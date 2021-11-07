中國籍男子被控盜取美國航空商業機密 間諜罪成立

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 通用電氣航空公司工廠裏的噴氣式客機LEAP發動機——該公司是徐延軍盜取商業機密的其中一個目標。

美國司法部稱，一名中國情報官員被控試圖密謀盜取航空工業公司商業機密，經陪審團裁定有罪。

這個名為徐延軍（音，Xu Yanjun）的男子被裁定五項與經濟間諜和商業機密盜竊相關的罪名成立。

他將面臨最長60年監禁，及超過500萬美元（370萬英鎊）罰款。

他最初於2018年在比利時被捕，並可能是第一個被引渡至美國受審的中國特工人員。

中國當局尚未對美國時間周五（11月5日）下達的裁決置評，而北京過去曾否認有關指控，稱起訴沒有根據。

據美國司法部聲明指，徐延軍是中國國安部江蘇省分支機構的高級成員——該部門負責反情報、收集外國情報以及內部安全等事務。

徐延軍被指以總部在美國及其他國家的數家公司僱員為目標，他的行動至少從2013年已經開始。

其中一次，他安排一名通用電氣航空公司僱員在2017年前往中國，在一所大學進行演講——並支付其旅行支出和報酬。

一年以後，徐延軍向這名專家索要「系統規格、設計程序」等信息。在這家與聯邦調查局（FBI）有合作的公司知情的情況下，這名僱員通過電郵向徐發送了兩頁的文件，標籤為含有敏感信息。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中情局形容，中國是美國最大的科技威脅。

稍後，徐請這名僱員向他的辦公電腦發送一份副本。

他還試圖安排與該名僱員在比利時會面，這導致他最終被捕。

「那些對（中國）真正動機心存疑慮的人們，應該讓自己從此警鐘長鳴，」聯邦調查局副局長艾倫·科勒（Alan Kohler）說，「他們正在盜取美國科技來讓他們的經濟和軍事獲益。」

這些指控正值中美兩國關係緊張之時——中國最近測試了一種新的高超音速導彈，而美國總統拜登聲稱若中國進行任何軍事侵入，美國將會保護台灣。