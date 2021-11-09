COP26：奧巴馬氣候峰會發表演說，批評中俄領導人缺席並呼籲年青人「保持憤怒」

33 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 奧巴馬在演說中呼應了拜登上周對中俄兩國元首的的批評。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候大會上發言， 批評中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京缺席大會， 稱有關國家在氣候變化問題上「缺乏緊迫感到了危險地步」。

「我不得不說，眼見世界兩大排放國——中國與俄羅斯——的領袖都拒絶出席這場會議，特別令人沮喪。迄今, 他們的國家規劃所缺乏的緊迫感看上去已到了危險的地步，反映出是那些政府安於現狀，這十分可惜。」

全球超過120位國家元首或政府首腦親自赴會，但普京與習近分別以視像和書面方式參與。

「我們需要像美國、歐洲這樣的發達經濟體在這問題上發揮帶頭作用，但大家都很清楚，我們同樣需要中國與印度這麼做，我們同樣需要俄羅斯來帶頭，正如我們同樣需要印尼、南非和巴西一樣。我們承擔不起有人置身事外。」

中國外交部發言人汪文斌反駁稱，「會議主辦方沒有提供視頻與會方式」，並稱習近平發表書面致辭已經「體現了中方積極推進應對氣候變化國際合作、呵護地球共同家園的堅定立場和大國擔當」。

中國常駐聯合國代表張軍上周透過社交媒體批評美國稱，「中國一直積極支持氣候行動，不是我們退出《巴黎協定》的國家。但美國已經多次在氣候政策上倒退。現在應該做的是承擔責任，採取實際行動，而不是推卸責任」。中共官方《人民日報》旗下小報《環球時報》發文批評拜登政府沒有資格指中俄，稱美國在氣候變化工作上「光說不練」。

奧巴馬在演講中稱，要避免未來發生氣候災難，世界目前的努力「遠不及我們所需」。

奧巴馬說：「作為世界第二大溫室氣體排放國，美國得領導大家（對抗氣候變化）。我們責無旁貸，顯然我們任重道遠。」

請刷新瀏覽器

聚焦年輕人

奧巴馬的演說寄語年輕人，呼籲青年在應對氣候變化方面「保持憤怒」，演說完畢之際全場起立致敬。BBC科技事務編輯大衛·舒克曼（David Shukman）形容，奧巴馬星期一（11月8日）出場時受到「明星級禮遇」。

奧巴馬還向年輕氣候活動人士喊話，稱青少年有「正當理由」感到氣餒，但同時呼籲年輕人「不能無視政治」。

「致天下所有青年——我想要你們保持憤怒，我想要你們保持沮喪，但要給這憤怒找個宣洩口，駕馭這種挫敗感，不斷努力推進，因為要迎接挑戰就得靠這些。束縛自己，你要跑的是馬拉松，不是短跑衝刺。」

他在演說中向瑞典少女格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）等活動人士致敬，讚揚他們打破地域界限，推動環保運動。奧巴馬促請年輕人至少要在選舉中投票，支持那些應對氣候變化的政治家。

烏干達活動人士凡妮莎‧娜卡達（Vanessa Nakate）在Twitter上說，奧巴馬許下1000億美元諾言時她只有13歲，如今美國破壞承諾，將在非洲造成人命傷亡。

分析：希望與懷疑的微妙平衡

安東尼‧澤克爾（Anthony Zurcher）

BBC駐北美記者

奧巴馬在COP26的演說可謂一場對希望與懷疑的研究。

他吹捧其政府與拜登政府在應對氣候變化工作上的成就，同時承認他對特朗普政府四年的表現感到「不那麼愉快」。

他慨嘆共和黨是如何強烈抗拒美國應對氣候變化，還有部落主義與民族主義在全球興起，但同時點出了州級政府、地方政府甚至普通公民填補政策空隙的努力。

他讚揚巴黎氣候談判與過去一周格拉斯哥談判中所展示出的國際合作，但同時說任重道遠。他甚至承認自己不能對所有問題給出答案，有時候也會感到氣餒，但他說年青人的能量與努力使他對未來產生希望。

這是一位把「希望與改變」當成招牌口號的總統嘗試做出微妙的平衡。

但他措辭反映了當前美國氣候政策的脆弱性，這些政策完全依靠民主黨的國會多數優勢來支撐，但有可能在未來的選舉中消失。然而正如奧巴馬所言，美國任重道遠。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國知華專家談中西對立中氣候合作可能性

BBC事實核查：檢證奧巴馬COP26演說

1. 奧巴馬有達成自己許下的氣候變化承諾嗎？

美國簽署2015年《巴黎氣候協議》時，奧巴馬仍是美國總統。

《巴黎協議》定下了減排溫室氣體，以控制氣候變暖在最多2攝氏度，最佳只升1.5攝氏度。奧巴馬承諾美國將在2005年為基礎的水平上，在2025年減排26%的目標。

結果，美國在奧巴馬任內減排4%左右，2017年特朗普上台後，排放量稍有回升。

特朗普讓美國退出《巴黎協議》，但美國如今正重新加入此協定。截至2019年， 美國已從2005年水平減排12%，但仍比1990年水平高2%。

2021年拜登上台後，訂立了更進取的減排目標：在2005年的基礎上，於2030年或以前減排至少50%。

在格拉斯哥COP26召開前夕，獨立調研機構氣候行動追蹤（Climate Action Tracker）評估顯示，美國所採取的行動與政策「不足以」達至《巴黎協議》的目標，需要有「顯著改善」。

2. 美國綠色行業就業人數比化石能源行業要多嗎？

奧巴馬在演說中提到，美國有超過300萬人從事潔淨能源相關行業，「比整個化石燃料行業所僱用的人還要多」。

據美國能源部最新《美國能源與就業報告》，截至2020年底，美國只有略多於300萬人從事潔淨能源相關工作，比上一年度減少10%。這很大程度上與新冠疫情衝擊就業市場有關。

其中，約200萬人受僱於能源效益行業，包括製造與安裝節能產品等。約50萬人從事可再生能源行業，另約30萬人從事潔淨能源汽車行業。

2020年，電動車行業僱員數目增長8%。相比之下，汽油與柴油汽車行業僱員減少了10%。

整體而言，包括煤炭、天然氣與石油在內的化石燃料行業在2020年僱用約80萬人，當中包括採礦和提煉工作。

油氣煤礦開採工作最近兩年稍有增加，但過去10年，油氣煤礦開採工作正漸次減少。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國加州尼普頓一處太陽能農場上的光伏板。

COP26氣候峰會

氣候變化是世界上最緊迫的問題之一。如果我們要阻止全球氣溫進一步上升，各國政府必須承諾更大幅度地減少溫室氣體排放。

格拉斯哥峰會可能會帶來改變。你需要關注世界上最大的污染國，如美國和中國的承諾，以及貧窮國家是否得到了他們所需要的支持。

我們所有人的生活都會改變。在這裏做出的決定可能會影響我們的工作、我們如何為家裏供暖、我們吃什麼以及我們如何旅行。