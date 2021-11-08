中共六中全會 國際媒體關注習近平「鞏固地位」、為歷史定調

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國官媒力推習近平的偉大領袖形象，宣傳他將「帶領百年大黨奮進新征程」。

為期四天的中共第十九屆中央委員會第六次全體會議周一（11月8日）在北京召開，外媒聚焦本次會議將如何為中共歷史和未來定調、以及習近平將打破中共慣例繼續連任。

據新華社報道，中共總書記習近平在「六中全會」第一天已經就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》作了說明。

路透社在8日的報道中稱此次六中全會為「重量級會議」。報道說，時值中共成立100週年，按慣例以閉門形式舉行的此次全會「被外界視作在歷史時間節點下的一場具有全局性、歷史性意義的重要會議」。

中國官媒造勢宣傳

從中國官媒在會議開幕之前的宣傳造勢來看，「習近平帶領百年大黨奮進新征程」將是本次中共六中全會的「主旋律」，與此同時，塑造習近平「偉人」形象的努力也從中國內部宣傳蔓延至對外傳播。

新華社的英文推特帖羅列了一長串溢美之詞，讚頌習近平「信念堅定又行動果敢」、「思想深刻又情懷深厚」、「善於繼承又勇於創新」、「能始終把握大局又敏於掌控變局」、「奮鬥不止又有強大自制力」、「謙遜平和又無所畏懼」。

而新華社網站在12000字的長文「習近平帶領百年大黨奮進新征程」中，稱「習近平無疑是駕馭歷史潮流的核心人物。他將如何引領黨在機遇和挑戰中完成重任，怎樣帶領中國重返世界舞台中央並將因此帶來何種影響，這些問題像他九年前剛就任中共中央總書記時一樣受到關注。」

中國官媒的宣傳被普遍認為是為習近平繼續擔任中國黨、政、軍最高領導人造勢。

在中共黨內，總書記任期與中央委員會相同，五年一屆，但黨內並沒有對連任設定限制。不過中共在2018年2月提出修憲建議，刪除憲法第七十九條第三款中對國家主席、副主席"連續任職不得超過兩屆"的規定。

在2018年3月的中國人大會議上，修憲獲得通過，「國家主席連續任期不得超過兩屆」正式從憲法刪除。

外媒關注：習近平「鞏固地位」

對中國官方媒體如此高調稱頌習近平，英國《泰晤士報》（The Times）刊發文章說，（新華社）這「12000字的頌詞，加固了對習近平的個人崇拜」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 習近平繼續鞏固權力，被認為是中共繼毛澤東之後最強勢的領導人。

英國《金融時報》（Financial Times）則預測，本周中共六中全會的投票將獲得通過，「為現任主席習近平在明年的中國共產黨第二十次代表大會上獲得前所未有的第三個任期掃清道路。」

1989年11月，中國"改革開放總設計師"鄧小平辭去他擔任的中央軍委主席一職，為中共廢除最高領導人職務終身制創下了先例。

《金融時報》的文章還說，「中國目前正在經歷著一場新的掌控權革命。」

BBC駐北京記者BBC麥笛文（Stephen McDonell）表示：預計本次會議基本上是對中國現任領導人的」慶功會「。「讓始於鄧小平的所謂『改革開放』時期正式成為過去，鞏固 『習近平時代』，讓黨更有控制權，讓習近平成為黨的中心。」

法新社（AFP）在報道中也認為，本次六中全會預計將宣佈習近平的第三屆任期，鞏固他作為毛澤東以來最有權勢領導人的地位。

法新社在報道中說，「習近平被廣泛認為是自毛澤東以來中國最強大的領導人，他在任期內開展了大規模的反腐鬥爭，在新疆、西藏和香港等地區採取了鎮壓政策，並在中國外交層面採取了越來越強硬的態度。他還發起了領袖崇拜、鎮壓批評，鏟除對手，並向學校學生介紹他自己的政治理論--習近平思想。」

總部設在印度的亞洲國際新聞（Asian News International） 則說，今年是中共成立100週年，本次六中全會是現任領導層為習近平在明年的中共二十大會議上罕見地第三次連任造勢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1989年11月，中國「改革開放總設計師」鄧小平辭去他擔任的中央軍委主席一職，為中共廢除最高領導人職務終身制創下了先例。

外媒關注：「歷史決議」用意何在

觀察人士關注的另外一個焦點是，審議和通過「歷史決議」是六中全會的重頭戲。這將是中共以中央全會名義通過的第三個關於歷史問題的決議。

此前，中共歷史上曾有兩次中央全會研究歷史問題，並產生兩個對中共具有重大影響的「歷史決議」。

1945年4月，中共六屆七中全會通過《關於若干歷史問題的決議》。決議對1921年中共建黨以來歷次路線鬥爭進行了總結，號召全黨團結在以毛澤東為首的中共中央周圍。決議通過後不久，中共召開七大，確立了毛澤東思想在全黨的指導地位。

1981年6月，中共十一屆六中全會通過《關於建國以來若干歷史問題的決議》。決議分析和總結了1949年中共建國後一系列重大歷史問題，其中最重要的是徹底否定了文革，將毛澤東晚年錯誤與毛澤東思想分開，維護毛澤東思想在中共的指導地位。這一決議至今仍是中共評價其建國後前30年歷史的權威依據。

美國《紐約時報》（New York Times）記者、曾多年常駐北京的儲百亮（Chris Buckley）報道認為：在中國近些年的領導人當中，很少有人比習近平更執著於歷史以及他本人在歷史上的地位。隨著他臨近掌權的一個特定關鍵時刻，這種對過去的癡迷已成為他政治議程的核心。

儲百亮說，六中全會將公布官方評價中共百年歷史的「決議」，很可能會鞏固習近平的地位，將他與毛澤東和鄧小平一起奉為劃時代的領導人。