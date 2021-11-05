COP26：研究指富裕人群碳排放量遠超窮人，團體呼籲對豪宅、太空旅遊等活動徵稅

斯蒂芬妮·赫加蒂（Stephanie Hegarty）

BBC人口事務記者

36 分钟前

圖像來源，Getty Images

儘管在COP26峰會前有所承諾，但一項研究顯示，1%最富裕人群的碳足跡將增長，而50%最貧窮人群的碳足跡保持低水平。

研究指出，讓地球升溫低於1.5℃需要每年人均二氧化碳排放量為2.3噸，而最富裕人群的排放量將是這個數字的30倍。

最貧窮的50%人口的碳排放量仍將遠遠低於這一標凖，儘管他們是受氣候變化影響最嚴重的群體。

這項研究由兩個歐洲環境機構進行，此時世界各國領導人正在格拉斯哥參加COP26氣候峰會。

樂施會的納夫托克·達比（Naftoke Dabi）表示：「一小部分精英似乎擁有污染的免費通行證。」樂施會委託斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）和歐洲環境政策研究所（Institute for European Environmental Policy）開展了這項研究。

「他們的過度排放正在加劇世界各地的極端天氣，損害限制全球變暖的國際目標。」

氣候科學家警告，在地球溫度從工業化前的水平上升到超過1.5攝氏度前，我們可以繼續向大氣中排放的溫室氣體是有限的。

假設這個數量被平均分配，地球上的每個成年人都有一份。到2030年，我們每個人每年可以排放2.3噸碳。

超級富豪排放的二氧化碳比其他人多得多，他們中的許多人擁有多套住房、私人飛機和超級遊艇。最近的一項研究通過社交媒體賬戶跟蹤了名人的航空旅行，發現一些名人每年排放超過1000噸二氧化碳。

但全球1%的人不僅是億萬富翁，或百萬富翁，這包括任何年收入超過17.2萬美元的人。這項研究還調查了全球10%最富有人群（任何收入超過5.5萬美元的人），發現排放量仍然很高。最富有的10%的人群將比他們的份額多排放9倍的碳。

可以看看10%最富有的人群中的一個例子。美國俄亥俄州托萊多郊區的科思一家（Curths）就是一個。特蕾西·科思（Traci Curth）、她的丈夫和十幾歲的女兒每人都開一輛車。

圖像來源，Traci Curth 圖像加註文字， 特蕾西的家庭有三輛汽車，她認為很多美國家庭也是這樣。

「我生活在郊區，這是大家走動的方式，」特蕾西說。

托萊多夏天熱冬天冷，所以沒有開暖氣的時候就開著空調。這家的冰箱裝滿了雞胸和免治牛肉，他們每周吃四五次肉。

「我覺得，這對大多數美國家庭來說很正常，」特蕾西說。

對馬里卡蒂英文老師多哥（Togonin Severin Togo）來說，生活非常不同。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世上最貧窮的人有最低的碳足跡，但他們最易感受到氣候變化的影響。

像全球80%的人一樣，他沒有汽車，騎著摩托車去上班。

「汽車被認為是富人的專利，」他說。

他最近不吃肉了，但在這之前他每周只吃兩到三次。和世界上90%的人一樣，他從未坐過飛機。

但他確實擔心在他的城市裏，人們燃燒廢物產生排放，那裏的廢物管理系統沒有起作用，還擔心做飯用的低效的木材和煤氣灶。

樂施會報告發現，40%的中等收入人群在控制排放方面做得最多。

儘管1990年至2015年間，這些人的碳足跡顯著增加，但2015年巴黎氣候協議簽署後，政府層面在交通和能源等領域進行了改革，他們的碳足跡將下降。

但達比表示，各國政府需要採取更多行動，呼籲對"豪宅、SUV或太空旅遊等碳排放密集奢侈品"實施禁令和徵稅。