中美出人意料發佈聯合聲明促進氣候合作

2021年11月11日早上8点17分 最近更新： 10 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 各國抗議者一直要求世界領導人對氣候變化做出更堅定的承諾。

在格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上，中國和美國同意在未來十年加強氣候合作，此舉出乎外界預料。

在這份聯合聲明中，兩個世界上最大的二氧化碳排放國承諾採取行動。

聲明表示，雙方將「回顧其共同努力的堅定承諾」，以實現2015年《巴黎協定》中規定的1.5攝氏度的目標。

兩國呼籲付出進一步努力，縮小實現與目標仍然存在的「巨大差距」。

科學家們表示，將全球溫度上升限制在1.5C將有助於人類避免最嚴重的氣候影響。這是與人類工業化前的溫度相比。

在2015年的巴黎，世界各國領導人承諾，通過全面減排，努力使世界升溫幅度不超過1.5度至2度之間。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國首席氣候談判代表謝振華表示，美中已經舉行了30多次虛擬會議。

活動人士和政治家們謹慎地歡迎這份出乎意料的中美聲明。

歐盟和聯合國認為此舉令人鼓舞，是重要的一步，但綠色和平組織表示，兩國需要展示更多的承諾。

外界對這一齣人意料協議的反應很大程度上是積極的，但專家和活動人士警告說，現在必須採取具體行動來踐行這些承諾。

世界自然基金會美國氣候政策行動主任馬瑞蔻（Genevieve Maricle）說，這一聲明為全球實現氣溫上升1.5度的限制帶來「新希望」。

但她補充道，「我們也必須清楚地認識到，如果兩國要在未來九年內實現必要的減排，還需要什麼。」

澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）是致力於全球氣候變化協議的亞洲協會主席。他向BBC表示，它不是帶來顛覆性改變的協議，但卻向前邁出一大步。

陸克文稱，「目前中國和美國之間的地緣政治狀況很糟糕，所以你現在能在華盛頓和北京之間達成這種......協議是（很重要）」。

中國最高氣候談判代表解振華告訴記者，在氣候變化方面，「中國和美國之間的共識多於分歧」。

美國總統拜登和中國國家主席習近平預計最早將在下周舉行一次虛擬峰會。美中兩國在多個問題上針鋒相對。

在這份出人意料的聯合聲明中，雙方同意就一系列問題達成合作，包括甲烷排放、向清潔能源過渡和去碳化。

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但中國拒絶加入本周早些時候達成的限制甲烷的協議，甲烷是一種有害的溫室氣體。其他近100個國家簽署了這份協議。中國已承諾制定一項「國家計劃」來解決甲烷問題。

在解振華之後，美國氣候特使克里說，美國和中國之間「不乏分歧，但在氣候問題上，合作是完成這項工作的唯一途徑」。

他表示，「現在的每一步都很重要，將有一個漫長的旅程等著我們。」

這份聲明的意義，或許從其標題的最後部分可窺一斑——關於在2020年代加強氣候行動的聯合聲明。

如果全球想要保持1.5攝氏度的門檻，那麼在未來九年採取的限制碳排放措施將是重中之重。

雖然中國一直不願意在短期內解決其國內煤炭排放問題，但這一聲明表明該國認可行動的緊迫性。

因此，在甲烷、森林和技術轉讓等方面已達成一致的行動，具有重要的象徵意義，而且在排放方面也具有潛在意義。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國氣候特使約翰克里表示，「合作是完成這項工作的唯一途徑」。

該協議也表達了雙方的一個共識，即在各國迄今為限制排放所做的努力與科學所說的一個更安全的世界所需的努力之間存在著巨大的差距。

縮小這一差距意味著各國要在格拉斯哥達成一個強有力的協議。

無論內容如何，這份聲明的視覺效果和發佈時機肯定會帶來推動作用。

綠色和平組織國際執行主任珍妮弗·摩根（Jennifer Morgan ）對中國和美國之間的聲明表示歡迎，但警告說，這兩個國家需要顯示出對實現氣候目標的更大承諾。

她說：「最終，他們的聲明沒有達到氣候脆弱國家的呼籲，即要求各國每年以更大的雄心回到談判桌前，直到縮小1.5攝氏度差距。」

歐盟氣候政策負責人弗蘭斯·蒂默曼斯（Frans Timmermans）說，看到中國和美國攜手工作「真令人鼓舞」。

「這也表明，美國和中國知道這個問題超越了其他問題。這當然有助於我們在締約方會議上達成一項協議。」

圖像來源，AFP

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）說，這一宣佈是「朝著正確方向邁出的重要一步」。

COP26是自2015年在巴黎舉行的具有里程碑意義的會談以來最大規模的氣候變化會議。約有200個國家被要求提供他們在2030年前減少溫室氣體排放的計劃，這些氣體會導致全球變暖。

上周，美國總統喬·拜登批評中國國家主席習近平沒有親自出席這次峰會。

拜登先生說，「事實上，中國正試圖在世界範圍內扮演一個新的角色，可以理解，但沒有出現，拜託，」他補充說，習近平的缺席是一個「大錯誤」。