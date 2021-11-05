聯合國氣候峰會：COP26的退煤協議與爭議

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國氣候變化大會COP26退煤協議，但澳中美俄印等煤炭主要生產和消費大國沒有加入。

在聯合國氣候變化大會COP26上，40個中小國家承諾逐步淘汰燃煤，但包括中國、美國、澳大利亞、印度在內的幾個產煤用煤大國目前並未加入，折射國際氣候合作的艱難。

英國政府表示，在COP26氣候峰會上做出的承諾中，40多個國家承諾放棄煤炭。

波蘭、越南、埃及和智利等目前將煤炭作為主要能源的國家做出了逐漸放棄使用煤炭的承諾。

但包括澳大利亞、印度、中國、美國和俄國在內的一些世界上最大的依賴煤炭能源的國家都沒有簽署這一承諾。

為什麼會出現這樣的情況呢？

退煤進展

煤炭是氣候變化中溫室氣體排放的最大單一來源，如何「退煤」--停止使用煤炭--也是格拉斯哥峰會的主要議題之一。

與工業革命前的水平相比，停止使用煤炭對於防止全球平均氣溫上升超過1.5攝氏度是關鍵一步。科學家們表示，超過1.5攝氏度，地球遭受熱浪、乾旱、野火、暴雨和洪水等天災將日益頻繁。而地球平均溫度較工業革命前已經上升了約1.1攝氏度。

這次COP26退煤協議承諾停止對其國內外新煤電的所有投資。

該協議稱，世界主要經濟體將在2030年逐步淘汰煤電，較貧窮國家2040年也將淘汰煤電。

數十家機構也參與簽署了這項承諾，幾家主要大銀行同意停止為煤炭行業融資。

英國商業和能源大臣誇西•誇滕（KwasiKwaarteng）表示，煤炭的終結就在眼前。

他說，世界正朝著正確的方向前進，隨時凖備結束煤炭的歷史，並接受建設清潔能源驅動的未來所帶來的環境和經濟效益。

煤炭大國沒有加入

但該協議受到不少方面批評的是：澳大利亞、印度、中國、美國和俄國在內的一些世界上最大的依賴煤炭能源的國家都並沒有簽署這一承諾。

英國影子商務大臣埃德·米利班德表示，中國和其他大型排放國並沒有承諾停止增加國內煤炭使用量。他還指出，逐步淘汰石油和天然氣沒有任何進展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 煤電的排放是天然氣發電排放量的約一倍以上。

米利班德批評英國政府未能說服煤炭大國簽署這一協議。

綠色和平組織第26屆締約方會議代表團團長胡安·巴勃羅·奧索尼奧說，總體而言，這一聲明仍遠遠沒有達到在這一關鍵十年中淘汰化石燃料的雄心壯志。

他補充稱，儘管新聞標題閃亮，但具體條款似乎給了各國巨大的迴旋餘地，可以自行選擇淘汰日期。

煤電現狀

儘管在全球減少煤炭使用方面取得了進展，但2019年煤炭發電量仍佔全球發電量的37%左右。

波蘭是歐洲最後一個煤炭大國，目前70%的電力來自煤炭。因其依賴煤炭的問題，過去一直受到歐洲國家的批評。

而南非、波蘭和印度等國都強調，還將需要大額投資，以使其能源部門更清潔。

目前沒有簽署COP26這次退煤承諾的美國仍有約1/5的電力來自火力發電，中國能源供應約一半以上仍依賴煤炭。

不過，在格拉斯哥氣候大會前，中國、日本和韓國都相繼宣佈，它們將不再為新的海外煤電項目提供資金。

能源價格

近年來，世界各國在簽署了2015年巴黎氣候協定後都開始努力減少對煤炭資源的依賴。

但在2021年11月這次聯合國氣候變化大會COP26前，全球能源包括煤炭價格猛漲，各國都面臨著電力供應可能短缺的巨大壓力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年煤炭發電量仍佔全球發電量的37%左右。

加之新冠疫情後期各國復工復產，很多國家的煤炭使用量回升。

2021年下半年，隨著能源價格持續暴漲，天然氣短缺並價格飛升，煤炭出現供不應求情況，價格快速上揚。中國、美國等多個大國暫停綠色能源轉型，重啟燃煤發電廠，以確保冬季能源供應需求。

觀察家們認為，全球退煤的進程仍將繼續進展，但風能、太陽能和地熱能等低碳和零碳能源一時無法補足多數國家經濟發展所需的能源缺口。