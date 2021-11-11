COP26：氣候變化從五個方面影響個人和家庭開銷

8 分钟前

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氣候變化，不僅僅是政治、環境、人類生存大問題，還關係到你我生活的方方面面，直接影響我們的日常開銷和收入。

不信，看看你購物單上的日用品價格是不是在上漲，每月的水電煤費是不是在加價？如果你不幸住在一個極端天氣頻繁發生的地區，甚至有失業、失去家園的風險。

BBC記者梳理歷年氣候數據，發現過去40年來酷暑天氣逐年趨於頻繁，最高氣溫超過攝氏50C°的天數翻了一番，出現這種極端氣候的地區也在增多。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的氣候變化現狀綜合評估報告指出，如果所有可能的排放情況都出現，全球氣溫上升幅度將在2040年達到1.5攝氏度。如果在未來幾年內不減少排放，這還將提前發生。

即使溫度只上升1.5攝氏度，一些「史無前例、前所未有」的極端天氣也會越來越多地出現。

實際上，氣候變化已經對我們日常生活和收入至少有以下五大直接影響：

一、食品漲價

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最近幾年，隨著極端天氣日趨頻繁出現，洪澇、乾旱、山火、颱風、熱浪出現的頻率增加，受影響的地區也越來越廣泛。

聯合國糧食及農業組織11月4日最新發佈的報告顯示，世界糧食價格指數飆至新頂點，達到自2011年7月以來的最高水平。

聯合國7月發佈的《世界糧食安全和營養狀況》報告顯示，2020年全球約十分之一人口面臨食物不足困境。其中，亞洲面臨糧食短缺的人口為4.18億，非洲為2.82億。

最近中國大陸很多地方菜價大幅上漲，甚至不乏「菜比肉貴」現象； 台灣主計總處上周公布的10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.58%，已經連續3個月超過2%的通膨警戒線。食品價格上漲已經成為世界各地普遍出現的問題。

英國的食品價格已經上漲了一段時間，而英國食品行業最新發出的警告是：如果明年英國能把食品價格通脹保持在5%以下就「相當幸運」。

二、水電煤氣費漲價

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倫敦學院大學（UCL）地理系教授馬克·馬斯林（Mark Maslin）的研究重點是氣候變化。他說，電的價格取決於發電方式和其他因素，如不同國家有不同的政府補貼。但在靠水力發電的國家，乾旱對電價有直接影響。

另外，分析認為，世界多國政府力爭零排放的政策，從化石燃料向可再生替代能源過渡的過程中，電、煤氣價格將會越來越高。

三. 保險費上漲

美國環境信息中心（National Centres for Environmental Information) 最近公布統計數字，2021年前9個月，美國共發生了18次氣候災難，每次都給受災地區帶來超過10億美元的損失。

該中心的統計數字是，1980-2000年，美國類似極端氣候災難平均每年約7次，但在2016-2020年五年間，極端氣候災難增加到了平均每年16次。自2017年以來保險受理的損失超過3700億美元，因此，保險行業預計未來的保險費肯定將有大幅增長。

在農業保險、住房保險等費用上漲的同時，另一方面是許多保險公司拒絶為高風險地區提供保險。

四、醫療健康費用增加

造成氣候變化的化石燃料燃燒，加劇空氣污染，被列為全球一個帶來嚴重威脅的「健康殺手」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 空氣污染是健康的一大「殺手」。

根據世界衛生組織的數據，每年因空氣污染造成的死亡人數達到約700萬。

而其他科學家公布的數字更高。今年4月哈佛大學、伯明翰大學和萊斯特大學發表的研究報告認為，每年有超過1000萬人死於空氣污染引發的疾病。

對於未成年人，空氣污染會阻礙肺部發育，導致呼吸道感染或加重哮喘；對於成年人，空氣污染還會增加患中風、糖尿病、神經性疾病等風險。

另一方面，科學家警告說，氣候變化正在為傳染病的傳播創造理想條件，如氣候變化使得環境溫度、濕度、降水等發生變化，適宜蚊子生存的地理空間範圍不斷擴大。

根據英國醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）的最新年度報告，因為蚊子傳播的疾病如瘧疾和登革熱的風險在世界範圍內都有所增加，其流行範圍也在向以往較寒冷的北方區域蔓延。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 極端惡劣天氣在世界多個城市造成生命財產損失，是氣候變暖問題迫在眉睫的警告。

此外，《柳葉刀》指出，全世界近6億人生活在海平面以上不到5米的地方，使他們面臨洪水和風暴的威脅。

近期襲擊世界的極端熱浪已經影響了不同國家民眾的健康。

五、全球經濟增長受阻

氣候變暖問題將對世界經濟造成長遠的威脅。根據世界第二大保險公司瑞士再保險公司旗下的研究所（Swiss Re Institute）的報告，到本世紀中，如果全球氣溫仍然以現在的速度上升，巴黎協定和2050年零排放的目標沒有達成，那麼氣候變暖問題將給世界經濟造成約10%的損失。

其中貧窮國家，特別是地處熱帶或低窪地區的國家將承擔最嚴重的後果。

據世界銀行的估算，到2030年氣候變暖將造成1.32億人陷入極度貧困：極端氣候災難將導致農業失收、農業和林業等戶外勞動生產力降低、糧食價格上漲、疾病增加、經濟損失。