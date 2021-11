氣候變化:全球富人的生活消費模式加劇地球暖化

50 分钟前

誰屬於全球最富有的1%?

《碳排放不平等:地球最富有者在氣候變化中的角色》(Carbon Inequality: the Role of the Richest in Climate Change)一書的作者肯納(Dario Kenner)發明了「污染精英」(polluter elite)這個詞,用來指大量投資化石燃料,或高碳生活方式對氣候產生巨大影響的最富有社會階層。但是,雖然污染精英人數很少,對氣候的影響卻很大,不過所謂世界上最富有者的涵蓋面比我們所想的要大很多。