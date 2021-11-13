2021年度環境攝影獲獎作品公布 凸顯氣候變化警訊

50 分钟前

西班牙攝影師雷農西奧（Antonio Aragón Renuncio）贏得2021年環境攝影師大獎，他拍攝一名在受到海岸侵蝕破壞的房子裏面睡覺的孩子，照片凸顯非洲西海岸加納面臨的環境威脅。

圖像來源，Antonio Aragon Renuncio

這張題為「漲潮孩子」（The Rising Tide Sons）的照片凸顯出海平面升高對西非國家的影響，成千上萬的居民因為海岸侵蝕而被迫搬遷。

雷農西奧贏得年度環境攝影師（Environmental Photographer Of The Year）大獎，還獲得一萬英鎊的獎金。

年度環境攝影師大賽今年是第14次舉辦，參賽作品包括許多震撼、啟發人心的環境攝影佳作。

環境攝影大獎旨在展現人類生存和創新的能力，並支持聯合國可持續發展目標（United Nations Sustainable Development Goals）採取行動的呼聲。

今年的年度環境攝影師大獎的比賽結果在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化會議（COP26）上宣佈。

以下是其他得獎作品（以及攝影者自己附加的註解）：

年度青年環境攝影師（Young Environmental Photographer of the Year）：阿里（Amaan Ali），得獎作品：火海（Inferno），拍攝於新德里（New Delhi）

圖像來源，Amaan Ali

「印度新德里，一個男孩在住家附近對抗森林野火。」

韌性獎（The Resilient Award）：為生存而活（Survive for Alive），伊斯拉姆（Ashraful Islam）拍攝於孟加拉諾阿卡利（Noakhali, Bangladesh）

圖像來源，Ashraful Islam

「羊群在乾涸的土地上尋找牧草。」

「孟加拉極端乾旱的氣候為所有生命帶來困境。」

可持續城市獎（Sustainable Cities）：淨零轉換——光生物反應器（Net-zero Transition - Photobioreactor），特拉蒙特（Simone Tramonte）拍攝於冰島雷恰內斯拜爾（Reykjanesbær, Iceland）

圖像來源，Simone Tramonte

「冰島雷恰內斯拜爾Algalif公司的光生物反應器利用地熱能源生產可持續性的蝦紅素。」

「冰島已經從化石燃料轉換成可再生能源的電力和熱能。」

氣候行動獎（Climate Action）：最後的呼吸（The Last Breath），奧尼揚戈（Kevin Ochieng Onyango）拍攝於肯尼亞內羅畢（Nairobi, Kenya）

圖像來源，Kevin Ochieng Onyango

「一個男孩從植物中吸取空氣，背景是即將爆發的沙塵暴，這是利用藝術的方式來呈現未來的變化。」

水與安全獎（Water and Security）：綠色障礙物（Green Barrier），查托帕迪耶（Sandipani Chattopadhyay）拍攝於印度西孟加拉邦的達摩達河（Damodar river, West Bengal, India）

圖像來源，Sandipani Chattopadhyay

「不規則季風和乾旱導致印度達摩達河的藻類生長泛濫。」

「藻類生長泛濫阻擋光線穿透水表面，水面下有機體無法吸收氧氣，影響人類健康和地區生態。」

未來環境獎（Environments of the Future）：水災（Flood），拉皮尼（Michele Lapini）拍攝於意大利摩德納省諾南托拉的帕納羅河（River Panaro, Nonantola, Modena, Italy）

圖像來源，Michele Lapini

「因為強降雨和融雪導致帕納羅河泛濫，波河谷（Po Valley）的這棟房子被泡在水中。」

以下是部分入選佳作：

河裏捕魚（Fishing in River），伊斯拉姆（Ashraful Islam）拍攝於孟加拉（Sirajgong, Bangladesh）

圖像來源，Ashraful Islam

「整條河布滿許多藻類，很多船夫來這裏捕魚。」

「河裏都是綠藻。」

晾乾線香（Drying Incense），洛尼（Azim Khan Ronnie）拍攝於越南河內（Hanoi, Vietnam）

圖像來源，Azim Khan Ronnie

「越南製造線香的工人們將成千上萬支線香一堆堆的立起來晾乾，傳統的線香製作技術已經傳承數百年。」

「在越南的宗教信仰中，線香具有重要地位。」

被鉤住的幼海獅（Hooked Pup），庫加拉（Celia Kujala）拍攝於墨西哥下加州的科羅納多群島（Coronado Islands, Baja California, Mexico）

圖像來源，Celia Kujala

「我在水下遇到了這只被魚鉤鉤住嘴巴的小海獅。」

「他一直跟著我，好像要我幫忙。」

尼莫的花園（The Nemo's Garden），奧蘭多（Giacomo d'Orlando）拍攝於意大利諾利（Noli, Italy）

圖像來源，Giacomo d`Orlando

「尼莫的花園代表的是一個另類的農業系統，專注於不利於植物生長的環境和地區。」

「這個項目旨在創建一個對環境友善的水底農場，以應對未來越來越大的氣候變化壓力。」

被塑料包圍的環境（Environment Confined in Plastic），撒布拉塔·迪（Subrata Dey）拍攝於孟加拉吉大港（Chittagong, Bangladesh）

圖像來源，Subrata Dey

「我在孟加拉吉大港的塑料回收廠拍下這張照片。」

「塑料回收有助於降低塑料污染和溫室氣體排放對環境的影響。」

清潔能源（Clean Energy），埃斯特韋斯（Pedro de Oliveira Simões Esteves）拍攝於葡萄牙（Serra de São Macário, Portugal）

圖像來源，Pedro de Oliveira Simões Esteves

「多雲天氣太陽即將下山前的風力發電渦輪機。」