推特民意調查支持馬斯克出售特斯拉10%股份

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬斯克

在推特（Twitter）進行的一項民意調查中，網友敦促伊隆·馬斯克（Elon Musk）出售其在特斯拉10%的股份納稅。

超過350萬推特用戶參與了這項由馬斯克於周六（11月６日）發起的投票，近58%的用戶支持出售股票。

這次投票可能會讓他出售這家電動汽車製造商近210億美元（160億英鎊）的股票。

馬斯克承諾將遵守投票結果，以回應美國民主黨提出的「億萬富翁稅」。

但作為世界上最富有的人之一，馬斯克尚未就該結果發表公開評論，也沒有說明他將如何以及何時出售他的股份。

如果他繼續出售，可能會給他留下一筆巨大的稅單。

在出售大量股份時，一些首席執行官使用所謂的「盲目」出售程序，將出售時間延長，避免被指控內幕交易。

在周六早些時候的一條推特中，馬斯克表示，他沒有從自己的任何公司拿工資或獎金，這意味著他沒有收入可以繳納所得稅。

但他通過薪酬補償方案賺了數十億美元，也讓他有權在公司達到業績目標、股價達到一定價位時行使大量股票期權。

馬斯克有一項將於明年8月到期的期權，他可以以每股6.24美元的價格購買2286萬股特斯拉股份，而特斯拉周五收盤價是1222美元。

根據美國民主黨在參議院提出的計劃，當億萬富翁的股票價格上漲時，可以對其「未實現的收益」徵稅，即使他們沒有出售任何股票。

據信，無論資產是否被出售，對資本利得徵稅的提議可能會影響到美國約700名億萬富翁。批評人士指出，資產的價值並不總是上升。

馬斯克最近在推特上的民意調查讓金融界的一些人感到驚訝。

風險投資家帕裏哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）在推特上說：「我們正在見證推特大眾用拋硬幣的方式決定250億美元的命運。」

美國加州大學伯克利分校經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）發推說：「期待有一天，世界上最富有的人納稅時，不再依賴推特民意調查。」

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馬斯克是推特上最受歡迎的商業領袖之一，擁有近6300萬粉絲。

他經常使用推特分享他持有公司的最新消息，包括SpaceX和Neuralink。他還以分享表情包而聞名，這增加了他在粉絲中的人氣。

但他的一些帖子也引發了爭議。

今年早些時候，他在推特上回應了聯合國世界糧食計劃署負責人的一項聲明，該聲明稱，馬斯克2%的財富就可以幫助解決世界饑餓問題。