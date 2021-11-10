COP26：氣候峰會協議草案論及煤炭石油 細述四個看點

53 分钟前

圖像來源，Getty Images

在英國格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會發佈了一份協議草案中，敦促各國在2022年底前加強碳減排目標。

這一協議草案共協議草案共七頁，由COP26主席國英國公布，參加本次峰會的國家將就此展開談判並希望最終達成 一致意見。

像所有以往的協議一樣，該草案有人批評有人歡迎；批評者認為力度不夠，歡迎者認為畢竟有所成就。

距離COP26氣候峰會結束只有短短三天時間，會議最後能拿出什麼協議是外界關注的焦點。

有關本次協議草案的內容，BBC中文梳理四大看點：

1、協議草案內容概括

草案對人類已經造成全球氣候變暖1.1攝氏度「表示震驚和關切」，並稱世界各地都在感受到氣候變暖問題的影響；

儘管幾個溫室氣體排放大國在格拉斯哥還沒有做出重大的新承諾，但草案呼籲各國政府在2022年底前加強其氣候目標；

草案還呼籲與會各國：

在明年重新審視並加強其減排計劃

在明年年底前制定長期戰略，在本世紀中葉左右實現零排放

採取有意義和有效的行動，將全球升溫限制在1.5攝氏度以內

加快淘汰煤炭和對化石燃料的補貼

將各國集體提供的氣候資金增加一倍，以幫助發展中國家適應氣候變化。

2、「對發展中國家的安慰」

BBC環境事務記者麥特·馬格拉斯（Matt McGrath）對該草案的分析評論：

這份文件可能只有七頁，但它試圖引導COP26峰會採取一系列重大措施，防止全球氣溫上升幅度在本世紀超過1.5攝氏度。其中最重要的部分應該是讓各國進一步精細化自己的碳減排計劃。為此，決議草案敦促各締約方「重新審視並加強各國自己決定的在2030年之前達成的減排目標，爭取在2022年底前使自己的減排貢獻與《巴黎協定》的溫度目標保持一致」。

草案要求各國在明年年底之前提出新的減排計劃，而中國、印度、巴西和沙特阿拉伯等國家將如何對這一要求做出回應值得關注。

草案還要求各國調動「每年超過1000億美元」的氣候問題財政資源，這對發展中國家而言是一件值得欣慰的事情，因為他們的財政需求得到了認可。草案還歡迎各國採取措施，從2025年起為發展中國家提供更大金額的財政支持，不過沒有提出具體數字。

決議草案還包括發展中國家最為關心的在氣候變暖中面對的損失問題，並鼓勵富裕國家加大行動對貧窮國家提供財政支持。

草案還呼籲各國加快淘汰煤炭和對化石燃料的補貼，但在這個問題上沒有確定的日期或目標。活動人士將歡迎這一內容，並希望淘汰煤炭和補貼化石燃料能進入最終的協議文本。

3、煤炭和化石燃料末日的開始？

觀察人士注意到草案中分別有一次提及加快淘汰煤炭和對化石燃料補貼，考慮到這兩者在氣候變暖問題上的分量，對它們的注意力似乎過於少了。

美國的能源極為倚重石油和天然氣；中國繼續依賴煤炭；俄羅斯和沙特是世界上數一數二的石油輸出大國。既然大國短期內難以全面能源轉型，「加快淘汰煤炭和對化石燃料補貼」的字眼是否能寫進最後的文本是個未知數。

但，這畢竟是史無前例第一次提到了它們，因為在2015年的《巴黎氣候》協議中完全沒有涉及煤炭和化石燃料的文字。

4、批評與歡迎的聲音

對這一最新公布的草案，世界自然基金會（WWF）表示歡迎，稱它「認識到目前減排雄心的短板以及我們面臨任務之艱巨」。

不過環保組織「綠色和平」（Greenpeace）國際總幹事詹妮弗·摩根（Jennifer Morgan）則認為，決議草案「並不是解決氣候危機的計劃書」，而是「禮貌地要求各國或許、可能在明年做更多而已。」

「世界資源研究所」的瓦斯科（David Waskow）則預測，協議草案中要求各國「在明年重新審視並加強減排計劃」的提議將遭遇來自不同國家的阻力，比如「沙特和俄國就已經明確表態」。