美國軍力報告警告中國「全球野心」 北京批評「混淆視聽」

1 小时前

美國國防部最新公布的2021年中國軍力報告(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China),大幅增加了對中國未來十年核威懾力的預估,被中國外交部批評在玩弄「操縱話術,混淆視聽的把戲」。