證為指導，「美國將繼續支持以符合台灣人民意願和利益的方式和平解決兩岸問題。」

但今年的報告特別提出：美國致力於深化與台灣的關係，台灣是一個主要的民主國家和重要的經濟與安全伙伴，「美國將通過提供防衛物資和服務，使台灣能夠保持足夠的自衛能力」。

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中印、中俄和其他

美國本次的中國軍力報告長達近200頁，對中國解放軍的方方面面進行了非常詳細的說明與評估。其中的重點內容還包括：