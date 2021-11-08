新冠疫情：美國解除已接種疫苗外國人入境限制 旅客數量預計上升一半

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 航空公司預計解除限制後，前往美國的旅客數量將大增約50%。

美國政府從周一（11月8日）開始重開邊境，讓已經接種兩劑新冠疫苗的外國公民入境，結束前總統特朗普針對新冠肺炎疫情而實施至今已經約20個月的旅遊限制。

限制結束後，入境的外國旅客在登機前需要出示已經完成接種疫苗的證明，同時提交登機前三天內進行的病毒檢測陰性證明。航空公司同時需要保留機組人員和乘客的聯絡資料最少30天，並按衛生當局的要求提交相關資料，作病毒追蹤的用途。

措施包括重開接壤加拿大和墨西哥的陸路邊境，透過陸路邊境入境的旅客也必須已經接種兩劑疫苗。

「心裏的一根刺」

前總統特朗普為防止新冠肺炎疫情擴散，去年初宣佈禁止來自中國的旅客入境，之後將旅遊限制擴展到其他國家。

航空公司預計解除限制後，前往美國的旅客數量將大增約50%。當中除了一般旅客外，還有不少因為旅遊限制而無法探望親友的人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 帕特爾（圖右）將乘坐美國重開邊境後，英國航空周一第一班前往紐約的航班。

這包括來自英國的帕特爾（Bhavna Patel），她的兒子多年前搬到美國生活，還為自己的母親添了孫子。但由於新冠肺炎的旅遊限制，帕特爾一直無法到美國探望自己的兒子和孫子，過去一年多都只能透露視像通話聯絡。

帕特爾對路透社說，最難過的部份，在於不知道限制會在什麼時候結束，形容感覺「就像心裏的一根刺」。

但她將乘坐美國重開邊境後，英國航空周一第一班前往紐約的航班。「現在我可以說，我可以出發了！」

圖像來源，Feature China/Barcroft Media/Getty Images 圖像加註文字， 美國當局指，只有已經接種獲世衛批准緊急使用疫苗的旅客符合資格入境美國。

同一時間，數以千計來自南美的民眾日前抵達美國與墨西哥接壤的邊境，希望可以在美國解除限制後入境。

一家位於墨西哥的社會活動組織「移民聯盟組織」（Migrant Alliance Group）警告，部份人聽信謠言，以為美國解除限制後會同時放寬入境條件。

但美國當局的聲明完全沒有提及會否放寬相關的入境條件。

旅客需要符合哪些條件？

來自英國、申根公約成員國家、中國、印度等國家的旅客都可以受惠。措施同時包括一些豁免，例如來自50多個疫苗接種率偏低的國家都不用接種疫苗即可入境美國，但需要承諾在入境後60天內接種疫苗。

未滿18歲的兒童可以豁免接種疫苗，但2至17歲的兒童在出發前必須取得新冠肺炎檢測陰性證明。如果同行的成人已經完成接種疫苗，該名兒童需要在出發前三天內取得相關證明。