湖畔隱士的傳奇故事：他在蘇格蘭高地離群索居40年

史蒂芬·布洛克赫斯特（Steven Brocklehurst）

BBC蘇格蘭記者

21 分钟前

圖像來源，Uruna Productions 圖像加註文字， 釣魚是生存的重要技能之一

過去近40年來，肯·史密斯（Ken Smith）始終過著離群索居的生活，他在蘇格蘭高地一個偏遠的湖畔邊上，自己親手搭建了一座木屋，裏面沒自來水也沒有電。

「這裏生活很好，」他表示，「每個人都希望過這樣的生活，但就是沒人真的去做。」

史密斯靠著採拾可食用植物及釣魚為生，天冷了就到森林撿拾木柴取暖，在戶外一個老舊的浴缸洗衣服。

並不是每個人都能做到像他這樣有如的隱士般的生活，尤其考慮他已經高齡74歲了。

要前往史密斯的木屋，必須從特雷格湖（Loch Treig）旁邊的沼澤地邊上的一條路，徒步走上兩個小時才能抵達。

「特雷格湖又被稱為孤獨湖，湖的周圍沒有公路，以前在堤壩建成之前有人曾經住過這裏。」

從山坡往湖心看過去，他指著說，「那些廢墟現在都沉在水面底下，這裏現在只剩下我了。」

紀錄片製片人麥肯齊（Lizzie McKenzie）最初在九年前和史密斯取得聯繫，過去兩年裏她拍攝史密斯的紀錄片《特雷格的隱士》（The Hermit of Treig）將在BBC蘇格蘭頻道播出。

史密斯其實並不是蘇格蘭人，而是來自英格蘭的德比郡（Derbyshire），他15歲開始做建築工作，興建消防隊房舍。

但是在26歲那年他的人生發生重大變故，他外出回家的路上被一群暴徒毆打成傷，腦出血失去意識長達23天。

圖像來源，Uruna Productions 圖像加註文字， 肯·史密斯在蘇格蘭高地的木屋裏隱居近40年

「他們說我不會恢復，也不再會說話。」「他們還說我也不能走路了，但我竟然恢復了。」

「從那個時候起，我決定再也不要依循任何人的規範，我要活出自己。」

史密斯開始旅行，並且對荒野生存產生興趣。

在加拿大西北靠近阿拉斯加的育空地區，他曾經試想如果就這樣走進「無盡的荒原」結果會如何。

他真的就那麼做了，他徒步旅行22000英里，最終返回家園，才得知在外流浪期間，他的父母雙雙過世。

「很長一段時間我沒有意識過來，我沒有任何感覺。」

圖像來源，Ken Smith 圖像加註文字， 肯·史密斯靠釣魚為主食

他繼續在英國四處流浪，在蘇格蘭高地的時候他突然想到已故的父母而第一次哭了起來。

「我哭了一路，一邊走一邊哭。」

「我思考英國境內哪裏最孤離，最沒有人煙？」「我走遍高地的每一個湖灣和山，尋找沒有任何人工建築的地方。」

「數百英里盡是荒原，我看到這座湖泊和一片樹林。」他知道這就是他在尋找的地方。

他說，從那一刻起他停止哭泣，也不再四處流浪了。

他想要自己蓋一間木屋，他先用小木棍製作一個模型做實驗，然後真的建成了自己的木屋。

圖像來源，Ken Smith 圖像加註文字， 肯·史密斯的木屋在1980年代建成

近40年過去了，他就住在自己搭建的木屋裏，這裏只能燒柴取暖，天黑了就點蠟燭，沒有自來水也沒有電，更沒有手機訊號。

他在附近的樹林裏撿拾木柴，一切都靠自己，徒步背負回木屋存放。

他還種一些食用植物，另外也採摘野果，但主要食物來源是旁邊湖裏的魚。

他說，「如果要學習個人求生技能，你就需要先學會釣魚。」

2019年2月，拍攝紀錄片的麥肯齊離開10天之後，史密斯與世隔絶的日子發生了變化，他在雪地裏突然中風了。

幸好幾天前有人給他一個GPS定位器，他用這個發出求救信號，遠在美國德州休士頓的一個反應中心竟然收到他的求救信號，通知英國的海岸警衛隊。

最後史密斯獲救，被空運到位於威廉堡（Fort William）的一間醫院，他在醫院裏呆了七個星期。

醫生試圖勸說讓他留在社區生活，住在公寓裏有人照顧，但史密斯只想回到湖畔的木屋。

圖像來源，Uruna Productions

但是他中風後眼睛視覺出現「複視」，記性也越來越差，和以前相比他需要外界更多的幫助。

在他住的木屋所在地，那片森林的管理者每隔幾個星期就會帶一些糧食補給品給他，這部分由他的退休金支付。

他說，「現在人們對我很好。」

在他中風一年之後，史密斯又受傷，一堆木柴倒塌在他身上，他又被緊急空運到醫院急救。但是他說，並不擔心自己的未來。

「沒有人能長生不死，但我一定會繼續在這裏直到最後一天。」

「發生這麼多事我都活下來了，總有一天我會生病，或發生什麼意外，每個人都一樣。」