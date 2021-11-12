氣候變化：大國補貼石油煤炭天然氣的真相 - BBC事實查核

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BBC 新聞部

1 小时前

使用化石燃料是導致全球變暖的主要原因之一。

但是，根據聯合國開發計劃署的數據，儘管世界各國政府承諾逐步停止對化石燃料行業的支持，但仍然每年花費超過4200億美元來補貼這種不可再生的能源。

化石燃料補貼是如何運作的，哪些國家補貼最多？

什麼是化石燃料補貼？

化石燃料補貼是政府行為，採取措施人為降低煤炭、石油或天然氣的價格。

這些措施有兩種形式：

生產補貼——用減稅或直接注資降低生產化石燃料的成本；

消費補貼——降低消費端的能源價格，如在加油站限定價格。

政府注入化石燃料行業的資金通常沒有什麼透明度，但據估計，世界各國的補貼大約四分之三用於消費者，四分之一用於生產者。

消費補貼通常出現在低收入國家，主要是通過降低廚用燃氣價格或運輸成本幫助減輕貧困。

根據國際能源署(IEA)的數據，在2019年的能源消費補貼國家名單中伊朗名列前茅，其次是中國和印度，而且這些國家都補貼汽油價格。

有什麼行動逐步取消補貼？

在COP26氣候峰會上公布的一份協議草案呼籲所有國家加快節奏逐步取消對化石燃料的補貼，但並沒有給出取消補貼的確定日期。

由世界上最大發達經濟體組成的七國集團所有國家此前已經承諾在2025年前逐步取消對「低效」化石燃料的補貼。

國際可持續發展研究所（IISD）主任彼得·伍德斯（Peter Wooders）說：「從全球來看，可以看到逐步取消補貼方面有所進展，但速度很慢。」

他補充說：「七國集團成員中，對補貼的改革有一些進展，但相當有限。這些國家真有必要做得更好，因為補貼顯然與各國的減排承諾不一致。」

近年來，81個主要經濟體對化石燃料的財政支持一直在下降，但在2020年財政支持金額仍然超過3500億美元。

對清潔能源的財政支持現狀？

由多個研究所和大學聯手組建的機構——能源政策追蹤服務（The Energy Policy Tracker）已經收集了自2020年1月以來主要國家的數據，顯示這些國家頒布新政策對能源行業的財政支持。

該機構發現，自2020年開始，世界主要經濟體通過新的或修正的政策為化石燃料行業提供的資金超過了對清潔能源的資金。

由於該機構對補貼的定義比國際能源署和經濟合作與發展組織（OECD）的定義更廣，所以該機構收集到的總數更高。但這些數字讓我們了解到，在化石燃料和清潔燃料之間，各國的投入究竟有多大。

根據掌握的數據，美國和英國對清潔能源都有投資，但對化石燃料的資金投入仍然明顯較多。

美國總統拜登和英國首相鮑里斯·約翰遜都表示，化石燃料的補貼問題是首要必需解決的問題。

今年1月，拜登簽署了一項停止化石燃料補貼的命令並承諾在2022年前取消政府的對化石燃料的財政支持。

據環境與能源研究所（Environmental and Energy Study Institute）估計，美國每年對化石燃料行業的直接補貼達200億美元，其中80%用於石油和天然氣。

除此之外，美國為了鼓勵國內能源生產還為化石燃料行業提供了一些稅收優惠。

約翰遜首相在2020年12月宣佈，英國將停止對海外的化石燃料產業提供支持。

BBC去年的一項調查發現，英國為支持在海外的化石燃料項目花費了數十億英鎊。

雖然中國和印度一直在增加對可再生能源的投資，但這兩個國家仍然列入世界上用公帑補貼支持化石燃料最多的國家行列，每年用於生產和消費的國家補貼金額高達數百億美元。

沙特阿拉伯和俄羅斯由於擁有豐富的石油和天然氣自然資源，長期以來一直採取的是通過低能源價格補貼化石燃料消費的政策。

根據國際可持續發展研究所（IISD）的數據，在二十國集團（G20）成員中，逐步取消化石燃料補貼措施最少的國家是沙特阿拉伯。